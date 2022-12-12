YouTube經營術 打造不碰面也能賺錢的生意

「YouTube」的CP值絕佳，是「0接觸行銷術」的救星。

YouTube的出色之處，在於它只要拍攝一次，就能一再重複使用。就連今天在寫這份稿子的當下，我的影片一樣會播放，在淡季時一天播二十四小時左右，在旺季時一天播四十八到七十二小時左右。也就是說，我的分身就算是在淡季，每天也都會工作一天的量，如果是在旺季，則是兩到三天的量。這麼好的事，可說是打著燈籠都找不到。

此外很出色的一點是，只要自己拍好影片，接下來就不用和人碰面，影片中的你會自己拉進訂單。光只有看過我的文章或是我們廣告的人，大部分都會對我感到半信半疑，但看過影片的人，則往往打從一開始就百分之一百二十地相信我。正因為這樣，從顧客前來參加體驗課程到簽約的這段流程，與只看過我的書、只看過我的網站或只看過廣告的人相比，看過影片的人在簽約的過程顯得特別成功順利。

你或許「討厭與人接觸」，但事實是大部人都「喜歡與人接觸」當初我實際經營YouTube頻道，兼著經營小小的網路家教補習班後，發現了一件事──「討厭與人接觸」的人只有極少數，基本上，世上大部分人都「喜歡與人接觸」。

舉例來說，如果是在YouTube上，不管長得再醜，最好都還是要露臉，露臉比較好這件事與長相美醜沒多大關係。如果是帥哥美女自然更好，但就算長得醜，還是應該露臉經營YouTube比較好。依然會得到一定的訂閱者人數，世上總會有人喜歡具有特色的長相。

此外，在我的網路家教業中，最受歡迎的商品就屬「入學考前的十天住宿集訓」了。唯有在這段期間我會破例外出，熱絡地與人們展開交流。結束後，我會累得筋疲力竭，長達半個月到一個月的時間什麼事都沒辦法做，儘管如此，我每年還是一定會舉辦四次。包含平時因為有精神上的問題而無法去學校的學生在內，約十到二十人齊聚一堂，在這十天裡一同於集訓地點作息。主要是由員工從早到晚負責指導，而患有失眠症的我則是負責晚上到早上這段時間的指導。真正的睡眠時間約四小時左右，在這十天裡，被迫展開將近兩百小時的苦讀，是相當辛苦的集訓。儘管如此，想參加的人還是絡繹不絕。許多過去成功上榜的學生也前來參加，看來渴望與擁有同樣目標的人們展開交流的學生還真不少。

我從這樣的實踐中得知，大部分人還是喜歡與人接觸。體認到這個事實後，在招攬顧客的媒體上以推出帶有真實性的動態內容為主，有時還會強打精神舉辦粉絲交流會，對某些業界來說，這是必要之舉。

「YouTube」重要的不是「頻道訂閱人數」，而是「有購物意願的觀看次數」話雖如此，生活中要在意太多人的反應會形成壓力。與其過著這麼不自由的生活，還不如找家公司上班還比較好。認識你的長相和名字的人愈多，風險愈高，而為了防範風險所做的花費也會呈等比增加。競爭對手也會日漸增加，而更加劇競爭。

因此，如果想要賺錢，最好想個用最少的露面獲取最多利益的方法。營收愈多，麻煩事也愈多，所以要想好一個能獲得較多利益的方法。廣告費的增加是顯而易見的，但客單價卻沒那麼輕易就能增加，後面談到Google Ads時，我會再詳加說明。因此，要先假想好是否真的有利可圖，不管是廣告、YouTube還是Amazon，都必須採取適當對策。

在經營YouTube頻道方面，重要的不是增加「頻道訂閱人數」，而是增加「有購物意願的觀看次數」。兩者看起來相似，其實大不相同。例如發布像共同考試這種誰都能參加的考試解說，大量獲得約一萬人規模的「頻道訂閱人數」，但他們只會在留言欄裡寫一些沒助益的抱怨，幾乎完全賺不到錢；而另一方面，如果是針對具有相當財力才能參加的入學考推出影片，假設看這部影片的人只有百來位，但這百人中有可能最後會以顧客的身分付錢。如果有人問該經營哪個頻道才對，我的答案當然是後者。

如果要投注時間和金錢，只要投注在「縮圖」和「字幕」上就行了！不過，影片根本沒那麼多觀眾會看，也不知道會不會賺錢，實在不想在影片編輯上砸太多錢，我當然很明白這種心情。就像我前面所說，廣告費或與其類似的YouTube影片製作費、教材製作費、書籍製作費、SEO費用……這類的花費會愈來愈多。而另一方面，客單價卻不會迅速提升。因此，YouTube影片製作費要投注多少資金才會有效果呢？相反的，投資過多又會成為浪費，這都必須事先掌握好拿捏標準。

YouTube影片的編輯也是好壞皆有，以我的情況來說，基本上都是以次頁表1的方式來製作影片。雖然會隨著業界而有所不同，不過，除非是要鎖定很大的市場，不然一部影片花一萬日圓通常會覺得不太划算。如果是關於小眾的市場，請參考次頁表1的基準。

（本文摘自林直人著《0接觸行銷術：活用YouTube、Amazon、Google三大平台，不用交際、不拉業務也能賺進大把訂單》，台灣東販提供）

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