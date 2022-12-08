你了解自己的金融理財行為嗎？4套金錢腳本 看出貧窮關鍵

人類是複雜的生物，對周遭環境的反應會受家庭、文化與社經背景的影響。人們一言一行背後的動機也極其複雜；但我們的本質並非必然取決於言行。金融心理學家布拉德．克隆茨（Bradley Klontz）與桑妮雅．布里特（Sonya Britt）在堪薩斯州立大學研究此議題，最後開發出一套線上預測工具，能幫助大家更了解自己的金融理財行為。根據研究，所有人的金融理財行為都會遵循下列四套金錢腳本的其中一種，分別為：迴避腳本、崇拜腳本、地位腳本與警覺腳本。

迴避腳本

金錢迴避者認為錢是不好的，或自己不配擁有金錢。在他們心中，錢是恐懼、焦慮或厭惡等情緒的源頭，於是深信有錢人都是貪心腐敗的，並視簡約的生活為美德。迴避者的內心相當掙扎，一方面覺得金錢可以解決問題，一方面又覺得財富是可憎的事物，而於此同時，又過分重視與生活滿意度息息相關的金錢。

崇拜腳本

拜金者認為錢是幸福的關鍵，能解決人生所有疑難雜症，唯一的問題在於他們手上的錢永遠不夠花。然而，追求金錢的過程卻可以永遠滿足他們。這種緊張的關係常會導致拜金者為了買到幸福，花起錢來毫無節制。過分崇拜金錢會導致一個人發展出儲物癖，四處欠債或成為工作的奴隸。

地位腳本

追求金錢地位的人會將淨值（net worth）與自我價值（self worth）畫上等號，喜歡打腫臉充胖子，過著入不敷出的生活。他們認為一個人的口袋有多深，地位就有多高。

警覺腳本

對金錢保持警覺的人對待金錢小心翼翼，也相當關心與錢有關的一切福利，並認為存錢與賺錢是人生的兩大重點。他們只購買自己能掏出現金支付的商品，對自己的財務狀況保密到家，絕不輕易向外人透露，只有對至親例外。克隆茨與布里特認為，這四種腳本與文化相關，是世代傳承的產物，早已寫在每個人的意識深處。

電影腳本與金融理財腳本的本質相同，從你的腳本中，眾人可以得知你對金錢的態度以及與金錢的關係。理解你對金錢最真實的想法、感受與背後的成因，是發展健康金錢思維的第一步驟。

（本文摘自大衛．艾許著《財務自由的條件：破產青年脫貧翻身的真實血淚故事，6條原則改變你的一生》，方言文化提供）

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