試著每年買一本過去「不可能讀」的書

當你覺得人生的某部分開始僵化，就應該拓展自己的界限。

人在遇到瓶頸時，一定會把自己封閉起來。

為了突破瓶頸，該做的不是封閉自己，而是將界限擴大。

拓展自己的界限也是拒絕維持現狀， 所以或許將伴隨著一點痛苦。

不過，拓展界限不需要二十四小時全年無休。一年只要有一天就夠了。

這麼一來，應該誰都能做得到吧？

在一年裡面選一天，選最開心的一天也無所謂，試著去買一本過去的自己「不可能」買的書。

所謂的「不可能」，就是你覺得無論什麼理由，這輩子應該都不會買的書。

無論是藝術書、與音樂有關的書、適合家庭主婦的書還是與流行時尚有關的書，全都無所謂。

價格高到「不可能」會買的書也可以。

頁數多到「不可能」讀完的大磚頭也沒問題。

封面的品味與你的審美觀差距大到「不可能」喜歡的書也無所謂。

重點就是把平常不會買的書買回家。

並且在家裡試著讀過一遍。

雖然只有一天，但想必能有許多意外的發現。

大人的學習就是排除人生中的「不可能」。

大人學習的對手，就是童年時期的自己。

（本文摘自千田琢哉著《去書店買個好人生：日本百萬暢銷作家，教你從閱讀養成8大能力，解決職場煩惱、關係焦慮、未來迷茫》，今周刊提供）

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