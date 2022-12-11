WFH也能發展國際職涯 盤點遠距上班十大優點

自從二○二一年八月轉職到現在的公司，正式成為百分之百的遠距工作者之後，我發現遠距工作不但是世界職場的趨勢，也是人類文明進步的一大指標，它代表以往雇主要把所有的員工放在同一個空間，親眼見到每位員工輸出勞力的時代已經過去了。遠距工作模式下的現代優秀員工得到更多彈性而提高工作效能，老闆也因信任下屬而得到高品質的自律員工，勞資雙贏皆大歡喜。

至於實體辦公室是否還有存在的必要，這個大哉問目前答案還很分歧，包括Google、蘋果等不少知名企業堅持到了後疫情時代，員工應該逐漸回歸到疫情前的工作模式，卻引來員工的強烈反彈，甚至部分員工直接被提供遠距工作模式的競爭對手挖角，造成歐美社會出現所謂的大離職潮（Great Resignation）。

到底遠距工作的好處有哪些，讓大部分的員工「一試過就回不去」呢？以下盤點五項讓員工無法抗拒、我個人最有感的好處：

一、更容易兼顧生活與工作

相信只要曾有遠距工作經驗的人一定都會同意，這樣的工作型態帶來工作與生活平衡的絕佳優點，更有彈性的工作方式讓員工可以輕鬆兼顧工作與家庭，兩全程度絕對是其他工作模式無法取代的。譬如家裡正在進行裝修工程，或有需要修繕的問題，就不必擔心沒人在家無法讓工人進來施工的問題。對有小孩的人來說，在家工作配合彈性工時的工作模式，更是父母的最大福音（沒有之一），譬如我的老闆同意讓我每天早上和下午的上下學時段去接送正在上小學的兒子，以往必須花錢請保姆接送（英國小學的上學時間是早上八點四十五分，放學時間是下午三點十五分，傳統上班族父母不太可能親自接送）；偶爾幼稚園打電話來說我一歲多的女兒身體不舒服，也能馬上去接她回家或帶她去就診。

這些看似平凡的小便利，背後代表著革命性改變，它大大改善了員工的生活品質，讓員工有更高的自由度在兼顧生活、家庭與工作之間取得平衡。根據Owl Labs的調查，遠距工作對員工最具有吸引力的各項好處中，這點榮登冠軍寶座，而且蟬聯多年。新冠疫情在二○二○年初開始到目前世界各國陸續進入後疫情時代為止，它始終是多數人選擇成為遠距工作者的最主要原因。對於講究自由與彈性的千禧世代來說，甚至有六十九％的人表示願意用放棄某些福利的方式來換取在家工作的自由。

二、省去通勤時間，一天彷彿有二十五小時

我承認一天有二十五小時的說法太浮誇了，但遠距工作能省下的時間實在太多了，尤其是不用通勤可避免被塞在車陣中虛耗時間，還能在高油價時代省下不少加油錢，零通勤的工作因此成為人見人愛的優先選擇。

不用通勤還能減少一連串為了出門而做的準備工作，譬如著裝完整（大家還記得前面提到經典的WFH look就是上身穿正式服裝，下身穿短褲或睡褲吧），確保隨身攜帶了當天所需的所有資料或物品，以及確認搭乘交通工具的班次時間等細節，這些小事全部加在一起要花上不少時間，尤其早上起床到出門這段分秒必爭的時間，如果能省去這些準備工作，勢必身心上都會感受到早晨時光更從容。

根據最近回到辦公室的我們公司同事形容，突然需要多做這些準備動作，讓他們必須調整早上的時間安排，也要重新適應這種生活節奏，而這些無形的時間成本全部需要被計算進去。

我自己WFH一年多的體會，發現自從不用通勤後，「Monday blue」不見了，省去了那些讓人光想就提不起勁的早晨準備工作，以及塞在車陣中的苦悶（週一早上的交通狀況往往是每個星期中最糟糕的一天），在家工作週一和週末的步調基本上沒有太大差別，自然也不會有那種「從天堂掉到地獄」的強烈感受。

三、對工作進度有更高效率的掌控

遠距工作還有一項最美妙的優點，就是員工幾乎可以心無旁騖地自行決定每日的工作進度，包括「何時做」以及「如何做」，完全能夠做自己時間的主人。而員工能掌握工作時程表，在安排工作時能有更多彈性與主導權，按照自己的步調規劃工作順序與時間點，不用拘泥於傳統辦公模式的庶務處理，或遷就其他團隊成員的時間。比傳統上班模式更能提高工作效率。

事實上，根據雲端服務供應商CoSo Cloud的調查，有七成七的員工表示在家工作的效能更高，能完成更多工作。當然，這和員工的個性、能力，以及工作習性有關，能自我管理、本身有自制力和當責感的人，才能真正在遠距工作時增進效率，他們不需要主管提醒，就能督促自己在deadline之前完成任務，而時時刻刻需要主管盯進度的人則不適用這一套。

四、更容易專注，生產力更高

我的第一本書《大不列顛小怪癖》中曾提到在前公司上班時，辦公室同仁會輪流幫其他同事泡茶或準備飲品的tea round文化，是英國非常重要的社交活動，每每走到茶水間就能和同事聊上幾句，短則是五分鐘內可以講完的small talk，如果遇到有人開啟了驚為天人的話題，原本只用來泡茶的短短幾分鐘，極有可能演變成半小時的談話性節目，直到總經理出面要大家回座位才會結束。

現在回想起來，那些茶水間的閒聊雖然是同事建立情誼的基礎，但也必須承認，它絕對是專注力的殺手，尤其是工作忙到七竅生煙時，最希望的莫過於其他同事能保持安靜，讓人專心地完成手上的緊急工作。

的確，在傳統的辦公室上班模式下，員工比較容易被其他同事干擾，專注力或生產力都不如在家工作來得高，這點也得到數據的支持，根據遠距工作求職平臺FlexJobs二○二○年底做的一項調查中，居家工作的員工工作產出率維持相同（六十七%）或更高（二十七%）。而有七十五％的員工表示在家工作能減少分心的機會，在不被打擾的前提下，能持續維持專注力，生產力自然大大提高。

五、提供實質上的經濟效益

二○二一年成為遠距工作者之後，我辭退了原本每天接送兒子小龍包上下學的保姆，一年省下超過二千英鎊的保姆費，再加上不需要開車去公司上班，一年又省下三千英鎊的油錢，簡單一算整年就省下至少五千英鎊的開銷，無形中算變相加薪了。

伙食費也省下不少，雖然以前進辦公室時，午餐大多是自己帶便當，但偶爾還是會和同事在午休時去Pub或咖啡廳吃個商業午餐；自從在家工作後，這種交際應酬的錢全省下來了，難怪美國知名科技業求職網站TECLA的調查顯示，遠距工作者每年平均能省下約七千美元（約新臺幣二十二萬元）的支出，主要來自交通、育兒與伙食費的開銷。

零通勤時代也意味著求職者找工作時，不需要考慮地理因素的限制，你可以在臺灣為跨國企業工作，領著相對優渥的薪資報酬；或是和我一樣住在房價是倫敦三分之一的英國鄉間，透過網路為總部位於倫敦的大公司服務，即使偶爾需要進公司辦公室，省下的買房錢還是遠比交通費多太多，怎麼能不讓人心動！

基於以上林林總總的遠距工作優點，愈來愈多求職者已經將「是否能在家工作」列為求職的必要條件，根據全球求職網站Indeed統計，從二○二○年二月起，針對「遠距工作」的搜尋量暴增五倍以上，而招聘廣告中提到「遠距工作」的職位也增加了一‧八倍；同時表示疫情改變了人們對工作的看法，讓更多人開始思考及選擇適合自己生活方式的工作。英國知名求職網站Totaljobs也指出，疫情後求職者對遠距工作職位的需求量暴增，雇主應該重視這個改變的趨勢，刊登招聘廣告時，可考慮將「遠距工作」與「彈性工時」放進徵才條件中，以增加求職者對該職位的興趣。

除了為員工帶來以上優點之外，遠距工作其實對雇主來說也是好處多多，以下大致歸納為五大優點：

一、省下龐大的營運開銷

經濟上的效益不只發生在員工身上，遠距工作模式對雇主來說也不失為省錢的妙招，光是龐大的辦公室房租開銷，加上水電和網路等成本，就是一筆非常可觀的費用，比如英國從二○二二年四月起電費翻漲兩倍，冬天氣溫又是冷到無法不開暖氣的冰箱國度，遠距工作儼然成為雇主節省營運成本的最佳良方。

根據全球職場分析組織的調查顯示，即使不是完全遠距，只要員工有一半時間在家工作，每位員工平均能為公司省下一年約三千美元（約新臺幣九萬五千元）的水電與房租費用。此外，其統計也顯示，在家工作的員工比較少請病假，每年平均能為公司省下一千一百美元（約新臺幣三萬五千元）的人事成本。這點我特別有感，成為遠距工作者的一年多裡，真的沒有請過病假，雖然有一天我覺得身體微恙，但心想既然不用出門工作，房間又在隔壁，我直接和主管說當天可能會需要躺著休息，等精神恢復後會自動處理待辦事項，因此那天沒有請病假，沒有請同事代班，也完全沒有影響到工作進度。

二、尋找到真正優秀的人才

這點真的不是因為我自己是遠距工作者而老王賣瓜，根據全球最大服務式辦公室和虛擬辦公室供應商雷格斯（Regus, IWG）的調查報告指出，六十四％的雇主認為提供遠距工作模式的選項讓他們更能吸引到高品質的人才（high-quality talent）。原因和遠距工作意味著微觀管理（micromanaging）的終點有關，遠距工作的設定是必須信任團隊，放手讓員工用自己的方式工作，解決自己的問題，更重要的是，雇主要開始學會用工作表現來衡量績效，而非是否看到員工在他們的位置上工作來評定績效。這個革命性管理方式對產能高的員工來說，無疑是最理想的工作狀態，也是為何許多專家分析遠距工作能吸引真正優秀的人才的立論基礎。

此外，遠距工作模式也意味著雇主可以真正地打破疆界的隔閡，從全球人力資源庫中找到最優秀的人才，而不必像傳統上班模式那樣，將徵才範圍縮小到公司通勤距離內的地區。當然，跨國遠距徵才有一些技術性問題需要克服，譬如必須符合員工所在國家的稅法規定等，但這些需求的配套服務早已應運而生，對真正求才若渴的國際大公司來說，根本不是需要顧慮的問題。

三、提高員工的忠誠度

一般人認為遠距工作的團隊成員因不常在現實生活中見面，比較難建立向心力，對公司也難培養認同感，可能造成流動率較高的傾向。但事實證明結果正好相反，根據Owl Labs的調查，七十四%的員工表示在允許遠距工作的企業上班，比較不會考慮離職。而史丹佛大學的研究也指出，企業允許員工在家工作後，離職率大幅降低五十%；離職率降低代表公司需要花在招聘補人的成本跟著降低，全球職場分析組織將這筆省下來的人事成本換算成實際數字，發現每個員工每年可以為公司節省七百五十美元（約新臺幣二萬四千元）的費用。

四、為公司增加產能

每個老闆最夢寐以求的，就是看到員工能提高產值，幫公司創造更多利潤，而遠距工作模式因前述幾項好處，能讓員工更易於專注，工作更有效率，進而達到提高生產力的目標，能幫公司創造更多獲利。全球職場分析組織分析指出，遠距工作者因WFH提升生產力而幫公司多賺取的利潤，平均每人每年高達五千七百五十美元（約新臺幣十八萬二千元）。現實生活中因轉型成遠距工作模式，公司快速成長的例子比比皆是，我服務的公司在疫情期間從原本四十多名員工成長到目前的八十多人，而且還不斷成長中，業績成長已達一‧四倍，看來相關統計數據不是寫出來的漂亮數字而已，而是和真實世界的發展完全吻合。

遠距工作者比傳統上班族更有產能，幫公司賺到更多錢的結果，就是遠距工作者的薪資自然比較高，根據FlexJobs統計，一般遠距工作者的年薪大約比傳統工作者的年薪高了四千美元（約新臺幣十二萬六千元），當然，造成這個結果的原因和遠距工作的職務大多集中在高階白領的知識型工作也脫不了關係。

最後一個優點不只對員工和雇主都有益，對整體人類來說更是大確幸，那就是在家工作不用通勤，能大幅減少使用交通運輸工具的機會，對降低碳足跡、減少空氣汙染有很大幫助，對地球更友善。

以上的統計數據和分析顯示，遠距工作在歐美國家職場的確已成為不可逆的趨勢，而對目前正在看這本的讀者朋友來說，跨國遠距工作的機會更為求職者開啟了另一條通往國際職涯的道路，讓有心將觸角延伸到世界舞臺的人才，可以透過無遠弗屆的高科技，完成不需要申請工作簽證、在家就能發展國際職涯的夢想，如果未來計畫出國到歐美國家找工作，有了跨國遠距工作的經驗，也將為你的履歷加分，對歐美雇主來說，這份經驗已足以證明你懂得如何和國際團隊共事，也了解歐美職場文化，即使你從來沒有出國工作，你的競爭力早已遠超過一般國內的求職者。換句話說，培養自己成為一名跨國遠距工作者，除了是發展國際職涯的第一步，更能增加自己的職場競爭力。

（本文摘自讀者太太著《WFH也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》，時報出版提供）

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