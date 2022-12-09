股市投資自己來或找專家？把握這原則才是獲利關鍵

編按：小散戶到底該自己投資，還是聘請專家幫忙？美股史上最著名投資奇才拉爾夫．萬格建議：獲利的關鍵在於你到底熟不熟悉你想投資的產業！本文摘自新書《我只押成長股：美股史上最著名投資奇才拉爾夫．萬格用5原則打造超越大盤報酬率》。

我的叔叔大衛在股市賺了不少錢。

他完全不了解證券業。他的工作是零售業（在小鎮上開女性服飾店），他買的股票全都是他了解的產業──其他零售業者、成衣製造商和相關產業的供應商。他能判斷這些公司的產品、定價和分布狀況，他知道財務報表中有哪些項目是重要關鍵，尤其是存貨數量、現金流和銀行貸款的變動。有時候，他甚至會認識公司的主管，並對他們的能力和誠信有強烈的個人見解。

但他的主要優勢，是他很了解相關產業的買家。商家下定了商品後，往往花數個月的時間才能製造好並送到賣場，而他只要靠著和買家聊天，就能在3月預先知道成衣製造商會在9月至12月獲得怎麼樣的營收。他靠著買進他了解的產業類股，花了連續半個多世紀的時間在股市中賺進了大筆財富。

無論吸引你的投資項目是成長型股票還是價值型股票──大衛叔叔根本沒考慮過這些分類──你都得在投資前先做出一個重大決定：你要像我的叔叔一樣自己建立投資組合，還是你要把這份工作轉交給專業人士？那名專業人士可以是投資顧問，也可以是銀行信託部門，又或者是你可以全權委託的證券經紀商。不過對多數人來說，僱用專業人士代表的就是購買共同基金的股票。

投資和其他技能很像。你可以自己修理水槽，你可以自己寫遺囑，你可以自己買股票。你或許能像我叔叔一樣做得不錯。你或許還能像他一樣從中獲得樂趣。

我認識一些傑出的木匠、園丁和業餘電工。他們很喜歡以放鬆的態度做事和維修：這是他們的興趣。投資也是一個很棒的興趣。你可以在任何天氣投資，沒有健康狀況和年齡的限制。你可以花在投資上的時間沒有極限。你可以閱讀有趣的文章，從個性積極、口才絕佳的人那裡聽取意見。而且，你不需要瞞著伴侶就能進行這種休閒活動。

證券分析裡沒有什麼魔法。這些從業人員並不是神祕邪教的成員。他們只是盡力試著理解，這些公司在接下來的幾年間會發生什麼事。如果你像大衛叔叔一樣熟習某個產業的話，這就是你的優勢，也是你應該要研究的區塊。如果你很了解保險業，並因此覺得你對一般產業也足夠了解，買下了電腦類股的話，你很可能會發現你喪失了優勢。

我們可以由此導出股票投資的一個基本原則：釐清你知道什麼事、你不知道什麼事。你越是遠離你了解的股票，你就越是遠離投資並接近賭博。

共同基金沒辦法提供自行投資股票的那種參與感。也不能提供刺激感，這是因為直接投資有一點像是比賽──你要尋找線索，循線找出寶藏藏在哪裡。如果你不夠謹慎的話，你將會因為這個興趣花上非常多錢。但如果你擅長投資的話，你就可以在盡興玩樂的同時賺錢。

建立自己的風格

如果你決定要自己投資──並找一位證券經理人，在我們這個地下世界擔任像維吉爾（Virgile）這樣的嚮導──我能給你的最重要建議就是你要建立一個策略，建立一種觀察股票世界的方法。雖然你可能會覺得這個建議顯而易見，但如果你去檢視多數散戶投資人的投資組合，你發現的往往會是大雜燴──一位朋友說很可能馬上就要被收購的股票、《富比士》的文章說即將產出絕佳新產品的公司、你的證券經理人說價格低到只要買到就是賺到的股票、你上週意外吃到便宜美味牛排的連鎖餐廳的股票。換句話說，這個投資組合是各種故事的雜亂混合體。

你透過共同基金投資時，你可能會同時擁有價值型基金、成長型基金、大公司基金和小公司基金。但是，若你是自行投資的話，你就不可能像這樣把投資項目遍及所有角落。除了這麼高的多樣性需要非常大規模的投資組合之外，你也會因此無法發展與磨練你自己的風格。

若你能發展出一套信念並堅持下去，你就能轉過頭不去看數千支股票，聚焦在一個你能管理的宇宙上。你能靠著這套準則在時機艱困時懷抱信心──此外，我推薦你把這套準則寫在紙上。它能幫助你做出最困難的決定：何時該賣出。它能使你培養出能夠重複使用的技能，把技巧磨練得越來越好。它能幫助你避免做出不成熟的愚蠢舉動，從這個流行跳轉到下一個流行，而且通常在你跳轉過去時，那個流行都已經差不多要消退了。

不過，這套準則必須是你自己的策略，必須適合你。每一位歌手都必須唱出屬於她自己的歌。

僱用專家

考慮到投資需要的時間、紀律、知識、資源與人格特質，我一直以來都認為對95%的投資人來說，共同基金是最合理的投資方法。

我之所以會這麼認為，是不是因為我經營的是共同基金公司呢？不，我這麼說並不是想騙你的錢。雖然我的工作是營運共同基金公司，但我並不是在為共同基金招攬生意。我只是單純認為多數人在投資基金時的回報會高過自行投資。

從最根本的差異上來說，共同基金能馬上提供多樣化的投資，若你是自行投資的話，唯有投入10萬美金到股市中，才能達到這麼高的多樣化。想當然爾，多樣化會降低風險。投資組合的項目越是集中在類似的行業與股票類型上，你就越有可能在判斷正確時獲得大筆收益。但若你判斷錯誤，將會帶來極大的損失。承擔最多風險的投資人通常都會自行投資，這是因為自行投資可以把所有籌碼都放在少量幾支股票上。請容我再次強調，你要認識自己。

若你投資的是共同基金，那麼事情就如同我們先前說過的，你可以從許多方面達到多樣化，你能選擇把錢交給成長型經理人或價值型經理人，投資小型公司、大型公司或外國公司。這種多樣化能降低風險，使每年回報的差異降低，並提供較好的長期回報。

不過在我看來，共同基金的主要益處，是你可以把錢交給全職專業人士管理。過去數十年來，我一直都非常敬佩共同基金產業的從業人士。這些人有品味、頭腦聰明、受過良好教育、工作認真敬業（我是整個共同基金產業裡，唯一一個沒在嚴肅對待工作的人）。

職業精神代表的遠不只是金融方面的碩士學位。基金經理人經驗豐富：他經歷過表現極好的市場與表現極壞的市場，並在兩種市場中都賺了錢。他花了好幾年的時間在業界和華爾街建立關係，公司裡的其他同事也是如此。專家知道要去哪裡搜尋關鍵資訊。而且他們有影響力。投資教戰手冊常會建議散戶投資人，打電話給他們有興趣的公司，獲得相關資訊。但就算你在克服膽怯後撥出了電話，接電話的很可能也只是投資人關係部門的員工。基金經理人和分析師則能從高層人員那裡獲得內部消息。

（本文摘自拉爾夫．萬格著《我只押成長股：美股史上最著名投資奇才拉爾夫．萬格用5原則打造超越大盤報酬率》，樂金文化提供）

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