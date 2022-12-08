柏南克：信貸與房地產泡沫破裂 比股價崩盤更嚴重

股市泡沫

股市的繁榮與崩盤（事後常稱「泡沫」，有時甚至在繁榮期就稱為泡沫）充滿著戲劇性，嚴重的話甚至會演變成歷史性的事件。* 對許多人而言，1929 年的股市崩盤象徵著大蕭條。同樣地，大家普遍把2001 年科技泡沫的破滅視為1990 年代的繁榮與2000 年代的黯淡之間的轉捩點。

股市泡沫的根源，通常來自心理與經濟兩個層面，所以難以預測或辨識。股市持續快速上漲往往是由普遍的樂觀情緒與信念（相信經濟正進入新的時代）帶動的。1920 年代，量產的新型消費產品大量湧現，加上薪資與休閒時間大幅增加，助長了樂觀的情緒。1990 年代末期的泡沫同樣反映了一種普遍的看法：網路革命將孕育全新的產業，並為舊產業帶來變革。如今回顧過往，1920 年代與1990 年代的樂觀者並非完全錯誤。在那兩種情況下，新技術最終確實對社會與經濟產生了很大的影響，獲利也的確相當豐厚；但在那兩種情況下，樂觀情緒不是出現得太早，就是被中間的突發事件破壞，導致股價大跌。

其他因素也會影響股價，包括貨幣政策。寬鬆的貨幣政策往往會提高股價—藉由改善經濟前景（進而改善企業獲利），降低用來折現未來獲利的利率，以及（本章將提到）提高投資者的風險承受力。事實上，更寬鬆的貨幣政策有部分是透過提高資產價格來影響實體經濟。不過，話又說回來，實證研究發現，多數情況下，相較於經濟好轉所帶來的長期間接影響，貨幣政策對股價的直接影響較小。諷刺的是，最強烈的直接影響，往往出現在緊縮貨幣導致股價暴跌的時候，正如1929年與2001年的情況。

相對於散戶的投資組合，股市泡沫對整體經濟構成什麼風險？當然，資產價格的大幅波動確實會影響經濟。較高的股價提高了家庭的財富與情緒，進而影響消費支出。高股價使公司更容易募資，也可能刺激更多的資本投資。同理，股市大跌應該會減緩支出與投資。話雖如此，歷史證據清楚顯示，股市的暴漲暴跌雖然令人擔憂，但只要與信貸市場更廣泛的崩解無關，那麼股市絕對不是最危險的金融不穩定形式。

例如，2003 年弗雷德里克．米希金與尤金．懷特（Eugene White）的研究發現，1900 年以來，美國股市共崩盤了十五次，每次崩盤，股價都在一年或更短的時間內下跌至少20%。雖然跌幅很大，但其中多次下跌對經濟的影響出奇有限。有些股市暴跌與隨後的經濟減緩毫無關係，例如1946–47 年間股價下跌25%、1961–62 年間下跌23%、以及1987 年10 月新任聯準會主席葛林斯潘面臨的單日23% 跌幅。其他股市暴跌只與溫和的衰退有關，例如1969–70 年下跌30%、2000–2001 年下跌約23%。2020年初股市暴跌超過30%，雖然是發生在米希金與懷特的研究之後，但那顯然是新冠疫情危機的結果，而不是成因；而且股市迅速反彈了，並於當年稍後創下新高。

另一方面，並不是每次股價暴跌都無害。1929 年股市崩盤後，經濟陷入大蕭條；2008–2009 年間股市暴跌，大衰退隨之而來。為什麼有些股市崩盤後會出現經濟緊縮，有些卻不會？米希金與懷特的研究顯示，那得視股市崩盤究竟是孤立事件（或許是一段「非理性繁榮」）、還是伴隨著銀行與信貸市場的廣泛壓力而定。* 股價暴跌但信貸市場沒有崩解（如1987 年），會對經濟產生一些影響（例如影響家庭財富與信心），但整體影響可能相當有限。反之，如果股市崩盤是廣大金融體系（涵蓋銀行與信貸市場）的廣泛壓力引起的，或導致那種壓力，那就很有可能造成嚴重又持久的衰退。

1929 年與2008–2009 年的經驗顯示，觀察股市崩盤背後更廣泛的脈絡很重要。儘管一般普遍認為，1929 年的股市榮景與崩盤是導致大蕭條的唯一原因，但經濟史學家大多不這麼想。經濟在股市崩盤後減緩，但到了1930 年與1931 年，美國與國外的銀行體系崩解時，經濟才暴跌。先前討論過，多數的經濟史學家如今認為，大蕭條的主因是國際金本位制的不穩定及反覆出現的銀行危機。金本位制的崩解，導致貨幣與黃金連結的國家出現消費物價通縮—1920 年代後期聯準會錯誤的緊縮政策又加劇了這種效應（諷刺的是，聯準會緊縮政策是為了幫股市降溫）。1930 年末期，美國開始出現銀行擠兌；1931 年春季，歐洲開始出現銀行擠兌。銀行擠兌加劇了貨幣供給的崩解，使得通貨緊縮更加嚴重，也縮限了家庭與企業可獲得的信貸。因此，1929 年的股市崩盤雖然代表大蕭條的開始，又衝擊了世人的財富與信心，導致經濟衰退加劇，但它其實並不是造成經濟崩解的主因。

2008–2009 年間，股價大跌後（2008 年5 月至2009 年3 月間，股價下跌了近一半），經濟嚴重衰退。然而，與1929 年的崩盤相似，這種下跌並非孤立發生。股價下跌反映、也放大了信貸市場更廣泛的崩解，信貸市場的崩解則是由次貸危機以及批發融資擠兌所觸發的。2008–2009 年的股市崩盤並不是造成大衰退的獨立原因，而是其他因素的鏡影。

信貸擴張與緊縮

縱觀歷史，信貸擴充與緊縮所帶來的經濟危險更大。在信貸擴張期間，貸款與槓桿迅速增加，往往伴隨著商業或住宅房地產的價格快速飛漲。就像股價上漲一樣，貸款擴張可能是由不太理性的心理因素推動的，也可能背後有基本面的支撐，或兩者皆然。區分信貸擴張的「好壞」就像辨別股價上漲是不是泡沫一樣，可能相當有難度。不過，信貸擴張消失時，經濟面臨的風險可能會很高，尤其是當信貸擴張與房價暴跌有關的時候。

歷史經驗再次提供關鍵的證據。例如，經濟史學家奧斯卡．約爾達（Òscar Jordà）、莫里茲．舒拉里克（Moritz Schularick）、艾倫．泰勒（Alan Taylor）利用1870 年以來的資料，對十七個先進國家做了一系列研究。他們發現，信貸擴張（尤其是由房地產投機所驅動的擴張）與隨後的金融危機之間有顯著的關聯；而金融危機之後，經濟往往陷入了嚴重的衰退，接下來的復甦也很緩慢。*信貸擴張與房地產榮景出問題，正是2007–2009 年全球金融危機的最佳寫照。

為什麼房地產與相關信貸市場的擴張與緊縮所造成的經濟後果，比股價崩盤更嚴重呢？一個原因是，股票主要由比較富有的人持有，通常存在另外開設的退休帳戶中。相較之下，至少在美國，多數的家庭都擁有住房。對這些家庭來說，住房財富往往占總財富的一大部分。由於收入較低者通常會花掉較高比例的財富，平均而言，房屋淨值的變化對總消費支出的影響，比同規模股票價值的變化對總消費支出的影響還大。舉例來說，在全球金融危機爆發前夕，美國屋主透過房屋淨值貸款或重貸套現（cash-out refinancing）等方式來利用房屋淨值的能力，把住房財富與消費支出緊密地連在一起。

不過，比這些財富效應更重要的是，住房與其他類型的房地產往往是靠借款融資，而且比股票融資多出許多。對多數家庭來說，房貸是他們最大的負債；而以住宅與商業房地產為抵押的貸款，占多數銀行與其他放款者資產的一大部分。住房或其他房地產的價格暴跌，尤其這類價格暴跌又暴露出業界不良的放貸做法時，可能會比股價重挫所造成的金融危機更廣泛。由於屋主收入下降、房貸負擔沉重、房屋淨值縮水，為了持續支付房貸，他們只好大幅減少耐用消費品與其他商品的支出。需求的下降進而減少了產出與就業，加劇了最初的影響，並把危機擴散到房地產業之外。同樣地，抵押貸款與其他房地產貸款的損失也損害了金融機構的獲利與資本，降低了它們放貸的能力與意願。在最糟的情況下（如2007–2009年），可能會爆發金融恐慌。短期融資機構緊縮，被迫宣告破產或賤賣資產，又再進一步壓低貸款與資產價格。

簡而言之，在沒有其他金融壓力的情況下，股市下跌對經濟的影響主要是讓股東覺得自己的財富縮水了，導致他們減少支出。規模相當的信貸與房市泡沫破裂對支出的直接影響更大，而且很可能產生強大的第二輪影響，因為不斷惡化的金融危機會導致借款人與貸款人都緊縮。在最糟的情況下，信貸緊縮可能引發全面的金融恐慌，導致巨大的經濟損失。

政策制定者該如何因應這種狀況？有兩種主要的方法，而且兩者互不相斥。其一是運用貨幣政策來化解金融穩定受到的威脅，另一種選擇則是運用法規與監管來防止風險的累積。

注釋：

*「泡沫」有多種定義。一種標準的定義是，在泡沫中，世人購買一項資產完全是因為他們相信該資產的價格會持續上漲，而不是因為看好基本面。

*米希金與懷特計算低風險與高風險公司債的利差來衡量財務壓力。這個利差增加，表示向風險較高的借款人放貸的意願或能力降低，所以這個利差與信貸狀況的惡化有關。

*這些學者的研究因時間範圍長、國家樣本多，也證實了米希金與懷特的研究結果：只有當股市崩盤與信貸市場嚴重受創一起發生時，股市崩盤才能可靠地預測隨後的經濟衰退。

（本文摘自柏南克著《柏南克談聯準會：二十一世紀貨幣政策》，感電出版提供）

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