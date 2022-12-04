生命真實而美好 一行禪師教你橘子禪

編按：現代人往往忘記日常生活中行、住、坐、臥是什麼滋味。跟著一行禪師從聆聽、感受下手。在一切回歸簡單的過程中，找到自己，碰觸生命肌理，實實在在感受生活喜悅。本文摘自新書《怎麼專注》。

吃橘子時，你可以把吃橘子變成一種禪修。用你覺得舒適穩定的方式坐著，看著橘子，你看到橘子是一個奇蹟。橘子的存在並不亞於奇蹟。

手捧著橘子，看著它，微笑。你看到橘子樹、橘子花，你看到陽光滲透樹葉，雨水滲入土地，你看到小小的果實；現在果實已經長成美麗的橘子。所以只要看著橘子，對橘子微笑，你便觸及了生命的奇蹟，因為橘子就是生命的奇蹟。由於缺乏念和定，才沒有發現這個事實，沒看到我們手中的橘子是真正的奇蹟。當你看著橘子，對橘子微笑，你真的看到了橘子的豐美和神奇的本質。突然間，你自己也成了奇蹟，因為你就是奇蹟。你的存在不亞於奇蹟。你的出現是個奇蹟。你是個奇蹟，與另一個奇蹟相遇。

剝開橘子。你聞著它，而你的內在，有著安穩、真實存在與覺察的元素。這一刻的生命因此變得真實而美好。



（本文摘自一行禪師著《怎麼專注》，大塊文化提供）

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