減碳小祕書！這款APP讓你估算碳足跡

一款名為Joro的app，能根據使用者的生活模式及消費習慣，估算每日的碳排放，並給予個別化的建議，讓個人減碳更簡單。

你知道自己的生活與消費習慣，會製造多少二氧化碳嗎？現在，只要下載這個手機app，就能立即掌握自己的碳排量！

它是Joro，能幫助人們認識與管理自己的碳足跡。Joro透過詢問使用者問題來了解每個人的日常生活，舉凡吃肉的頻率、住家的大小、搭飛機的次數等。當使用者將此app綁定信用卡或金融卡，還可以估算每筆消費的碳足跡，獲得最即時的數據。

Joro會根據使用者的生活習慣與日常消費，給予減少碳排量的具體做法。舉例來說，它會建議常常吃肉者嘗試吃素一週；又或是建議常搭飛機出國的使用者進行碳補償（carbon offset），提供相對應的資金給致力減碳的組織，彌補坐飛機產生的碳排。

不僅如此，Joro也能透過分析使用者的消費狀況，給予回饋。「使用者外出刷卡採購，我們也許可以看見他在連鎖超市Whole Foods花費一百元美金，或是從使用者消費習性調查上知道他一週吃了三次紅肉、四次白肉，且多次食用乳製品等。」Joro創辦人Sanchali Pal表示：「透過這些資訊和消費數據，我們可以估算他們的碳足跡，其中也包括該類型商品每一美元碳濃度的數據。」

除了給予簡短的提示與回饋外，Joro也會推薦相關課程或文章，幫助使用者了解如何發揮最佳減碳效益。使用者還能串聯自己的親友，分享彼此的減碳心得。

Joro 提供使用者串連服務，讓親友能彼此分享減碳成果。圖／Joro提供

每個微小行動都在解決氣候問題

氣候問題非常龐大，但Pal認為，每一個人其實都能透過自己的行動，為改變盡一份心力。二〇一二年Pal大學畢業後，曾短暫打造一個自用型簡易計算器。「當時我搜羅了許多現存的工具，卻發現它們難以支持我發起減碳行動。因此我自己創建一個計算器，讓我可以了解減少吃肉、每週多走路通勤會帶來什麼改變。最後，我發現只要調整微小的生活習慣，就可以順利減少十％到三十％的碳足跡，這是相對可行的做法。」

幾年後，聯合國發布一份氣候報告書，強調碳排量需要快速下降：二〇三〇年前要減少至少一半，二十一世紀中期則需降低到零。Pal意識到減碳的急迫性，決心要設計一個人人都能輕易上手的工具，便利個人日常減碳，Joro就這麼誕生了。

目前，世界上也有其他精神相似的組織，正致力為氣候變遷盡心盡力。比如瑞典信用卡Do Black，只要使用者當年度的碳預算達標，Do Black就會自動中斷他們的消費；具有社會意識的美國銀行Aspiration，則會依據消費者購物店家的商業行為，向他們顯示可能帶來的影響。

Joro於二〇二〇年底宣布，獲得紅衫資本（Sequoia Capital）領投的二百五十萬美元（約台幣七千二百五十萬元）種子輪投資，這是一家擁有超過四十億美元的跨國風險投資公司，曾領投Apple、Google、Pinkoi等多家知名企業。而 Joro最早期的使用者也表示，他們藉由這個app已減少約十％的碳足跡。「若是大家都能有這樣的成果，就相當於減少全球一半的燃油汽車。」Pal表示。

「我們相信，當有越來越多人開始調整他們的生活習慣、減少碳排量後，企業和政府都會紛紛改變做法，回應每一位公民和消費者的期待。」Pal信誓旦旦地說。

Joro 分析使用者的生活習慣，並提供減碳計畫。圖／Joro App 粉絲專頁提供

案例小檔案

組織：Joro

網站：https://www.joro.app

問題與使命：讓使用者能透過Joro app掌握自己消費與生活的碳排量，進而降低每天的碳排放。

可持續模式：透過企業的投資，持續經營。

具體影響力：

●2021年，Joro協助使用者減少21％的碳排放。

●2021年，Joro使用者平均減少3300美元（約台幣9萬5千元）的花費。

（本文摘自社企流、願景工程基金會著《永續力：台灣第一本「永續發展」實戰聖經！一次掌握熱門永續新知＋關鍵字》，果力文化提供）

延伸閱讀

為什麼穿越「結構洞」能改變命運及掌握商機？

遠創：打造營運系統 也可以像玩樂高

資本主義運作當機？當經濟學變成憤怒經濟學