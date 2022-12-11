韭菜和股神的差距 關鍵是這個買賣訊號

編按：從480萬本金到資產超過300億，僅花六年便讓資產翻了6000倍的傳說級股神遊牧民，他在新書 《社畜的財務自由計畫2》 中表示，在資訊爆炸時代，掌握資訊不等於必勝，重點在於從海量資訊中找出真正的「訊號」。

「無數條新聞和公告、情報資訊中，哪些是與賺錢有連結的呢？」

這裡說的「與賺錢有連結」並不單只有在股票上通用，虛擬貨幣、非上市股票、或基金一樣可行，或者是房地產。若比喻成是「和異性談戀愛」，這就像是從對方的言語、行動、動作等各方面，來解讀對方的真心。

如果能從無數的數據中，剔除雜訊並找出真正的訊號，無論在哪個領域都能成為改變市場遊戲規則的人。這本書出版的 2022 年，可能會出現許多現象，例如，美國的縮減量化寬鬆、中國的房地產問題（恆大等）、韓國和美國的利率調升、繼 Omicron 之後出現的新冠肺炎變種、全世界緊縮導致的經濟蕭條可能性等，各種話題會一湧而出。於是，市場參與者每天，或者應該說一天之中都會因話題影響而反覆悲喜交加，但是隨著時間的流逝，你會醒悟大部分的話題都只是「雜訊」而已。

不只是宏觀的、世界性的事會動搖我們，脆弱的散戶投資人對於每天都會發生的事情，也會不斷產生悲喜交加的反應，只要股市稍微震盪，匯率調整或長期債券利率變動，或者法人和外資的買賣動向變化，就會讓散戶產生很大的動搖。

但是就只有這些嗎？如果發生政治話題、國際局勢問題或國內外經濟話題，散戶就會大驚小怪，成為一隻「完蛋鸚鵡」（「這會完蛋的！」），此外如果報導的話題消失，就會馬上變成「後悔鸚鵡」（「這當時應該買的！」），股市稍微下跌，就會像世界末日一樣痛苦，第二天市場急劇反彈的話，就會急著進場買進。

以這樣的心態來炒股，問題不在於你的帳戶資金會不會減少，最致命的關鍵問題是「投資心理筋疲力盡」的時刻會很快到來。人的精力並非無限，而是有限的，一旦投資筋疲力盡的時間到來，即使很小的股市變動，也會發生放棄 「全部」股票的情況。你至少會經歷過一次這種情況：堅持再堅持，卻在完全稱不上重要的利空因素下，突然自暴自棄的放棄一切。

所以我認為，在股票生涯中，擁有區分雜訊和訊號之眼是非常重要的。當然這不是一朝一夕就能實現的，而且恐怕也無法達到所謂的完美境界，這只是我透過持續的反省和反覆，讓自己成為一位更好投資者的過程，如此而已。

賣出聖經

這雖然不盡完美，但我在買進－賣出時，區分訊號和雜訊會有幾個標準。為了方便起見，我把它稱為「聖經」，這是因為我如果不遵守這些標準，往往事後都會後悔。

我也有很多時候會出現動搖的情況，因為在股市中經常發生和一開始看的情況不同，而導致情緒不穩，要在這種突然的情況下決定該買進或賣出，這種時候「買賣聖經」就非常重要。

「基本型」賣出聖經

1. 影響股市的不是新聞或媒體報導，產生影響的是公司基本面。

2. 因此媒體報導，首先要先判斷是否為公司基本面產生影響。

一般在買進時，如果不是盲目買進的話，在自己買進的理由消失前，都要繼續持有這檔股票，所以我認為只要避開那些利空因素的雜訊就可以。而若此時出現的不是雜訊，而是訊號，也就是說，出現足以消除自己買進理由的訊號，那麼此時就應該拋售。因此區分該賣出的相關雜訊規則，不僅適用於短線交易、波段、長期投資，還適用於大部分的投資情況。

做股票時損失最多的情況之一，就是利空因素被媒體報導之際。因為「從無到有」，而且產生了「不確定性」，所以被評定為下行風險，股價會暴跌，這種情況下，無論是誰都很容易動搖。

但是，如果該報導不是對企業的基本面產生影響，與其陷入恐懼之中拋賣，不如打給公司 IR，電話必須打得比誰都快，電話號碼在 HTS上查看企業基本資料就會顯示。因此，如果沒有事實根據，反而可以視為買進機會，如果是暫時性雜訊，就沒必要動搖，特別是「獨家」報導，很可能只在一個媒體上披露，而且我認為很有可能不是事實。

此外，如果出現經常有的利空因素類型（如有償增資等公告），可能會出現爆量拋售。當宣布舉行股東分配有償增資時，持有該標的的人將遭受突襲轟炸的打擊，至少會暴跌–15%（註：股東分配有償增資時，發行價會比現行股價優惠 10 ∼ 30%。意即，與現行股價相比，便宜的股票將流入市場，如果數量被釋放，會導致股價下跌，因此持股者會提前進行拋售，雖然根據規模各不同，但通常往往會出現跌停）。總而言之，向股東伸手籌措資金顯然是不好的訊號，因為如果公司真的良好，而且事業有前景性可言，就可以透過第三方配股得到外部機構的投資。

但如果並未持有該標的，這可能是很好的買進機會。

即使是股東分配的有償增資，如果增資的理由是增設工廠或新事業，或者是改善公司的基本面，像這種類型的有償增資， 90% 以上會恢復到原來的股價，但這問題是需要一段時間。這種情況雖然是不好的訊號，但某種層面上也可以解釋為雜訊。

決定賣出時，「實戰型」聖經如下，實戰型的意思是，無論是短線交易、波段，還是長期投資，只要出現訊號，就必須立即應對的領域。

「實戰型」賣出聖經

1. 如果是判斷題材消失的話題，就無條件的減少一半以上的比例，要具備自行判斷此話題是否消滅的能力。

2. 如果是業主風險，一定要減少一半以上的比例，上市企業中最重要的是企業主。

3. 跌破強而有力的線時，一定要給公司打電話，確認是否為利空因素，然後重新檢視買進理由。

4. 如果比預計更快出現「暴漲」，將比重減少一半以上，買的時間比起收益更為重要。

5. 波段、長期投資買賣時，如果獲得比預計更多的「未實現收益」，就必須減少比例，內心開始產生慾望的時候，就是開始賣出的時間點。

6. 如果出現草率買進的現象，就立刻全部賣出，因為沒有原則的買賣，最終會引來更大失誤，即使現在獲得收益，但之後損失會更大。

7. 觀察是否在任何時候都能堅持買進原則，如果是違背原則的買賣，就立即減量。

8. 如果心裡產生了「再多一點」的慾望，就要立即減量，自己的心理是最重要的輔助指標。

9. 如果悲喜交加的話，這就已經是勸阻的證據了，停止股票，做與股票完全無關的事，就讓大腦休息吧。

10. 謹記只要有一點點驕傲自滿，馬上就會出現大失誤，必須時時刻刻感恩和謙虛。

賣出的時候要遵守的原則很多。事實上，基本型＋實戰型賣出聖經的 12 種全部都是重要訊號，買進固然重要，但賣出才是股票的核心關鍵。人們一般都說很難「停損」，那是因為在賣出時沒有原則，所以才很難。「停損」本身就是具有意義的，有某些像公式一樣的脈絡可尋，很多人會問百分之幾要做停損（雖然我一開始也訂在 –5%），但我必須說並沒有固定的線，如果對標的深具信心，那麼就不會對漲跌心神不寧。

買進聖經

下面我們來談談買進時，是否具備意義訊號的聖經。

根據短線、中期、長期投資，買進訊號略有不同，特別是在短線交易中，區分買進訊號這件事是最重要的。

決定買進的「基本型」聖經有下列三項：

基本型買進聖經

1. 流通性和業績的推動，會使股價漸漸提高，流通性包含政府資金和企業投資，業績是亙古不變的股價上漲原動力。

2. 出現會讓股價快速上漲、令人期待的前景藍圖。

3. 如果第 1 點和第 2 點同時存在，股價就會「暴漲」。

股票投資大致上可分為，價值投資和短線交易。

價值投資者盲目相信企業基本面的投資，通常把權重放在第 1 點。

當然，價值投資者也會看第 2 點，但比重會較少，時常出現的現象是，只看業績就投資，卻眼睜睜看見股價持續下跌趨勢好幾年。

短線交易的投資人其實不看第 1 點和第 2 點，這稱為「事件驅動」投資，為了應對短線話題，在很短的時間內完成買賣，如果必須在第 1點和第 2 點之間衡量的話，會更重視第 2 點，第 1 點是為了取得心靈上的安慰，只加了極少的權重。

我也做過超短線交易的搶帽子，所以非常了解。但如果盲目的投入短線，只是因為短期內可以獲得巨大收益的強烈誘惑（用 500 萬韓元在3 年內達到 30 億韓元等），那麼十之八九會遭受失敗，你必須要放棄很多東西，完全集中精力投入，才能看到成功的「可能性」，而這就是短線交易。

對於既不是價值投資，亦非短線交易的領域，我單純的稱為「基金投資」， 這是我在過去幾年裡，比一般股票買賣更傾注心血的投資領域，是通過私募股權基金或創投基金的非上市公司投資。這種投資方式是在前面所說的買進聖經中，完全遵循第 3 點的投資。非上市投資的順序依次為：種子輪、天使投資、 Pre-A 輪、 A 輪、 B 輪、 C 輪、 Pre-IPO投資等。 A 輪以下的投資往往只能在沒有第 1 點的狀態出發，當然也有在業績為0的情況，光看第2點，僅憑一幅藍圖來進行投資（上市之後，會進入「夾層投資商品」的領域，關於夾層投資商品在之後在第 11 章會做詳細介紹）。

但是投資人會比任何人都更快的判斷這幅藍圖成功的可能性，以及是否會改變、影響人類生活模式。而且，會仔細評估，如果這幅藍圖成功，和現有的任何產業或企業相比，是否能帶來同等級的流通性和業績。而且在某個時間點，流通性＋業績＋藍圖全部符合之際，可望帶來巨大的價值上升。

決定買進時的「實戰型」聖經如下：

實戰型買進聖經

1. 確認從無到有，從有到無的。具備掌握這些的能力，就能賺大錢。

2. 區分不確定性和風險。在不確定性狀態下，被確認為風險的瞬間，就是投資股票的最佳時期。

3. 與流通性相關的話題，對買進有很大影響。政府政策、企業的投資，必須要仔細觀察。特別是三星、現代、 SK 等大企業的設施相關投資，必須要多看幾次。

4. 大企業的政策變化非常重要。因為一定會帶來新的「投資」。

5. 提高企業業績的話題，無論是中小型股還是大型股，都是最重要的。特別是，由於新事業或大企業的政策變化，而產生的業績上升很有可能不是暫時性的，也就是說，可以期待股價的大幅上漲，也可以將股價盤整視為收購機會。

6. 不要執著於關鍵詞。股票不是以關鍵詞進行交易的單細胞界。

7. 考慮行情。如果行情不好，帶動股價的力量就會大幅減弱，因此買進數量要減少到平時的一半以下。

8. 考慮產業情況。如果該標的所屬的產業狀況不好的話，那麼帶動股價的力量就會大幅減弱，因此將買進數量減少至平時的三分之一以下。

9. 如果可能，最好選擇成交量多的產業，投資標的也盡可能選擇委買量多的。獨自關注冷門股，也只是等待淒涼的停損。成交量大、委託價好的標的，本質也較佳。

10. 如果可能，比起線圖上的高點標的，選擇線圖上在谷底或正在盤整中的標的吧。另外，有必要買賣上漲 10%、下跌 –30% 的標的嗎？如果是相同的題材，線圖好的標的更容易往上走。

以上這段雖然可以看作是這本書中最重要的部分，但並非任何人都能理解和跟著做的，如果具備看見買進訊號的眼光，就可說已經是成功的投資人了。

由於版面有限，部分例子將在另外的章節中進行說明，這裡我想再次強調，這是自己分類每天出現的話題，而產生的能力，並非某種公式。

宏觀經濟是保險

一般散戶投資人或普通人，在證券公司分析師或專家談論宏觀經濟時都會傾聽，利率或匯率如何，物價和成長率、國民所得和負債如何，預計「今後將對股市產生各種影響」，因為此種根據看起來強而有力，所以人們也會以此為基礎來制定投資戰略

此外，也有很多人認為此種宏觀經濟對上市股票投資是沒有必要的。實際上，我也認為散戶投資人沒有必要將目光投向宏觀經濟，從資金規模上來看，把觀點擴大到宏觀經濟來看市場，似乎超出了必要的努力範圍。

當然，最近很多投資人為了準備當天的股市，確認包括美國在內，歐洲主要國家的夜間指數變動，黃金、銀、銅、油價、天然氣等原料價格變動。為了準備當天的股市，很多人都在關注夜間推出的各國主要政策變化。

進入 2021 年，隨著縮減量化寬鬆話題的出現， 10 年期公債殖利率上升等，也被新聞報導，感覺全市場的參與者們都變成了專家似的。

但是，如果從長遠角度來看股市，而不是只看「當日」，宏觀經濟的必要性就會大幅減少，為了賺錢，比起整體市場情況，更需要各區塊的「產業情況」。

我個人認為宏觀經濟是保險。如果讀到市場開始流失資金的訊號，我也會減少股票，或拿掉預收款進入公募等，操作方式就會有所不同。

在股票投入大筆資金之前，先仔細觀察情況，並再次確認是否安全無虞，且現階段是否為過度下注的可能性。所謂的保險，是最好不要有申請理賠之事發生，只要做好準備，安然無恙的度過就是好事。

過去我曾有預測過市場情況，而防止巨大損失的實例。我當時預測，在 2020 年第一季度發生流行病後，到第四季度可能出現第二次大流行，因此進行提前應對。 從 WHO 公開的美國的流感確診者人數變動圖來看，每到 10 月確診者就會增加， 12 月和 1 月之間達到頂點。

2020 年也是如此，碰巧 2021 年也適用，我利用這些資料，進行了指數和產業的買賣，除此之外，還把特斯拉編入 S&P500 的話題或美國大選活動等視為機會，保守的進行了交易。

那麼 2022 年會怎麼樣？

在全世界通貨膨脹和負債危機的情況下，美國的超大型市值股非常穩固，因此呈現指數不跌的情況。對此，美國聯準會更攻擊性的進行縮減量化寬鬆和利率上調，這樣一來，即使美國本身撐下去，但新興國家有可能會無法支撐。在全世界零利率的環境下，已達極限的企業層出不窮，有可能因而引爆金融危機。

過了 2021 年後，沒有任何人擔心金融危機。當然 2022 年美國股票也很好，在韓國三星電子和 SK 海力士也出現上漲前景。 2020 年 3 月開始的韓國企業負債償還延期，從 2022 年 3 月再次延期至 6 月，但對此並無任何討論。大家無視 2020 ∼ 2021 年一年間流入股市的資金，比之前 2019 年流入股市的資金還多的統計，並認為 2022 年市場也會很好。

我也希望市場持續好，但是需求真的會如所有人的希望，在 2022年復甦嗎？稅金負擔更重，市場流通性減少，但進入勞動市場的人數並未增加。薪水會上漲，而薪水上漲意味著企業的業績不會好轉，因為突然增加的需求而帶來的工廠增設，是否有可能結局為供過於求呢？

2008 年的雷曼兄弟事件實際上給股市的衝擊，也是從那時開始過了 2年後，所有危機才完全結束。

因此我計畫在 2022 年裡，以保險的心態進行小額買進賣權的交易，通過保險來了解宏觀經濟。

只要透過 HTS 的期貨選擇權選單，任何人都可以進行選擇權交易。以前任何人都可以無條件限制的來進行買賣，但從 2021 年開始，必須接受 2 個小時左右的 VOD 教育（編按：目前台灣無此制度）。當然，期權交易是有風險的，如果是無法承擔這種風險的散戶，應該要更加保守的進行買賣，像是降低槓桿。

（本文摘自遊牧民著《社畜的財務自由計畫2：社畜華麗變身，用多元投資組合穩定獲利，30億變300億》，樂金文化提供）

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