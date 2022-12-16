10個老師有9個曾經破產？破解投資課程真相

其實「投資課程」就是典型劣幣驅逐良幣的市場。會賺錢的人和你說實話，卻怎麼說也說不贏那些把交易技巧講得輕鬆寫意的騙子。而且真正能在市場上賺到大錢的人，多半不會想出來開課。畢竟誰願意把自己賺錢的工具公諸於世呢？況且學費再怎麼收，一定也沒有他們自己在市場上賺的多。與其要這些人把時間花在開分享會或準備課程上以賺取這點學費，我想他們更願意把這些時間拿去遊山玩水、享受人生。而且，一個能賺錢的策略當然是越少人知道越好，如果大家都知道，未來它還有什麼優勢可言？要知道，同樣的策略越多人使用，執行的效果就會越差，這絕對是無庸置疑的。

所以，會願意出來開課的老師大概只有 2種：第一種人，他能在市場上賺到錢，但賺到的錢遠遠不及自己出來開課可以收到的學費，所以願意出來開課，就像幾年前的我一樣；第二種人，因為他在市場上賺不到錢，甚至是因為自己先前在股票市場賠到負債累累，最後只能透過浮誇的行銷包裝出來開課騙學費。

正在看這本書的你一定要有個覺悟：身為門外漢，若想學習一件陌生事物，相信專業固然是最保險的做法，但這個專業是大家認可的專業，還是老師單方面的自吹自擂？在從口袋裡掏出學費前，這些都必須仔細查證。

過去，我也上過許多自稱是投資達人所開設的課程，有的要價不菲，有的平易近人。依照我自己多次入坑的經驗，我發現無論是哪種價格的課程，只要你有心，其實大部分的內容都可以在市面上的財經書籍找到。



以下，我幫大家整理出幾個常見的課程行銷手法，希望大家可以把錢花在其他更有意義的地方，不要再輕易上當受騙：

1. 老師一定經歷過破產

你一定聽過類似的故事：曾經在股票市場上賺到錢的人，後來因為種種原因輸到一無所有。於是他痛定思痛，突然悟出一個「神祕操盤心法」讓他再次致富。現在之所以會出來開課，單純是因為自己深知散戶賠錢的苦，所以決定在自己致富之後出來降世救人（但是要收學費）。

大家可以在許多坊間投資課程的文案裡發現，幾乎 10個老師有 9個曾經破產。為什麼一定要強調自己破產過呢？因為這樣容易給人一種「連破產到沒本金的人都能重新致富了，那我一定也可以！」的錯覺，而行銷就是掌握這種散戶的錯覺才讓課程大賣的！

事實上，老師可能根本就沒有破產過。但這絕對不是在說他們有多厲害，而是因為他們從來就沒真正富有過。既然不曾有錢，又何來破產一說呢？有啦，如果本金從 10萬賠到歸零就算破產，確實可能可以經歷好幾次破產。

2. 價格區間的設計

關於課程要賣多少錢，其實這也是有所講究的。根據行銷團隊的說法，市場上有個奇怪的現象：如果你的課程賣得太貴，貴到大家買不起，那一定不會有人報名。這很容易理解。但是，若你售價訂得過低也不行，別人會因為便宜的價格而不願相信它真的有其價值。

那麼市場最能接受的行情價在哪呢？一名資深的 課程行銷人員透過以往推案的市場反應給出了答案：「3到 5萬之間。」其中最常見的數字為 39,800元到 49,800元之間，可能因為這是一般上班族都能支付得起，同時又不會造成太大負擔的價格，所以這個價格區間所能創造的轉換率往往是最高的。

也就是說，有些課程明明只值3,000、5,000，為了達到最大成交，他們卻必須賣你 3萬、5萬。這個訂價並不是老師想多賺你錢，而是大家就是喜歡繳這麼多學費。很奇怪吧？至於什麼叫做只值3,000、5,000的課程？有些主打上課時數達 8小時的課程，但有一半的時間是在教你如何開戶、什麼是股票、什麼是期貨、如何安裝看盤軟體等只要到書店投資理財區隨便抓一本書都有介紹的常識，這樣的課程就是。

3. 宣稱「任何人」都能學

做交易的這幾年裡，我認為從來沒有一種交易策略能同時適用於所有人。交易必須適性而為，每個人都是不同的個體，除了個性可能完全不同，對於風險的接受程度也必不相同，所以自然不會有大家都通用的策略存在。

還是前面那句老話，越多人使用的策略，效果越差。主打「任何人」都能學，這只不過是行銷擴大目標客群的方式罷了。

有些老師會強調，他所教授的當沖交易策略連上班族也適用，學員們只要在 9點開盤後預掛好幾筆委託單，就能不盯盤輕鬆獲利。這樣不僅能顧好本業，同時還能增加透過交易賺來的業外收入。這種說法讓許多上班族心動不已，但我個人對此是非常嗤之以鼻的。當沖交易到底要怎麼不盯盤？短線交易的世界瞬息萬變，如果賺錢有這麼簡單的 SOP，那豈不是富翁滿街跑？

行銷之所以要一直強調「上班族」也適用，原因就在於上班族是他們的最大目標客群！年輕一點的學生族群沒有工作、沒有收入，支付不起昂貴的學費；在職場工作一段時間的青壯年族群，多半想逃離日復一日、枯燥乏味的工作生活，同時他們的口袋裡也比較有餘裕能支付課程費用。因此只要稍加洗腦，畫出一個能讓上班族脫離工作苦海或增加額外收入的大餅，自然就會有許多腦波弱的上班族上當受騙。

如果你是一名上班族，我勸你還是盡早打消做當沖交易的念頭吧！以資訊接收的頻率來看，上班族絕對無法一直盯著看盤軟體。就算可以，也要時時刻刻提防老闆會不會走到自己背後。

反觀專業的短線交易客，有著最快的網路速度及數台同時閃爍的報價螢幕。兩相比較之下，你的勝算又有多少呢？

總而言之，所有告訴你交易超簡單的人，不是心懷不軌就是別有居心。學習交易這件事，沒有速成，只有累積，最好的老師就是歷經風霜的自己，千萬不要癡心妄想上了一堂課後就能日進斗金。交易，往往沒有你想像中那麼簡單。

也許你想問，既然上課不行，是否有其他方法能自我精進？

對於這個問題，我的回答一律是：看書！

我相信比起花 4萬、5萬的學費去上幾個小時的課程，如果把這些錢都拿去購買相關書籍（當然你也可以去圖書館借閱），花個 1、2年好好閱讀它們、理解它們，在這過程中能學到的知識絕對會超乎你的想像。

記住，學習交易是一種循序漸進的累積，如果你覺得比起幾個小時的課程，看書所花的時間顯得曠日廢時，那我建議你還是早早離開這個市場吧！

（本文摘自葛瀚中（Mgk）著《我炒的是人生，不是股票！：運用投機者的脱貧思維，打造屬於你的自由人生》，今周刊提供）

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