債券天王葛洛斯(二)：出清所有美國公債的驚人之舉

編按：曾坐擁40餘年打敗大盤的不敗績效， 在2008年金融海嘯為旗下千億美元資產創造驚人的2.5％報酬率並三度贏得晨星年度固定收益經理人及十年最佳固定收益經理人。 自律、狂妄又偏執的他，如何從200美元起家的拉斯維加斯賭徒， 將美國金融市場變成他最大的賭場，寫下無可匹敵的歷史地位， 最終又黯然離開王者寶座？本文摘自新書《債券天王：比爾‧葛洛斯，從拉斯維加斯賭場到華爾街交易之神的傳奇人生》。

到了二○一一年三月，葛洛斯做出事業生涯中最聳動的預測，他出清總回報債券基金中持有的全部美國公債部位，現在他在世界上最大、流動性最高的市場裡，持有的部位是零。實際上，幾乎所有類似基金在這個市場中，都會持有若干部位。這項宣布立刻引發轟動，《大西洋月刊》和《華盛頓郵報》來電要求獨家專訪，要為他提供人物特寫。葛洛斯在《投資展望》中，解釋他簡單、清楚的邏輯，表示美國公債殖利率太低，從即將到來的巨大風險來看，並未獲得足夠的報酬率，他說的風險是聯準會即將撤回每個月購買一千億美元美國公債的資金。聯準會在六月表示，將停止實施一項額外的刺激措施，不再買下七成美國財政部每年發行的公債。政府買光政府的債券？這不是很清楚嗎？這是龐氏騙局(Ponzi scheme)。

「右手買下左手的東西。」葛洛斯這樣告訴《華盛頓郵報》

「我們幾乎是一對一地支持美國公債。」他告訴《大西洋月刊》：「早上八點，聯準會致電要求我們的公債小組，提供買進報價，一小時後，聯準會又要求提供賣出報價。」在聯準會這麼做時，會讓所有利率全面降低―從安全儲蓄帳戶、貨幣市場基金、共同基金可以購買的債券，以致於其他利率都會下降。他認為：「這是行竊，對於把辛苦賺來的錢拿來儲蓄或投資的人來說，這是偷竊。」 「上帝保佑柏南克和蓋特納試著在做的所有事，但是他們做的很多事，最終結果是奪走存戶手中的錢。」這些人的錢都放在銀行，沒有投資，沒有為了追求更好的報酬率，讓葛洛斯這樣的人代為投資。或許是因為這些一般「存戶」中，有很多人的錢曾在經濟衰退時，被宣稱知道如何運用客戶資金的人虧空。聯準會的政策獎勵冒險購買垃圾債券和投機性不動產的人，像是品浩與葛洛斯。因此政府購買債券的「量化寬鬆」計畫結束時，有誰會出面購買七成的美國公債？葛洛斯懷疑聯準會將留下一個聯準會形式的空白，所有受到人為壓制的殖利率會反彈回升，造成債券投資人虧損。同時，大家會想到，金融紓困、刺激行動加上後續的一切，都造成政府支出激增，因此政府為了籌資，只好發行大量美國公債。品浩不願容忍企業如此過度借貸，為什麼要容忍政府這個借款者？為什麼會有人想買供給浮濫的東西？葛洛斯想到，政府壓低利率也表示資金便宜，甚至便宜到不需要利息的地步，這樣無可避免會造成每個人都增加消費，進而導致物價上漲。對債券持有人來說，通貨膨脹是壞事，昨天看來極為誘人的固定利息給付，隨著貨幣失去價值， 未來也會變得較無價值，對葛洛斯而言。可以回溯到他從事投資初期，當時是一九七○年代， 通貨膨脹侵蝕存在保險櫃裡的債券價值，變成引發主動交易債券的主因。葛洛斯表示，在投入這一行的前十年裡，債券被稱為沒收憑證。到了二○一一年，大家的奮鬥再度變成「保本、保本、保本」。中間大約三十年裡，債券投資人都能利用利率下降的反彈獲利。葛洛斯說：「投資人習於享受這種神奇之旅，債券不但產生良好的收益，也能產生若干資本利得。」 這種情形是新常態減去政府的慷慨解囊，是比危機剛結束時還糟糕的新常態。二○一○年九月，總回報債券基金持有部位中，有整整三分之一是和美國政府相關的證券，到了十二月，比例上升到二二％；隔年一月，降為一二％；到了三月，降至零。總回報債券基金反而提高房貸證券、公司債、新興市場債券的持有部位，持有現金或約當現金達到二三％。伊爾艾朗解釋背後道理時，表示：「你買進長抱的任何產品都必須具有價值，在我們的評估中，其他地方有更高的價值。」零息公債(Zero Treasury )是大膽的產品，投資人會把總回報債券基金的績效和一檔指數比較，這檔指數通常代表大量的美國公債，與這檔指數權重的任何邊際偏差都是一種預測，客戶會小心追蹤。總回報債券基金不理會整個類別，是最基本的基金。

（本文摘自瑪麗．蔡爾姿著《債券天王：比爾‧葛洛斯，從拉斯維加斯賭場到華爾街交易之神的傳奇人生》， 商周出版提供）

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