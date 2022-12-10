四十歲 她展開英國遠距工作的斜槓人生

二○二○年聖誕節前夕，英國正經歷因新冠疫情導致的第三次全國性封城，意味著英國人不能和往年一樣，和親朋好友來個不醉不歸的聖誕派對。事實上，當時不但不能開趴，英國政府還規定聚會人數的上限是六人。這麼一個沒有節慶氣氛的聖誕節之前，我收到英國好友贈送、改變了職涯的一份聖誕禮物──朗達．拜恩（Rhonda Byrne）撰寫的《祕密》（The Secret）。這本書的精髓在鼓勵讀者相信「心想事成」的力量，而之所以說它改變了我的職涯，正是因為它讓我心想事成，不但在英國第一次被高薪挖角，新職位還是夢寐以求Work From Home（簡稱WFH）的遠距工作模式。

當時我在前公司服務已超過六年，算是資深的老鳥，和同事相處很愉快，與好幾位同事甚至建立了革命情感，說彼此之間像一家人也不誇張；更難得的是，我很喜歡我的主要客戶，對在代理商工作的人來說，幾乎已是無可挑剔的天堂，所以我沒有迫切想換工作的理由或念頭，但一切看似平穩的背後，心裡卻有個聲音默默在呼喚，雖然它的分貝很低，但話語的分量卻很重，它告訴我在這個舒適圈裡待了太久，是時候該做出改變了。閱讀《祕密》之後，心底那個聲音終於找到了開關，它每天愈來愈大聲地告訴我：如果有想實現的夢想就大膽去追，只要相信自己，就可以做得到。

然而，改變的動力必須來自追求更好的工作條件，而對當時的我來說，更好的工作條件意味著更高的薪資待遇，以及更能配合生活型態的工作模式。女兒小龍女在二○二○年出生，我正式晉升成為二寶媽，如果繼續保持每個月出差飛到不同國家的工作型態，讓讀者先生偽單親地獨自照顧兩個孩子，對我們全家人的生活會造成不小的挑戰，一份能兼顧家庭與職業、薪水又更高的工作，絕對是我當時最希望能實現的理想。

這樣的想法一出現就在心裡萌了芽，加上《祕密》的影響，開始相信自己一定可以朝著希望的方向改變，邁向職涯的下一個里程碑。說也奇妙，或許是吸引力法則真的開始運作，從二○二一年三月起，我開始經歷人生中最多獵頭主動聯繫的階段，有時一天之內甚至不只一間公司的獵頭打電話或寄email給我，那時我才了解行銷業經過一年多疫情以來的催化，整個產業出現爆炸性成長，愈來愈多企業意識到需要投資成本在行銷上，尤其數位行銷更是因疫情崛起的「宅經濟」中絕對不可少的行銷方式。

二○二一年五月中，這些聯絡的獵頭之中，終於有一位提出的職缺引起了我的興趣，該職缺符合我對工作的要求，除了薪水更上一層樓之外，也能順應後疫情的職場趨勢，將上班模式改成完全遠距的工作型態。和獵頭初步討論後，同意他將我的簡歷寄給徵才的公司，六月時參加了兩輪面試，並在兩週後正式得到比我原服務單位規模大兩倍的這家行銷公司的職位錄取通知，整個轉職過程順利到像做夢般不真實，完全就是名副其實的美夢成真。

在異國第一次被獵頭成功（headhunted），代表我的專業能力受到業界肯定，才能被挖角到薪資及福利更好的大公司，更重要的是，這是我在英國從事的第一份和中文能力完全無關的工作，雇主選擇挖角我而非其他的英國母語人士，是因為我的專業能力優異，而不是因為我的雙語能力。能在競爭超級激烈的行銷業求職過程中打敗一般英國母語人士求職者，順利跳槽成功，象徵著我在英國職場耕耘十年終於有了成果。

然而離開工作了超過六年的公司、放棄熟悉的環境、離開像家人般的同事，投身到全新的職場，從頭再當一次菜鳥，其實需要破釜沉舟的勇氣，尤其是決定轉職時，我已超過四十歲，一般是把穩定看得比挑戰更重要的階段。老實說，我內心也有過一番小小的掙扎，但當年拋下在臺灣辛苦建立的職涯，移民到英國一切從零開始的經歷，讓我毅然決然勇敢地踏出轉職這一步，因為人生最美好的事往往發生在跨出舒適圈之後。

事實證明這個中年轉職的決定的確是我職涯中水到渠成的抉擇，它除了能完美配合我身為二寶媽的生活型態，也讓我有更多自由及時間來調配及經營個人品牌，WFH的遠距工作型態提供了正職工作和發展副業之間更多彈性，包括寫稿或舉辦線上講座都能遊刃有餘地兼顧，這個新工作可說是把我的斜槓人生推向另一個新的境界。

回顧十四年的英國職涯，經歷過三個重要的階段：

第一，二○○八年的gap year，受到Joe的啟發，讓我在英國找到喜歡的自己，並在心裡萌發在英國建立職涯的念頭。

第二，二○一一年正式移民英國，將自己當成一張白紙，在英格蘭中部小鎮從無到有一步步打造自己喜歡的職涯。

第三，二○二一年被高薪挖角，再次踏出舒適圈，投入另一個全新的職涯挑戰，並將斜槓人生發揮到極致。這段看似無心插柳的旅程，當中卻充滿決心、毅力與勇氣，以及最重要的──相信自己的能力，無論是從天助自助的「吸引力法則」觀點來看，或是從心理學的角度用「自我實現的預言（self-fulfilling prophecy）」來解釋，相信自己有克服困難的能力，絕對是成功的必要條件之一。

分享了我的英國職涯三部曲後，接下來將利用後面的章節分別介紹在海內外的跨文化職場中，有哪些身為遠距工作者不但要懂得、還要牢記在心的生存攻略與職場禁忌；以及迎接WFH時代，遠距工作的現況、未來發展與優缺點各是什麼；如果想成為百分之百的遠距工作者，又需要具備哪些能力與心態；在成為跨國遠距工作者前，又有哪些制度和法規面的眉角應該事先熟悉。簡而言之，這本書將提供所有想成為世界級人才的讀者們一個全方位開拓國際職涯的入門指引，無論你是想在臺灣找外商公司職缺或希望應徵跨國企業的遠距工作，又或者是想日後出國工作，這些內容都能協助你更快、更順利地融入國際職場，在世界各行業的舞臺找到屬於你的一席之地。

（本文摘自讀者太太著《WFH也能發展國際職涯：遠距工作者的職場攻略》，時報出版提供）

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