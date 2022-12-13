不必拘泥書籍分類 出色小說就是出色商業書
就如同書籍沒有階級之分，小說與商業書的分界也沒什麼意義。
這種無意義的分類，就交給書評吧！
為了自由自在地生活，做自己人生的主人，無論讀小說還是讀商業書，都能得到許多發現。
出色的小說是出色的商業書，而出色的商業書就是出色的小說。
莎士比亞的小說也蘊藏著許多商業上的線索，那已經不是小說，而是極致的自我啟發書。
兒童文學家吉野源三郎在一九三七年出版的《你想活出怎樣的人生？》後來也推出了許多版本，二○一七年甚至還一併發行了漫畫版。
這些版本都成為熱門暢銷書，想必也有很多人在讀了漫畫版之後，也想要讀讀看文字版。
完全不需要在意開始閱讀的契機。
只需要拿起感興趣的書，從頭到尾貪婪地閱讀，一定能夠遇到你的命定之書。
就在那些書評家囉哩八唆的時候，你早就已經想讀什麼就讀什麼了，管它是小說還是商業書。
十年之後，你們的立場就會完全反轉，那些「自詡為書評家」的人消失蹤影，而在媒體上接受訪問的，或許將會是你。
（本文摘自千田琢哉著《去書店買個好人生：日本百萬暢銷作家，教你從閱讀養成8大能力，解決職場煩惱、關係焦慮、未來迷茫》，今周刊提供）
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