如何在工作上增加影響力？請練習「天真地說好」

這篇教戰手冊是為任何想在工作上增加影響力，和實行「做需要做的事」的心態和工作方法的人而寫。它包含一些聰明玩法（Smart Plays）──幫助你養成影響力習慣的具體工作方法和練習。它也包含安全祕訣（Safety Tips），用以協助你實驗新行為而不致傷害你的效率、信譽或關係。

聰明玩法

1. 找到雙重的W. I. N.。

要跟上議程的快速方法之一是尋找雙重的W. I. N.（What’s Important Now，現在重要的是什麼）──對組織重要，同時也對你的頂頭上司（或利害關係人）重要的事。

2. 加入W. I. N.。

一旦你確定雙重W. I. N.是什麼後，尋找在你的能力和W. I. N.重疊之處能有貢獻的機會。找到一個同時也是你利害關係人前三大優先事務之一的W. I. N.，藉以最大化你的影響力。

3. 與別人討論議程。

在利害關係人的議程和你現在做的工作之間建立連結。讓他們知道你是他們優先事務的解決方法。寫一段簡短的說明，描述你的工作將如何協助他們議程的優先事務。例如：「我知道增加留客率是你的優先要務，而我正在建立我們各類顧客的側寫，以便更了解他們的需求。」一段好說明將傳達兩個訊息：

⑴「我了解你們」，意思是「我知道什麼對你們重要」，以及

⑵「我正在幫你們」，意思是「我正在讓它實現」。

用這種說明來展開你們的互動，例如透過電子郵件、簡報和一對一會談，以便你的利害關係人知道對他們重要的事，對你也重要。

4. 練習「天真地說好」。

處理複雜的問題往往需要在我們的舒適區之外工作，而且超越我們目前的能力。如果你不夠格，你會感覺畏怯或無法承受，容易對升高的不確定性說不，然後只做你目前的工作。嘗試練習「天真地說好」，在你的大腦動起來告訴你不可能之前，同意接受新挑戰，或者就像布蘭森（Richard Branson）說的：「如果有人給你一個超讚的機會，但你不確定自己能否辦到，先說好──然後再學習怎麼做！」一旦你說好，藉由承認自己的不足並且問聰明、有意義的問題來快速學習。表現出「聰明學習者」的形象──一個有高度自信、但有低度情境信心（situational confidence）的人。這可以讓你的利害關係人知道你是處於新手模式，但很能夠迅速學習。

安全祕訣

1. 取得許可。

在挺身解決複雜問題時，你不希望被其他人忘記。而且萬一有事情發生，你希望大家知道你在哪裡，和你為什麼離開工作崗位。你應該事先取得許可，就像登山者會向有關當局報備他們的目的地，然後才冒險進入危險的偏遠地區。徵得你的經理人同意⑴你要去哪裡和為什麼，以及⑵你需要繼續做好你核心職務的哪些部分。

2. 保持連繫並設定坐標。

領導人的議程可能像偏遠山區的天氣那樣快速改變。當你在正式組織間的空白區工作時，要經常跟你的團隊和上司保持連繫。一旦你跨出職務之外，就必須不時「設定坐標」（drop a pin），就像登山者利用衛星追蹤功能提醒其他人自己目前的位置。別只是向其他人報告你的進展；要知道他們的優先事項是否正在改變，以便你持續跟隨著議程。

3. 保持一些距離。

對領導人有同理心並與組織的優先事務步調一致，是正確的工作方法，不過，這類方法如果做得過火，可能導致盲目跟隨而變得極其危險。過去有無數例子顯示，忠誠的追隨者因為未質疑不道德的命令、受害者同情他們的綁架者而犯下罪行。在你貢獻自己的能力時，要保持心理距離和獨立的思想，以便質疑指令是否明智或合乎道德。除了道德的規範外，你還可以問自己：「當我不再為這個人或組織工作時，我會不會懊悔做這件事？」

（本文摘自莉茲．懷斯曼著《影響力習慣：5種心態×15個習慣，從邊緣人變成最有價值的關鍵人物》，時報出版提供）

延伸閱讀

為什麼單筆比定期定額好？股利再投資有哪些優缺點？

股利優於資本利得？存股族請注意股利3大迷思

與誰結婚 是你這輩子風險最大的投資