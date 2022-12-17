存股達人：3種判斷方法 累積更多存股數

編按：作者周文偉（華倫）原為中學代課教師，曾在股市慘賠近百萬，34歲開始師法股神華倫巴菲特存股精神，長期持有好股票，41歲時股票市值達2,000萬元，年領股息達90萬元；43歲還清1,000多萬房貸，45歲股票市值累積逾3,000萬元，結束長達16年的流浪教師生涯，達到初步財務自由，並繼續存好股、累積財富，49歲時股票市值突破4,500萬元，年領股利超過190萬元；51歲時股票市值突破6,000萬元，年領股利超過250萬元。

除了選對好公司，長期持有之外，再來就是不斷累積股數，那麼，究竟如何累積股數呢？先說明一下貝他值（β值）。

β 值是用來衡量某一種證券或某個投資組合相較整體市場波動性的評估指標，如果以台股任何一檔股票來看，就是這檔股票和加權指數連動關係的程度，β 值大概會落在 0 ∼2 之間。

比如中華電（2412）的β值若是0.21，就表示大盤平均上漲或下跌 1%，中華電股價只會上漲或下跌 0.21%；反之像台積電的β值為1.15 時，表示大盤平均上漲或下跌 1%，台積電股價平均上漲或下跌 1.15%；所以中華電的波動程度比大盤小很多，而台積電股價變化幅度大於大盤。

一檔股票的β值＞ 1，當加權指數上漲時，該檔股票的漲幅就會比加權指數大，然而當加權指數下跌時，該股的跌幅也會比加權指數大，代表該股容易大漲大跌；相反，如果一檔股票的β值＜1，那麼當加權指數上漲時，該股的漲幅會比加權指數小，而當加權指數下跌時，該股的跌幅也會比加權指數小，亦即該股不易大漲，也不易大跌；當 β 值＝ 1，就表示該股的波動性和大盤相當，比如代表大盤指數的 0050 ，其β 值就接近 1。

β值是過去1年的統計紀錄，看β值大小可以幫助投資人判斷股票的類型，以及外資持股多寡，通常成長性高和外資持股高的股票，β值會大於1，該股票相較大盤指數波動性較大；反之，定存股或者成長性較小的股票，還有外資持股低的股票，β值會小於1。

華倫語錄

投資這件事情永遠沒最佳的方案，只有最適合你的方案，因此我們也不必然要「二分法」，買個股就不能買 ETF，買 ETF 就不能買個股，或許可以同時持有。

接下來再給大家一些買股票和投資組合的建議：

建議 ①：定期定額（β值小）

β 值（相對大盤波動）小、股價波動小、成交量小的股票，用定期定額投資是個好方法，像是有些食品股或是環保概念股，投資人可以選擇一些手續費優惠且下單便利的券商定期定額買進，幾年下來，報酬績效會慢慢顯現。

為什麼特別提成交量小的股票？舉例來說，食品售價調漲後幾乎就不會降回來了（訂價權），因此只要食品股獲利成長，就很難大幅度衰退，尤其是這些股本小、成交量小的股票，持股大多集中在董監事、大股東以及公司經營團隊與員工手上，市場上流通量很少，主力大戶和三大法人不太會碰這樣的股票，猶豫的投資人也不敢碰這樣的股票。

這類公司的股價比較貼近基本面，套句市場的話就是「籌碼比較乾淨」，至於成交量大的股票，主要是因為猶豫的投資人比較多，籌碼較凌亂，股價常常高於或低於基本面太多，波動太大。

股神巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）的成交量較小，因為他希望股價接近公司的價值基本面，這樣投資人比較不會受傷，這類股票很難等到大跌的買點，除非遇到像2020 年新冠肺炎爆發的狀況，否則這類股票不太會有低點可以讓投資人買進。

假設我在 2004 年買進 15 元的中華食（4205）之後，都一直不加碼，多年後回頭看，因為成本實在很低，報酬率一定高得嚇人，但是關鍵問題在於，這樣的方式賺不了大錢，因為沒有一直增加持股數量。

實際上，華倫老師是一路20幾、30幾、40幾、50幾、70幾元一直加碼，這樣才能累積更多的股數，2020年疫情期間雖然沒買到最低點，但是也買到86元，相信再過30年後，70元買進和86元買進的績效應該也差不多。像中華食這種類型的股票，要等股價崩盤真的很難，所以靠著定期定額或趁小跌修正時就可以陸續買進。

華倫語錄

什麼時間點才是累積股數的好時機呢？基本上，如果選對股票，幾乎任何時刻都是好時機。

建議 ②：大跌時進場（β值大）

針對β值比較大的股票，的確可以耐心等待大跌時買進，不過也有可能等了好一段時間，不但沒有大跌，還眼睜睜看著好股票一路上漲，投資人必須要有足夠的耐心，抱好手上永續成長的好公司，等待個股「輪流攻擊」，當股價出現難得一見的大跌（通常是市場發生系統性風險，導致全球股市重挫時），就可以逢低買進這類好公司。

建議 ③：合理價位進場

投資人也可以根據公司獲利狀況，來判斷未來半年的展望，接著評估股票合理價，這也是我目前的做法。舉例來說，某檔股票 200 元，每股盈餘是 15 元，當這檔股票漲到 400 元，而 EPS 也成長到 35 元，此時 400 元的股價比 200 元更便宜，因為本益比較低，我就會再加碼，「累積更多的股數，在未來才能賺更多」，就算拉高平均成本也沒關係，不是說股價上漲就是貴，只要公司獲利成長幅度大於股價漲幅就可以。

（200 元 ÷15 元）＝ 13.33 倍

（400 元 ÷35 元）＝ 11.42 倍

這邊也要提醒投資人，由於我們是依據公司獲利來判斷股價是否合理，所以當公司出現不明原因獲利衰退時，或預期未來沒有成長，但本益比偏高時，這時候就要觀望。舉例來說，當年統一超（2912）處分上海星巴克，貢獻 20 元業外 EPS，當時股價上漲高過 300 多元就要觀望。

不過，並不是所有股票都不能「追高」，前提是你必須要非常理解這家公司，因為每一檔股票狀況不同，所以做法也不同。有些股票你想要等到大跌，但無奈公司的基本面一直成長，投資人可能會慢慢向上買，像是我當年不斷買進中華食一樣，甚至台積電也是如此，你要等到中華食和台積電跌到 30元再買，怎麼可能？所以加碼持股的做法不能一概而論。

華倫語錄

並不是所有股票都不能「追高」，前提是你必須要非常理解這家公司，因為每一檔股票狀況不同，所以做法也不同。

總結來說，我個人還是非常愛買股票，過去 17 年都如此，現在也不例外，我選股不選市，不看大盤指數，不碰景氣循環股，只看個別公司的基本面，不斷累積股數，然後長時間持有這些好公司，讓他們幫我累積財富。

1 分鐘重點學習

存ETF的優點

投資 ETF 的好處是它自己會汰弱留強，投資人不用花太多時間考慮個股基本面，對於忙碌的上班族來說，是非常好的投資選項。 好股票進場時機

選對好公司，若看好長期發展趨勢，進場時機早晚就不是那麼重要了，只要持續累積股數長達數十年，最終都能獲得差不多的報酬率。 用β值判斷波動

β值是用來衡量某種證券或某個投資組合，相較整體市場波動性的評估工具。一檔股票的 β 值＞ 1 時，代表股價波動高於大盤，反之，β 值＜ 1 時，代表股價波動小於大盤。

（本文摘自周文偉（華倫）著《慢步股市：給存股族的12個致富心法》，金尉出版提供）

延伸閱讀

黃金 真的可以做為安全避險工具嗎？

傳奇避險基金創辦人「血書」無畏金融風暴的黑天鵝策略

來自日內瓦？ 分散投資史追溯18世紀