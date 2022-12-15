走向邊緣化？APEC 的核心改革重點

巨型FTA 的興起、保護主義和新冠肺炎疫情相關的全球旅行與貿易限制等因素，都對新亞洲區域主義帶來嚴峻的考驗。APEC 在這個新世代中，究竟會被邊緣化或是得以重生？此問題的答案將取決於APEC 如何有建設性地實施2020 後願景，以完成「茂物目標」中未盡之處，並促進區域整合。APEC 的核心重點應放在改革APEC 秘書處、政策支援小組和同儕檢視制度，並積極強化其作為推動「亞太自由貿易區」培育者的角色。



A、APEC秘書處專業化

APEC 和東協在建立之初有類似的鬆散組織架構。目前APEC 仍然是個軟法聯盟，但東協的法制化則大有進展，尤其是東協憲章已授予東協法律人格，使其成為政府間組織，東協經濟共同體的成立更進一步凝聚東協的經濟目標，並在「繼續根據共識進行決策」的前提下，施加會員國硬法義務。反之，APEC 缺乏相關法源，有關APEC 組織架構最早的協議是2012 年的「曼谷宣言」，為APEC 在新加坡設立秘書處提供了法律基礎。根據國際法院的諮詢意見，國際組織的獨立法律人格可以由其成員授予或推定而來，但這種解釋不適用於APEC，因為會員在各項宣言和慣例中已明確表示，APEC 作為特殊實體地位應維持不變。

新加坡法律賦予APEC 秘書處「法人團體的法律能力」及「公務檔案及處所的不可侵犯性」，而APEC 相關決議則無此內容。新加坡法律也將APEC 秘書處和其職員的特權和豁免權限縮於該國境內，故APEC 官員並不享有如聯合國通行證的旅行文件，亦沒有享有其它在APEC 會員境內的特權和豁免權，這類的實務障礙，將降低APEC 秘書處的影響力。APEC 似可參考東協的作法。東協秘書處設於雅加達，它的法律能力和不可侵犯性一度也只為印尼法律所認可，但由於有《東協憲章》為基礎，2009 年的東協協定加強了東協秘書長和東協秘書處職員的特權及豁免權。APEC 會員應制定類似東協的相關協定，以強化APEC 秘書處的法律地位和能力。

除了法律議題以外，財務和人力資源對於所有國際組織也都十分重要。令人驚訝的是，APEC 秘書處每年僅有500萬美元的預算（約為東協秘書處預算的四分之一），但APEC職員人數自1993 年起已從13 人增加到60 人。如表6.2 所示，相較其他國際和區域組織，APEC 秘書處的規模相當小。

依照APEC 慣例，APEC 會議的主要開銷是由主辦經濟體承擔，且APEC 計劃通常都有個別會員贊助，但不可否認，倘若APEC 秘書處的預算和專業人員都不足，秘書處的功能將會大大受到掣肘，只能處於被動協調。有別於歐盟執委會或經濟合作暨發展組織（OECD）秘書處，APEC 秘書處鮮少在APEC 倡議中發揮領導力。除了在新加坡招募的人員外，其他17 位職員皆為受會員調派並支薪的職業外交官，這些外交官通常會擔任不同工作小組的計劃主持人，但大多只會在秘書處任職3 年，因此APEC 秘書處的執行長不但難以對他們有所要求，也不能協助他們升職。

自2002 年起就有APEC 會員提出改革秘書處的倡議，2010 年的重要成果是創立了每3 年一任的執行長職位，且開放合格的專業人士申請，而不限於政府提名人。在此先前，執行長和副執行長是由APEC 會員的官員輪流擔任，秘書處由大使級的政府官員領導，且任期只有2 年，難以執行長期計劃和改革。APEC 必須增加專業職位數量，方能提升APEC秘書處的專業度並加強組織經驗傳承。提升秘書處的效能，更能使APEC 的三大行動支柱緊密連結，也才能有效評估成長中但仍碎裂的各項經濟暨技術合作倡議。

B、政策支援小組及同儕檢視機制

APEC 秘書處的另一項重要改革為在2008 年成立政策支援小組（PSU）。根據APEC 的治理機制協議，政策支援小組的任務是協助APEC 經濟體推進各國的結構改革和落實APEC 措施。雖然政策支援小組是APEC 架構內的一環，實際上它獨立於APEC 秘書處。有別於APEC 秘書處大多由職業外交官所組成，政策支援小組執行長和職員都不隸屬於APEC 成員政府。相較於APEC 秘書處的預算來自於會員必須繳納的費用，政策支援小組則依賴各會員的自願捐款。政策支援小組一開始本為暫時性的組織，但APEC 會員決定，自2018 年起，若該小組可獲得足夠捐款，則其任務將可持續。目前共有7 個APEC 會員捐款給政策支援小組 ，其中又以日本、美國和澳洲是捐贈最多的經濟體。政策支援小組透過為茂物目標的不同面向撰寫報告，增強了APEC 的分析能力和身分認同。本書認為，APEC 秘書處應將政策支援小組升級為常設單位，且預算應由會員的會費支應。為達到APEC 後2020 願景，政策支援小組應對同儕檢視機制有更多貢獻，以維持APEC 的軟法影響力與作為「亞太自由貿易區」培育者的角色。

政策支援小組的分析亦可協助完成APEC 經濟體當前要緊的目標，也就是評估它們是否可能加入CPTPP 和RCEP 的談判。

APEC 個別行動計劃要求會員定期回報在17 個特定領域的狀況，這些領域涉及到「大阪行動綱領」和其他議題，而政策支援小組確實提升了這些行動計劃的成效。根據共識性單邊自由化原則，APEC 在1998 年開始執行自願性同儕檢視，並於2002 年後轉為強制機制。從2012 到2020 年間，所有APEC 經濟體皆有義務每2 年提交一次進度報告。資深官員會議會把檢視報告會議列為一個特殊場次，討論內容包括2 位獨立專家到各國審查的結果、政策支援小組的簡報，以及其他會員及APEC 企業諮詢委員會的提問。除了參與定期檢視外，政策支援小組也需要擔任APEC 基礎建設發展和投資倡議的臨時檢視小組秘書處，因此同儕檢視體系已成為APEC 重要的機制，可對會員施加同儕壓力，促進最佳範例和能力建設。

國際上類似的檢視機制包括WTO 的「貿易政策檢討機制」。WTO 會員在政策檢討機制會議上，需繳交政府報告和回應其他會員的提問。WTO 秘書處會出版最終報告，並公開於WTO 網站供外界取得，用以瞭解各會員不同的貿易制度。在WTO 會員之中，只有「前四大貿易體」需要每2 年被檢討一次，其餘大多數WTO 會員是每4 到6 年才會需要接受WTO 審查。

與WTO 相較，APEC 的檢視機制不但較為頻繁，且檢視內容超越WTO 範圍，有助於提高透明度並推動自由化。但實際上，APEC 檢視程序仍有需要改進之處。首先，檢視機制需要有獨立的專家參與，目前這些專家大多是由政府提名的學者，與APEC 秘書處以約聘形式合作。實務上，不同獨立專家組成的檢視小組，經常使用不同的評估基準。其次，雖然APEC 的目標是要讓大眾更易取得同儕檢視報告，但其實一般人很難在APEC 網站上找到這些報告，檢視機制中罕見公開的文件，是政策支援小組檢視茂物目標進展後提出的盤點報告。

最後，相較於更為全面的WTO 貿易政策檢討機制報告，APEC 的檢視報告僅涵蓋部分超越WTO 範圍的議題，因此附加價值有限。一般認為WTO 的檢視更為嚴謹，因為APEC會員在接受APEC 審查時，經常只是把WTO 報告的內容複製貼上。基於以上原因，APEC 未來的檢視機制應該多加仰賴政策支援小組的專家，而非臨時組成且不固定的學者專家。若欲將APEC 檢視報告的格式標準化，也可以參考WTO 秘書處的報告。APEC 報告內容應包含更多超越WTO 範圍的議題，例如電子商務和基礎建設計劃的規範。報告也應該指出偏離APEC 模範規則和措施的情況，藉此加強軟法影響力。

C、巨型FTA及亞太自由貿易區的搖籃

改革後的APEC 秘書處與同儕檢視機制， 將有益於APEC 的知識領導能力。更重要的是，APEC 是否可以成為巨型FTA 的培育者，以及發展出擁有21 個經濟體參與的「亞太自由貿易區」，這將是決定APEC 在新亞洲區域主義中究竟會被邊緣化還是得以重生的關鍵。對於APEC 政府來說，瞭解巨型FTA 的發展也極為重要，目前已有7 個APEC 會員同時是CPTPP 和RCEP 的成員。

2004 年，APEC 企業諮詢委員會提出了「亞太自由貿易區」的概念，希望在面對與日俱增的貿易與投資協定中，重振APEC 的地位。APEC 領袖於2006 年採納了「亞太自由貿易區」願景，於2010 年將東協外部FTA的架構和TPP定為「亞太自由貿易區」的基礎。TPP 的前身為P4 協定，由4 個較小的經濟體（汶萊、智利、紐西蘭和新加坡）在2005 年APEC會議上完成的協定。2009 年，歐巴馬政府決定加入擴張P4協定的TPP，此舉確定了TPP 的地位，使它成為最可能通往「亞太自由貿易區」的路徑。雖然2016 年12 個TPP 國已簽署協議，但川普政府卻在2017 年讓美國退出TPP，後來由日本等TPP 成員出手挽救了該協定，其餘11 個國家簽訂了新的CPTPP，並於2018 年生效。原來的TPP 有30 個章節，CPTPP 則擱置了其中的22 條較具爭議的條文，如投資人與地主國爭端解決及擴大智慧財產權相關內容。

RCEP 被視為是與TPP 競爭的另一個巨型FTA。在東協2012 年「RCEP 指導原則」的基礎之下，RCEP 第一回合的談判始於2013 年，當時有包括印度在內的16 個國家參與，並於2017 年提出RCEP 的內容大綱。RCEP 參與國於2019年對其內容涵蓋的20 個章節達成共識，並於2020 年簽署該協定。沒想到，印度總理莫迪因為印度對中國的貿易赤字快速攀升，且其他RCEP 國阻礙印度的國內產業的競爭力因而決定不加入RCEP。而北京對於RCEP 的支持則不難理解，因為CPTPP 的主要擁護者都是美國緊密的盟友，可能會削弱中國在該區域的影響力。

或許有人認為RCEP 是基於2010 年APEC 領袖們所設想的「東協加六」FTA 之上，實際上RCEP 首度出現在2014 年「FTAAP 北京路線圖」（2014 Beijing Roadmap for the FTAAP）之中。在這份路線圖裡，APEC 各經濟體表示，TPP 和RCEP 皆為達成「亞太自由貿易區」的可行方式。北京對推動「亞太自由貿易區」進行為期2 年的共同策略性研究，而APEC 領袖則於2016 年在「利馬宣言」（Lima Declaration）中採認該研究提出的報告。根據「利馬宣言」，CPTPP和RCEP兩者都是建構「亞太自由貿易區」必要的基礎。

這兩個巨型FTA 的開放加入條款，也使它們在法律上提供可拓展為21 個APEC 會員的可能性。這類准許其他國家加入的條款，也曾納入APEC 會員間的多邊及雙邊FTA 中，例如P4 協定和澳洲與美國的FTA。CPTPP 雖開放「任何國家或獨立關稅區」加入，但須符合CPTPP 之高度自由化標準，以及取得成員間的共識。RCEP 也有類似的條款，其他APEC 會員正在評估是否要加入CPTPP 和RCEP。因此，APEC 應藉由分析此兩個巨型FTA 的相同及相異之處，加強APEC 作為FTA 培育者和領導者的角色。

（本文摘自謝笠天著《亞洲大未來：經濟整合與全球典範轉移的新趨勢》，遠流出版提供）

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