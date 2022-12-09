《成功準則》列出一張「我想要」清單

著手釐清你真正想要什麼，其中一項最簡單的方法是：列一份清單，寫出你想做的三十件事情、三十個你想擁有的東西，以及你在死前想成就的三十件事蹟。這是絕佳方式，讓你開始動起來。

要挖掘自己的渴望，另一項強效技巧則是：要求某位朋友，幫你製作一份「我想要什麼」清單。請你的朋友不斷問你「你想要什麼？到底要什麼？」長達十到十五分鐘，然後由你隨手寫下自己的答案。你會發現，起初的渴望並非那麼宏大。事實上，大多數人通常聽到自己說「我想要一台賓士。我想要一棟海濱房子」之類的話。然而，經過十五分鐘的練習，真正的你會開始說：「我希望人見人愛、我想表達自我、我想與眾不同、我要更有能力……」這些渴望更能精確表達你的核心價值觀。

相信自己能在熱愛的領域賺到財富

什麼事阻止一個人表達自己的真正渴望？通常是他們不認為自己可以仰賴熱愛的事維生。

你可能會說：「與人相處閒聊，是我喜愛的事。」

說到這個，歐普拉．溫弗蕾與人相處閒聊，以此維生，長達三十年了。我的朋友黛安．布勞斯（Diane Brause）擔任國際導遊，在全世界某些最令人欣喜若狂的異國情調地點，也是與人相處閒聊，賴以維生。

美國高爾夫球選手老虎．伍茲（Tiger Woods）熱愛打高爾夫球；美國喜劇演員艾倫．狄珍妮（Ellen DeGeneres）喜愛逗人發笑；我的好姊妹金伯麗．克柏格（Kimberly Kirberger）喜愛設計珠寶首飾；企業家唐納．川普（Donald Trump）喜愛買賣交易，建設房地產；我則是喜愛閱讀，並且透過寫書傳達觀念、公開演說、舉辦研討會，與人分享我所學到的事。去做自己熱愛的事，並且賴以維生，這是可能辦到的。

列出清單，寫下你喜愛的二十件事，然後想辦法，看看如何藉由進行這些事維持生計。如果喜愛運動，可以從事體育活動、擔任體育專欄作家或攝影師，或是從事體育管理，擔任代辦人員，或任職於專業團隊的前台辦事處。你可以當教練、經理或球探，你也可當廣播員、導播或團隊公關。有無數方法，都能在自己熱愛的領域發光發熱，賺到財富。

至於現在，請先釐清自己想做哪些事。接下來我將教導大家，如何因此成功且從中賺錢。

現實理想人生，必須明白兩件事

本書主旨在於，如何從現況起而力行，到達你想要的境界。為了貫徹實行，你必須明白兩件事：

你目前身處何處，以及你想要抵達何處。 你的願景要能詳盡描述你想要到達的境界。要詳述你的目的地看起來是怎樣，以及你的感覺如何。為了創造均衡成功的人生，你的願景必須納有以下七大方面：工作生涯、金融財務、娛樂休閒、健康保健、人際關係、個人目標、為廣大社群奉獻心力。

至於此趟旅程的這一階段，不一定非得確切知道未來「如何」到達該處。最重要的是，你要明白所欲抵達的「境界」是何處。只要搞清楚想要的是「什麼」，方法自然出現。

清楚知道起點與終點

「從現況起而力行，到達你想要的境界」，這個過程猶如運用汽車或手機裡的全球定位系統（GPS）技術。要讓系統運作，僅需知道你目前所在地，以及你想要到達的目的地。導航系統利用車內的電腦，從三個衛星接收訊號，計算出你的精確位置，釐清你身處何地。只要輸入目的地名稱，導航系統就能為你標繪完美路線。你所做的僅需遵循指示即可。

人生中的成功，運作方式大同小異。你所必須做的僅是：釐清你的願景，釐清自己想要抵達的境界。透過設定目標、肯定句和視覺化，鎖定目的地，然後依照正確方向，起身前進。隨著你持續往前邁進，你內在的導航系統將會不斷為你展開路線圖。換句話說，一旦釐清願景，保持專心致志，確切的步驟將會持續沿路出現在你眼前。只要你清楚自己想要什麼，時時全神貫注其上，自然水到渠成，有時候，正好在需要時，方法就會出現，時間剛剛好，不會太早或太遲。

（本文摘自傑克．坎菲爾、珍奈特．斯威策著《成功準則：暢銷超過10年，遍布108國、40種語言，改變數億人的經典之作【全球獨家授權珍藏書盒．共三冊】》，采實文化提供）

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