盤感能戰勝程式交易嗎？他從法人交易圈學到這點

你一定曾聽過有些人這樣說：「我覺得行情差不多要止跌了。」但當你問他的判斷依據為何時，對方卻只玄乎地回你：「不知道，就感覺嘛！」這種連自己都說不出具體原因，卻能對行情有獨到見解，彷彿能遙視未來一般的感覺就叫做「盤感」。也是一種你對市場整體氛圍的綜合感受，而這種感受通常是無序且隨機的。

在 2014年進入期貨自營部之前，我曾經也是「盤感」的信仰者。我一直覺得，若想要提升自己的交易水準，每天到市場上撞個頭破血流就是最快、最直接的方式。唯有真金白銀的輸贏，才能累積出所有交易人都心心念念的「盤感」。

但當我真正進入法人交易圈之後，才發現所謂的「盤感」，在這裡根本可以說是毫無用處。法人是個科學行事的體系，任何交易策略在上線之前，都必須經過嚴格的審核與檢定。

常規來說，交易員向部門提出的交易計畫上必須詳述以下幾項事情：

1.商品種類：你要做的是什麼商品？

2.交易邏輯：你是根據什麼市場跡象判斷進出場？

3.預期授權額度：你需要多少資金部位？

4.風控管理：你預期的最大虧損是多少？

5.績效回測報告：透過歷史資料檢定，這個策略在過去一段時間是否能賺錢？

其中，「交易邏輯」是檢視這份交易計畫是否可行的最初步關卡。因此不必鉅細靡遺，只要簡單扼要即可。比如：「本策略為台指當沖突破策略，以台灣前 10大權值股日內動向作為進出場依據，同時輔以 OTC指數位於盤上或盤下作為交易濾網。」

雖然在上述這個範例中，仍看不出來該名交易員判斷「台灣前 10大權值股日內動向」的具體方式為何，但至少能悉知他是以此為本，而非胡亂瞎猜。

一個交易策略的邏輯越清晰，執行績效回測時就越容易建模，跑出來的績效報告自然也就越準確。反觀以「盤感」作為交易依據的人，對於盤面資訊的解讀總是反覆無常，更遑論建模回測了。對於無法建模的交易邏輯，就算這名交易員過去的績效再怎麼輝煌，對帳單上的損益再怎麼漂亮，一樣都是難以讓人信服的。畢竟，誰知道這些交易是不是假他人之手。

產出績效回測報告，最主要的功能除了透過各項數據（如勝率、盈虧比、最大虧損百分比等）來了解該策略的屬性及特性，更重要的是，它也扮演著把關者的角色。我們時常聽到過去的績效不代表未來，但如果一個策略連在過去的行情都無法賺錢，又怎麼能奢望它在未來會有好的表現呢？

（本文摘自葛瀚中（Mgk）著《我炒的是人生，不是股票！：運用投機者的脱貧思維，打造屬於你的自由人生》，今周刊提供）

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