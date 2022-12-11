6年賺進300億！他堅持每天記錄爆量成交股 只為了讀懂「期待感」

編按：一度負債千萬，30幾歲才開始有一份穩定工作的上班族，6年內成為賺進300億的巨富。他揭露一要訣：重點在於每天觀察股市爆量成交股，來掌握市場參與者寄予重大「期待感」的題材。本文摘自新書 《社畜的財務自由計畫2》 。

前述有提過，帶動股價的是流動性、業績和期待感。如果流動性和業績好的話，股價會如實的上漲。但是每種股票的「倍率」不同，決定這個倍率的就是期待感。如果說流動性和業績是加法，那麼期待感就是乘法。

股價上漲＝（流動性＋業績）× 期待感

但是把這種期待感當作「關鍵字」來進場的話，免不了注定失敗。所謂的期待感，並非只有自我的期待，而是需要盡可能多的市場參與者都共同抱持期待，才能連結至股價的上漲。期待的人越多，股價上升就越呈現幾何級數暴漲；但如果期待的人少，即使業績再好，股價上漲的上升幅度也會比期待感高的標的慢。

我目前已經做了 7 年的股票，被問到最多的其中一個問題就是「股票中什麼題材會引起期待感呢？」如果知道引起期待感的真相，那每當出現這些題材的時候就買進，不就可以增加收益了嗎？

但是這種期待感，即使是同樣的話題、同樣的題材，也會根據項目和產業、總市值規模而有所不同。

舉例來說，會提高生技行業期待感的題材，我們可以列舉出，像是FDA 核可等新藥成功的相關內容，可能性會更高。此外，公司新藥成功的可能性上，如果再加上實現對外授權（LO，License Out），就會有像是在火種上倒油一樣更旺的加乘效果。在生技行業當中，如果題材內容只有「預計明年的業績會更好」，這就會比 FDA 核可或對外授權的股價上漲得少。

另一方面，即使得到了 FDA 的核可，股價也有絲毫不動的情況。舉例來說，眼科疾病藥物、 X光技術、醫療用口罩等市場性較弱的情況，股價往往就不會像期待的那樣上漲。不過，在前述的情況下，卻還是有在市場上獲得爆發性反應的時候。例如，海外生技公司因眼科疾病相關的 FDA 核可，而得到了幾十兆韓元的價值評估，或者 X 光技術推出時，政府發布實施「放射能振興政策」，或者像 COVID-19 初期一樣出現口罩短缺現象時，情況就會有所不同了。

三星電子、 SK海力士以及下游的材料、零部件、裝備（零部件、原材料、化工等行業。指電動汽車電池、半導體材料和汽車零配件等，成為韓國產業中心製造業根基的產業）等製造業中，沒有比 「業績上升」更讓人期待的了，甚至是可以將公司所有新技術與「業績」連結起來做解說的程度。

遊戲公司怎麼樣？

遊戲產業基本上是票房產業。一個作品的成功對公司的興亡盛衰有很大的影響。韓國代表性遊戲公司 NEXON 在十幾年前成功的《地下城與勇士》、《跑跑卡丁車》、《瑪奇》之後，至今雖然沒有成功作品，但一直保持著國內最高銷售額，鞏固了自己的地位。恩希軟體也以 20年前推出的《天堂》為基礎，通過《永恆紀元》、《劍靈》等遊戲維持著最高地位。

魁匠團怎麼樣呢？雖然企業營運上一度出現資金只剩下一個月薪水的難關，但是透過《絕地求生》遊戲的成功，成為了世界頂級遊戲公司。Action Square 憑藉《刀鋒戰記》這款手機遊戲的成功，甚至達到可以在KOSDAQ 上市的程度。之前提及的娛美德僅靠一款遊戲《Mir》，在電腦 PC 版和手機版中都取得佳績，再加上 P2E 的機制大獲全勝，目前也正在趁勝追擊中。名為Devsisters 的遊戲公司，原本在上市後的 6 ∼ 7年間股價跌至十分之一，但憑藉《薑餅人王國》這一款新遊戲，股價就上漲了 20 倍之多。

所以遊戲公司最大的期待就是推出新遊戲，因為如果新遊戲成功，可以完全改變公司的命運。

IT 相關資訊公司的期待感是什麼呢？

當其他企業發生駭客攻擊或資安事故時，大家會對這個產業抱有期待。業績或新技術等不會引起任何期待。以車用電池公司為例，如果「生產量更多」的話，銷售額就會相應增加，因此工廠增設是期待感的主要因素。而娛樂公司的情形，則是將焦點放在所屬歌手們的出道、演唱會、新電影等消息發布的期待感。

但是也有引起共同期待的因素。例如大規模銷售公告或大規模訂單合約，就是代表性例子。舉例來說，當 EcoPro BM 宣布與 SK Innovation簽下正極材料 10 兆訂單合約之際，總市值也真的上升到了 10 兆韓元。

公司旗下的獨角獸子公司上市也成為熱門話題，三星出版社因相關公司 Smart Study 的獨角獸上市問題，股價也一度上漲了 5 倍之多。

引起期待感的例子不勝枚舉，如果要仔細說明的話，我想這裡版面應該會不夠，而且無論再怎麼詳細說明，反映在實際業績上，情況也會有所不同。不是光靠理論，而是必須要有實踐判斷的經驗。

所以必須要學習所有的情況。

這應該是一句抓不著邊際的話對吧？但你想想數學能力考試容易嗎？大學入學考試怎麼樣呢？到考試前一天為止，都要盡全力的努力學習，世界上所有的考試都考驗著人類的極限。

因此，在實力上升到一定程度之前，要以「我知道的並不全面」的心態，用開放的想法去接近股市，不要草率的確信，要抱著不斷學習的想法去接近股市。雖然這是反覆說了好幾次說的話，但你必須「每天觀察」，每天都要整理並記錄漲停板和千萬股成交量的標的。

（本文摘自遊牧民著《社畜的財務自由計畫2：社畜華麗變身，用多元投資組合穩定獲利，30億變300億》，樂金文化提供）

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