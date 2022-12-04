從夫妻變老伴的養老準備

老婆看著鏡子，不知在瀏海上抹了什麼，我走過去問她在幹麼，老婆瞪圓眼睛說：「為了省錢，我正在自己染髮！」感覺老婆是在對我平時訓誡她少花錢表示抗議，但她的這番說詞我可不買帳。

「為了省錢自己染髮？妳為什麼要說謊？」

「被你發現了，是因為這裡長了一點白頭髮，所以我買了染髮劑回來。」

白頭髮？我看了老婆額頭上方，果然有幾根白頭髮。老婆長了一張娃娃臉，個子又瘦小，從十五年前初次見到她到現在，我都不覺得她有變老，看到她突然長出了白頭髮，不免感到衝擊。我們的確是老了啊。

跨越四十歲的同時，我們也開始規劃老年生活，思考等到我們變成老爺爺、老奶奶時該怎麼過日子。儘管並不是養兒就能防老，但沒有小孩確實加深了煩惱，就怕有個萬一，到時沒有能依靠的對象。就算退休了也需要養老金，身體會逐漸衰老，所以也要做好配套措施。要是生上一次重病，醫療費就會把國民年金耗盡，雖然我們對投資沒有半點興趣，但也決定要從現在開始慢慢規劃。

比我更有數字概念的老婆開始玩起股票，她說有賺到錢，但我從來沒過問細節。老婆肯定是拿只有眼屎般大小的閒錢去玩，無論是賺錢或賠錢，金額都只會是芝麻粒般的大小。假如有一天老婆對我說：「老公，其實我過去靠股票賺了一億元。」我也不會上當的，那是絕對不可能的。總之，儘管我如此嘲笑、低估老婆的能力，但老婆是在大企業負責企業併購的部門任職，在股票同好會中也負責企業分析，算是頗具專業能力，所以我們家的投資重任就由老婆負責。

我們直到最近才把不動產當成一種投資。現在住的地方是我們第一次買的房子，不過婚前買房時，我們才沒在管什麼投資不投資，只要住起來舒適就行了。想到當時我們身上有的財產，更是跟投資沾不上邊。即便到處借錢，能買的房子選項依然很少，而我們就在其中選擇了不會太外圍的區域。當初向銀行貸款時，我的雙手抖個不停，直到現在大多數債務都已償還完畢，要開始思考下一個居住的地方，我也很自然地考慮起往後會上漲的房價。

以個人偏好來講，我希望能住在首爾近郊的獨棟住宅，把這個房間當成工作室，那個空間當成花園。我天馬行空地想像要如何布置空間，但想到終究只有首爾蛋黃區的房價會升值，於是搖頭甩掉腦中那些畫面。就在首爾的市中心多住一陣子，之後拿房子脫手後的一大筆錢，去買我們真正想住的家吧。

退休計畫從養老金開始。金錢，健康、喜好、人際關係，這四個缺一不可。健康的重要性大家都知道，所以就跳到喜好。身邊上了年紀的長輩說，年紀大了，開心的事會慢慢消失。我到現在還是很鍾情杯中物，也很喜歡打電動，覺得好玩的事還多得很，所以沒有太深刻的感覺。不過聽到那句話之後，確實感覺人生不像年輕時那麼有趣（果然沉重的話題乾脆別聽比較好）。

二十歲時，光是望著濟州島的大海就會幸福洋溢，但現在得仰望法國巴黎的天空，才會有同等的感動。無論眼前看見什麼都興致勃勃的年紀已經逝去，所以我決定積極拓展自己的喜好。我刻意去尋訪美食餐廳，目前也準備再次參加三十幾歲時曾短暫加入的讀書會。這輩子沒下過廚的我，也在考慮要不要試試看。

接下來是能為寂寥的老年生活增添色彩的人際關係。曾是雜誌記者的我會逼自己拓展人際關係，因為要有人脈才會有資源，有資源也才能寫出報導。但隨著我辭掉記者工作，拋棄既有的人際關係之後，我也迅速地被打回內向人的原形。人是無法離群索居的，幸好老婆跟我很談得來，所以不必擔心這輩子會沒有說話的伴，但如果太過依賴老婆，想必她也會感到厭煩。最重要的是，人必須與他人溝通，接受全新的刺激，也要懂得回頭檢視自己，因此即便夫妻關係再幸福，活在只有夫妻兩人的世界都不怎麼吸引人。和各式各樣的人建立並維繫愉快的關係，互相溝通，是養老準備不可或缺的。

因為我們沒有養小孩，碰到滿口育兒經的對象就無法招架。有次去參加有小孩的夫妻聚會，那可真是自找苦吃。如果只是需要毫無靈魂地答腔一兩次也就算了，就算朋友有養小孩，只要會說些育兒以外的話題也沒關係。現在我正和一群對威士忌有興趣的朋友聚會，大家都沒有生小孩，喜好也很多元，所以不管是威士忌或新上映的電影，話題五花八門。金錢、健康、喜好，乃至於人際關係，因為沒有小孩，我們夫妻倆除了專注經營兩人生活，同時也為年老的生活細節做好準備。

可是，在內心深處我是明白的，無論準備得再徹底，年老的生活終究都無法擺脫憂鬱。從某一天開始，每件事都會慢慢走下坡，像是患了感冒卻怎麼樣也不見好轉，親近的好友一個個接著離開。我無法忘記二十七歲那年的冬天，我到爺爺家玩時見到的餐桌風景。在座有爺爺、奶奶，還有其他上了年紀的親戚，但沒有年紀輕的一輩。氣氛很寧靜，走向人生終點站的這些人，身上所散發的氣息令人憂鬱。變老這件事，我也躲不過。

所以，為了迎接老年生活，還有一件事需要準備—享受當下生活的習慣。這是一種無法預見未來（也不去考慮未來），只著重眼前事的無知（同時又是睿智的）。艾倫．狄波頓（Alain de Botton）在著作《工作！工作！影響我們生命的重要風景》中說道：「或許這一切終究都是生活的智慧。依循賢者的教誨為死亡做準備，是過度推崇死亡的行為。……我們的工作至少會幫助我們分心，不為死亡執著。它能幫助我們擺脫更大的痛苦。」

假如閱讀此書的你恰好是頂客族，希望你能敞開心房擁抱這個事實：無論做再多準備，我們年老時都無法全然幸福。畢竟我們這輩子活著，並不只是為了最後一刻的善終。

（本文摘自李政燮著《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快：擁有一段攜手前進又各自獨立，不失去自我的婚姻關係》，時報出版提供）

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