遇到好公司就買進 華倫：存股是最賺錢的行業

編按：作者周文偉（華倫）原為中學代課教師，曾在股市慘賠近百萬，34歲開始師法股神華倫巴菲特存股精神，長期持有好股票，41歲時股票市值達2,000萬元，年領股息達90萬元；43歲還清1,000多萬房貸，45歲股票市值累積逾3,000萬元，結束長達16年的流浪教師生涯，達到初步財務自由，並繼續存好股、累積財富，49歲時股票市值突破4,500萬元，年領股利超過190萬元；51歲時股票市值突破6,000萬元，年領股利超過250萬元。

許多投資人看到自己投資組合的帳面數字由紅翻黑，經常會忍不住早早「停損」來降低損失，但對於長線投資的存股者來說，其實要學習「歡迎」股災來臨，能趁低點買進的人，未來才會是真正的大贏家。

曾有同學問我：「老師，我是 2020 年 2 月加入存股的，近 2 年獲利頻創新高，反而有點怕，怕之後跌了，帳上獲利變一場夢，現在股市真的很熱，身旁不玩股票的朋友都在談論股票，真的覺得之後股市會泡沫化，新聞也一直說股市短期多、長期空，我知道華倫老師不預測股市未來走向，只要公司沒問題就一直持有。

但我口袋沒老師深，怕現在不賣，股災來臨時錢不夠加碼，雖然很想和老師一樣認真存股，但是股價上漲讓人一直想賣，存不住，真是煎熬⋯⋯」

這位同學提到她的資金沒有我多，然而，就是因為現在資金少，還沒有財富自由，才要學我的方法，學已經有成功經驗的投資人，將來才會成功。我 20 年前資金也很少，但是因為我存股 17 年，「車子」不故障不賣，所以現在資金才累積比較多，如果過去 20 年我和別人一樣是做短線，就不會有現在的資金規模了。

因此，對於這位同學的煎熬與擔憂，我直接送她一段話：「存股是最賺錢的行業，越晚賣，賣的價錢越高，你想賣，我還一直在買喔。」

華倫語錄

存股是最賺錢的行業，越晚賣，賣的價錢越高，你想賣，我還一直在買喔。

好公司買到底 不要和景氣一起循環

舉例來說，我在中華食（4205）股價 10 幾元的時候買，漲到 20 幾元時，我朋友怕跌回去，獲利變成一場空，於是 20幾元賣出，我則在 20 幾元再加碼，同樣的，漲到 30 幾元，又有朋友怕跌回去，獲利變成一場空，於是 30 幾元賣出，我就在 30 幾元再加碼。

等到中華食漲到 40 幾元，我朋友受不了一直漲沒跟到行情，於是 40 幾元買回來，漲到 50 幾元，朋友再次陷入獲利變成紙上富貴的恐懼，在他賣出股票時，我在 50 幾元再度加碼，接著 60 幾元、70 幾元⋯⋯同樣的事一再發生。

這時候，我朋友和電視名嘴都說中華食股價 70 幾元創新高太貴了，不適合拿來存股，但是我怎麼會聽他們的話呢？這不是因為我比較了不起，不用聽好的建議，而是因為我只聽股神華倫．巴菲特的話，遇到好公司就買進，於是我 70 幾元、80 幾元繼續加碼中華食，這就叫做存股！

我之所以可以這麼篤定持續加碼，是因為我知道我不是買景氣循環股，我買的股票是可以永續成長的公司，而不是鋼鐵、航運、面板、DRAM 那類景氣循環股。

渡過「世界末日」 指數不停漲

這裡再和大家分享一個實例，其實，股市每隔幾年就會遇上一些「貌似世界末日」的事件，當然發生這些負面大事件並非我們所樂見，只是從歷史經驗來看，不同的事件總是會以類似的面貌重複上演。

像是1973年的石油危機引發停滯性通膨（和2022年的高油價、俄烏戰爭引發的通膨是不是有些類似？）、1997年亞洲金融風暴（和2008年次貸風暴金融海嘯是不是又有些相像？）、2003年的SARS肺炎（是不是和這幾年的新冠肺炎有幾分類似？）。

大家可以想想一個問題，當這些像是世界末日般的負面大事件出現時，不僅對許多人的生活造成影響，對於事件發生所在地的股市，甚至是全球資本市場顯然也是一個重大利空，股市下跌是可以預期的，但是，請大家注意，「長期指數仍然是不斷上漲」，這句話才是真正的重點，而且好公司通常還會漲得更多。

因此，在長期投資的存股過程當中，遇到短期下跌的時候只有一個字，就是「買」，長期累積越多股數，將來就會賺越多。大家可以看看美國道瓊指數在過往百年以上的軌跡，就可以理解我為什麼要一再地強調「長期投資」這件事。

華倫語錄

我不聽朋友和電視名嘴的建議，我只聽股神華倫巴菲特的話，遇到好公司就買進，這就叫做存股。

（本文摘自周文偉（華倫）著《慢步股市：給存股族的12個致富心法》，金尉出版提供）

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