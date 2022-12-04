業務主管必看！業績獎金制度 3大成功關鍵

業務獎金之於業務員，像是將士身上的盔甲。一旦穿戴上身即代表他將馳騁沙場奮勇殺敵，但若盔甲不是防護精堅，又或是老舊不堪，那將徹底摧毀業務員上戰場的「自信心」。更重要的是它背後代表著「勝利無望」與對生命的「不尊重」。

對業務獎金的意義或許解讀各有不同，但給予者跟接受者的感覺絕對是「天差地別」。既然是感覺就更不能輕忽其「滴水穿石」的影響力，一開始看不到任何改變，但它會經過「無感→微察→輕忽→僥倖→有恙→驚恐→挫敗」的過程，最終導致業務員的一蹶不振。

業務員如果願意精算「1元獎金」所帶來的效益，它就會讓業務員產生對績效的「嚮往」，也會對自己所從事的工作產生「熱愛之心」。如此一來所有事情都會朝正面發展，即使碰到困難也會竭盡心力去克服，一切都視為是「自己的事」。而這一點就是業務單位真正的「決勝關鍵」。

績效來自於「思維、態度、行為、技能」的不斷堆疊，同時將「可能與可以」及「可信」捆綁在一起。透過心性與習慣的養成，最終成為業務員的「當責信仰」。這裡面沒有捷徑，也沒有葵花寶典，唯一有的成功途徑就是「讓業務員決定自己的收入」。它是一襲「痛苦戰勝愉悅」的黃金甲，如圖5-8 右上所示。

業務獎金的設計務必達成下列三大成功關鍵，否則都有改善的空間：

1. 獎金佔比年收入太低，沒有激勵效果。

2. 獎金計算給付太晚，沒有立即兌現感。

3. 獎金設計沒有同步調整責任權重，有失公平。

企業在獎金制度設計上，要知道該聚焦什麼、做對什麼、捨棄什麼，所以要避免出現以下錯誤的獎金制度缺陷：

1. 黑箱獎金： (1)養壞業務胃口；(2)沒有制度可管；(3) 績效不可控。

2. 虛假利潤： (1)公司失去誠信；(2)財務虛假作業；(3) 業務不相信。

3. 缺乏挑戰： (1)沒有激勵效果；(2)喪失競爭能力；(3) 業務不積極。

4. 朝令夕改： (1)沒有得到認同；(2)行政作業繁瑣；(3) 業務不行動。

5. 長期虧損： (1)沒有競爭本錢；(2)組織信心薄弱；(3) 業務不安心。

6. 徇弊營私： (1)沒有團隊共識；(2)部門明爭暗鬥；(3) 業務不同心。

有個案例是企業主在聚餐中隨口答應：「若業績達標，則在場主管再加發紅包獎勵大家。」結果沒有意外真的達標了，但除了數字以外，其他指標乏善可陳，同時每位領到紅包的主管也因為「猜忌」而不開心。如此破壞企業文化的情事絕不可輕忽。你有想到以下這幾點嗎？

1. 沒有人會珍惜人人可得的福利。

2. 主管是否都付出努力，並會不斷改善績效？

3. 分的少的主管，知不知道他該如何檢討自己？

4. 其他基層同仁，會認同這樣的黑箱紅包嗎？

5. 今後會不會成為主管綁架公司的陋習文化呢？

假如公司一直認為「獎金很敢給，但業務不滿意」，這是業務員取得獎金時在心情上產生的「不感激」及「不滿足感」所造成的傷害。而企業必須花心思為「不信任」止血，並想通以下幾個關鍵問題後才能找到解決良方：

Q1：如何減少業務的「目標錯誤率」？

Q2：當業績不佳時，怎麼解決「獎金荒」？

Q3：業務獎金怎麼跟「一個行動」掛勾？

Q4：如何管理業務「行動規劃」？

Q5：如何管理業務「行動干擾」？

過去曾經將「業務助理」轉換成「內勤業務」。這也意味著助理將從月薪制變成「年薪制」，同時年度薪酬則由12＋1變成12＋1＋X＋Y＋Z。這就是業務獎金的最佳設計公式：12代表月薪；1代表年終獎金；X＋Y＋Z代表業績獎金的項目來由。如圖5-9 所示。

業績獎金設計上有兩大課題：(1)公司要有系統來計算獎金的業績值，不能採人工統計；(2)要清楚界定何謂：X、Y、Z，並且可供即時查詢進度。而執行步驟的設定則可參考圖5-10來進行。表5-2中，列出設定業務獎金的四大步驟。

業務獎金的設計不只是讓公司獲利、業務薪酬不錯而已，它最重要的目的是透過獎金制度來發現整體業務團隊中，需要哪些「工作改善」；再從目標設定、流程規劃、方法步驟、管理工具四個層面來運作，有關這部分可參見圖5-11。

在管理上要花時間將表格設計好，同時工作成果必須完全來自於資訊管理系統（management information system, MIS）上以外，其他部分業務員要親自查詢、統計、分析、對策，並將工作規劃、工作紀錄、工作回報、工作改善，具體檢討改善不可造假應付。如圖5-12所示。

很多企業每隔一段時間就會面臨新舊獎金制度如何轉換及人員流失的棘手問題，但任何獎金制度都有可能不如預期。當然人才、管理、財務等問題都會造成一定的影響，所以要分析目前公司的營運狀況去調整X＋Y＋Z的佔比；也可以將業務員績效分級而讓X＋Y＋Z有所差異。其竅門如下：

• 公司業績高度成長：X＋Y＋Z年收佔比超過30%。

• 公司業績穩定： X＋Y＋Z年收佔比10%∼20%，優者30%。• 公司業績不佳：優者30%，中等20%，劣者10%。

（本文摘自聶繼承著《金牌業務主管實戰全書：從百萬到百億高績效團隊建立與管理》，商周出版提供）

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