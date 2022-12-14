美國重返亞洲計劃 CPTPP與FTA雙管齊下

拜登世代來臨時，外界就預期白宮會把重心放在國內事務而非FTA，但地緣政治變化應會促使拜登政府強化美國的戰略。一個具有持續性的長期策略，不只能對抗中國在國際組織和FTA 中崛起的影響力，更能恢復美國塑造新亞洲區域主義規範的領導力。以下本書將提出雙管齊下的策略，呼籲華府重新考慮加入CPTPP，並簽訂東協與美國FTA。這些提議將比拜登政府所提出的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）更為有效且具戰略性意義。

A、美國加入CPTPP

對於CPTPP 而言，美國市場的規模可讓美國政府有足夠的力道提升目前成員國的承諾，以及提升現行標準。若重塑CPTPP，將可以使它變成由美國領導的新亞太倡議。由於CPTPP 裡擱置的TPP 條文，主要集中在ISDS 機制和智慧財產權（例如版權的保護期間）等議題，故美國可以帶領CPTPP「回歸」原本TPP 的標準，成為推動第二代進化版CPTPP 的關鍵動力。後續則可強化有關國營事業、勞工和環境保護的標準，並加速如政府採購等其他領域承諾的談判。

同時，美國應推動讓CPTPP 新成員加入程序更加完善，使第二代成員主要由亞太民主國家組成。在美國盟友之中，CPTPP 後續的擴張對於中華民國政府特別重要，因為北京的政治壓力使臺灣被排除在如RCEP 等主要FTA 之外。以日本來說，臺灣之前禁止進口受2011 年福島核災影響區域的食品，造成日本部分人士對臺灣加入CPTPP 有所保留。其他CPTPP 成員國對臺灣的態度則與中國大陸加入該協定的可能性相關，因此美國的CPTPP 政策對臺灣具有舉足輕重的地位。

1994 年美臺TIFA 迄今，實質成果有限。《亞洲再保證倡議法》要求美國政府與臺灣發展「緊密的經濟、政治和安全關係」。2020 年間也出現了新的發展，50 位參議員致信美國貿易代表署，表示支持美國與臺灣簽署雙邊貿易協定（BTA）。然而，美國貿易代表署並未與台北開啟談判，可能原因是擔心影響中美第一階段貿易協議的進度。

另一發展是美國國務院啟動「臺美經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）。經濟繁榮夥伴對話並未把焦點放在雙邊貿易協定或FTA 議題上，而是與TIFA 架構共存互補，著重如5G 網路和供應鏈等領域的產業合作。此外，蔡英文政府准許進口「萊豬」，也就是含萊克多巴胺之美國豬肉食品的決策，雖然成效有待關注，但也是邁向「正常化」美臺雙邊貿易的一步。這些發展皆有助於華府支持台北加入美國領導的第二代CPTPP，而臺灣的CPTPP 會籍也同樣會加強拜登政府對臺灣「堅若磐石」的承諾。CPTPP 也可使美國深化參與亞洲事務，以面對中國大陸的挑戰。

B、東協與美國FTA的新動能

除了CPTPP 外，拜登政府也應該考慮簽訂東協與美國FTA，成為另一個東協加一協定。CPTPP 的對象是已準備好施行高標準承諾的亞洲國家，而東協與美國FTA 則可以遵照漸進式且以發展為主的策略，整合並監督既有倡議的執行程度。目前東協10 國都是RCEP 的締約國，而CPTPP 僅含4 個東協成員。因此，簽訂東協與美國FTA，更能有效遏止北京在RCEP 及東協不斷擴張的勢力。CPTPP 和東協與美國FTA 兩者可作為美國通往亞洲的全面路徑圖，完成拜登政府要建立區域聯盟並重振美國領導權的目標。

東協與美國FTA 並非新的概念，早在1989 年，美國國際貿易委員會就曾討論過東協與美國FTA 的可行性。但其結論是這項FTA 時機未成熟，因為其對美國「經濟利益有限」，而且東協的談判資源不足。共和黨參議員盧加爾（Richard Lugar）於2009 年和2011 年，分別提出各項法案，敦促美國貿易代表署「規劃與東協開啟FTA 談判的策略」。盧加爾強調，雖然他支持歐巴馬的TPP 倡議，但東協與美國FTA 更能加強美國對東協領袖的承諾，不然他們可能會與如中國等國家尋求「全面性貿易互動」。盧加爾的預測完全正確，因為東協之後確實大幅加速了與中國以及其他RCEP 成員國的FTA 進度。

由於東協的政經情況歷經大幅改變，東協與美國FTA 已不再是時機不成熟，而東協對美國的經濟利益也已相當具體。東協身為全球第5 大經濟體，是美國的第11 大貿易夥伴。美國占東協外資金額的15.2％，使美國成為東協最大的外資來源國。東協經濟共同體的成立、以及東協加一FTA 和RCEP 等發展，在在都增強了東協的談判資源和經驗。

考量東協中心性在亞洲安全和貿易協定的重要性，美國應即時升級與東協於2006 年簽訂的TIFA，使之為完整版FTA。《亞洲再保證倡議法》是印太戰略的法律基礎，亦強調美國與東協戰略夥伴關係的重要性，該法並呼籲白宮與東協「談判協商全面性的經濟參與架構」。締結東協與美國FTA 即可作為對《亞洲再保證倡議法》的回應。

（本文摘自謝笠天著《亞洲大未來：經濟整合與全球典範轉移的新趨勢》，遠流出版提供）

延伸閱讀

政商完美攜手的中國模式 數位時代危機四伏

全球經濟關注重點 永續投資大勢所趨

頁岩革命改變地緣政治 美國下一步棋怎麼走？