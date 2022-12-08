實價登錄推高了房價？破解房仲黑心話術

很多人都會說，都是因為實價登錄才導致了房價上漲，他們的理解非常單純：「你看到鄰居賣多少錢，你會想賣得比他低嗎？不可能嘛」，這當中又以房仲業務最愛拿這個論點出來說嘴，這也是房仲業的常見盲點，怎麼說呢？

我們站在房仲的立場來看一看。

假設你今天是一位房仲，知道有位屋主想要賣房子後，你約在屋主家裡聊出售房子的事情，你認真地說著自己和公司會怎麼努力幫屋主銷售，然後當你開始要跟屋主確認最關鍵的「售價」時，你們先打開了實價登錄網頁、查詢這一區的成交行情後，看到數字雖然有高有低，但大多都還在合理範圍內，那麼你眼前的屋主，會怎麼決定出售的售價呢？看著屋主自信的神情，你心裡也有個底了。

沒錯，這麼多的成交行情裡面，屋主又是挑成交價最高的來當底價，屋主不會在意是不是那一筆的景觀特別好、面向比較棒、裝潢超高級，屋主只會認為：「既然對方都可以賣到那個價格了，為什麼我不行？」於是身為專業房仲的你，必需向屋主說明為什麼該戶成交特別高的理由，可是房仲講再多，所有屋主都會回一句：「又還沒試過，你怎麼知道賣不到？」

接著屋主還會補一句：「你不是說你們公司很厲害嗎？你不是說你會很努力嗎？那你就先努力看看嘛」

於是，在你不知道該怎麼圓回來的情況下，內心就會抱持著：「算了，反正就跟之前一樣，先把委託簽下來再說，價格之後再慢慢議就好」，就讓屋主寫了一個高於最新成交行情的售價、讓屋主有了很高的期待。

這就是房仲業的簽委託日常。

實價登錄在多頭是地板、在空頭是天花板

從上述這個經典範例你就能知道，由於屋主評估售價都會參考實價登錄，而屋主對自己的家肯定是有感情的，所以都認為自己的房屋價值比別人更高，再加上簽委託時，眼前的業務又是信心滿滿的狀態、無所不能的厲害，這些都是導致屋主想要挑戰創最高價的心態。

但是站在房仲的視角來看，就因為有實價登錄的行情作為參考，所以屋主才會貪婪地想往上加，於是就誤以為是實價登錄才推高了屋主的開價，把開價太高的問題都怪在實價登錄上，而不是怪自己一開始就給屋主過高的期待。

關於實價登錄究竟是否為推升房價的幫兇，還是要回歸當下的市場狀況而定。

以多頭市場來說，熱絡房市讓價格上升，屋主為了自己的利益而想賣更高，非常合乎人性，而在房價上升的趨勢中，屋主的售價必然會一點一滴被市場往上推，同時，因為買方信心強，看著價格一天一天上去，越晚進場勢必得付出更多成本，再加上看到一堆人爭著加價搶房，因此多頭市場不跟著加價就注定買不到房子。

相反地，空頭市場也是一樣的道理，因為冰冷房市讓行情失去支撐、實價登錄都是虛的，對空頭的買方來說，既然價格會一天一天降下去，那何必急著進場呢？為了避免自己現買現賠，出價當然只會比實價登錄更低，透過降低成本來避免自己的賠售風險。

對屋主來說，既然行情都是看得到卻賣不到，買方出價也一天比一天低，還妄想賣到實價登錄之上，房子勢必是無法成交的，說不定還越擺越便宜，還要擔心鄰居會不會撐不住就用破盤價賤價出售，連帶害自己家的行情也被拖下水，於是就會更傾向用接近或低於實價登錄的價格掛售。

所以簡單來說：實價登錄在多頭是地板、在空頭是天花板，沒有屋主會在多頭市場賣低於實價登錄的價格，也沒有買方會在空頭市場出高於實價登錄的斡旋。

實價登錄的重要性

很多專業不足的房仲，不但會將房價上漲的問題推給實價登錄，還會大力抨擊實價登錄這個制度，認為實價登錄根本不該存在。關於這種論述，就明顯可以看出部分房仲在井底的視野了，實價登錄這個東西，不只在所有先進國家都存在，並且各國都致力讓實價登錄更透明、更精準、更細分。

以臺灣來講，2021 年的實價登錄 2.0，終於把行情的揭露從區段落實到個別門牌，才讓實價登錄稍微有點樣子，但是以美國的實價登錄來講，把價格揭露到門牌只是基本，還會將該區域的行情分為五個等級，除了平均值的中位價以外，還有前 50% 和後 50% 的房價平均值，前 25% 與後 25% 的房價平均值，讓消費者可以知道除了均價之外，較好或較差的物件行情大概是多少，避免大家將老舊公寓跟全新豪宅的行情混淆在一起評估。

就算不跟美國等先進國家相比，我們退一萬步來說，你有沒有想像過「萬一沒有實價登錄」，那是多麼恐怖的情況？不信的話，讓我說一個真實的故事給你聽，讓你親身體驗行情被仲介隨意操弄有多可怕。

第一個故事，在 2012 年 8 月 1 日之前，那個還沒有實價登錄的黑暗時代，你可能不太了解消費者該怎麼評估「行情」這件事。

2021 年我在臺中的房仲公司任職時，有一天，一位業績頂尖的學長開心地對大家說：「耶！那個店面的委託我簽下來了，這個案子我 100% 一定冒泡」，於是我好奇地問學長為什麼能這麼肯定，學長對我說：「昌鵬，我這間店面開價 1,980 萬，如果你是買方，你會出多少錢來談？」

我說：「應該會先從 1,500 萬左右吧，這樣比較保守」

學長興奮地說：「沒錯，就是這樣，我告訴你，就算你的斡旋出 1,400 萬我都會成交，你知道為什麼嗎？因為這個案子的底價是1,200 萬，而且 1,200 萬就滿佣，所以買方只要有下斡旋，隨便出什麼價格我都能達底（達到底價）滿佣」

這就是以前沒有實價登錄的房仲生態，再來看看第二個故事，也是在同一間台中的房仲公司遇到的。

當時，我有一個屋主委託簽不下來，於是店長就帶著我親自去找屋主洽談，而在洽談的過程中，當那位屋主問到最近的行情時，結果你猜，在沒有實價登錄可以參考的黑暗時代，那位店長是怎麼跟屋主報告行情呢？

他先是講了三個月前，該社區高樓層有一戶成交價格比較高的行情，然後又說了另一戶樓層較低的房子、半年前比較低的行情，接著又說了過去一年來，該社區其他三戶的成交行情是多少，好像這些行情都像電腦記錄一樣，被店長深深記在自己的大腦內，而當下的屋主也是聽得一愣一愣，最後選了較高的行情作為委託售價。

結束後，我在回程的車上問：「店長，你太厲害了吧，這麼多的成交行情你都背得起來耶，而且你連是多久之前、哪個樓層、哪個面向的都這麼清楚，請問店長，你都是怎麼背行情的啊？」

店長聽到後哈哈大笑，然後得意洋洋對我說：「別傻了，我怎麼可能記得起來，剛剛那些行情，都是我當下隨便瞎掰的」。

聽到這句話我整個大傻眼，於是我便問：「可是剛剛這些行情，感覺你說的很清楚也很合理」，店長就跟我說：「其實很簡單，抓住一個邏輯就好，就是同一個社區你要先報一個比較高的行情，才能吸引屋主委託給我們，然後再報幾個一般行情的價格，讓屋主知道一般行情在哪裡，最後再報一個最低的行情，這樣我們之後才有殺屋主價的理由，才能跟屋主說：『我沒有說一定能賣得那麼高啊，我也讓你知道行情最低會在哪裡喔。』」

從以上真實故事你就可以知道，如果臺灣沒有實價登錄，那麼買賣雙方最重要的行情依據，就只會被仲介一張嘴牽著走，消費者缺乏真實行情可以參考、也沒有任何能查證的管道，於是仲介說行情是多少，消費者也只能買單。為了避免消費者在買賣房的人生大事上被房仲誆騙，所有先進國家都在積極優化實價登錄，才能讓市場行情變得更透明。

（本文摘自李昌鵬（Zack）著《破解黑心話術【購屋超級攻略】：預防買高賣低、揭露30大話術、不怕上當受騙，避免你慘賠百萬的置產筆記》，采實文化提供）

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