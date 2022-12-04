新手業務培訓學問大！21天計畫表這樣做

一個人的前途如何開展，不是三言兩語可以涵蓋的，就算我們已經用盡心力，仍然不知結果會如何。而一位新手業務能不能成為將才，關鍵則在於：(1)看到希望；(2)縮短學習時間；(3)有人教他。因為「希望」會讓他自己產生動力；縮短學習時間則是可以加快建立「自信」；有人教他則是讓他快速進入業務的「賽局」。

編製新手業務三至五年的職涯發展表，是主管最重要的功課。而當一個人知道目標距離還有多遠時，「心裡有數」就成為最好的「自我控制」。而職涯發展表不能憑空杜撰，必須有成功案例，但這部分只能佔80%，另外的20%是留給當事者的個人夢想部分（可參見表2-1）。

新手業務的培訓必須將傳統的三個月縮短到二十一天，因為時間拖長容易造成熱度冷卻、意外干擾、新人孤立感沉重，而團隊則會慢慢「事不關己」⋯⋯。新手業務的培訓綱要如圖2-1 所示。

設定培訓目標及指導綱領很重要，但常常被忽略。而最大的謬誤則是「各自解讀」，培訓者與被培訓者都「不夠專注」，也不清楚用什麼方式來提升彼此的專注力。所以有經驗者通常會在培訓前就編好一張培訓指導綱領（可參見表2-2），之後才開始進行，並且與被培訓者充分溝通說明。

在培訓的流程中，主管必須承擔所有責任；而新人本身則有提出建議的權力，但也必須接受所有的考評。這一切都是要以實踐「職涯發展表」為依歸。

新人訓練的成功關鍵在於：(1)團隊共同承擔的能量；(2)訓練方案效益的評估；(3)新人本身的投入。整個培訓流程設計主軸放在階段性規劃、設置檢核點、進行成果評鑑、獨立作業、驗收成效的循環上。凡事都有成敗，特別提醒幾個要注意之處：

• 量身訂做職涯發展表：80%標準版；20%個人期許版。主管充分說明後，請新人簽認。

• 進行管理共識溝通：新人報到後隨即進行，不草率；並請新人具體描述其被帶領的方式。

• 學習面談需有具體改善：每週進行學習檢討，作為後續行動依據。

• 培訓課程以案例研究為主：實務案例至少進行十次以上的深度研究（隔一段時間進行二次討論）。

• 上線報告重在流程設計：以業務主題培養新人規劃能力。

• 新人培訓需團隊協作：成立新人訓練小組，定期開會檢討成效。



（本文摘自聶繼承著《金牌業務主管實戰全書：從百萬到百億高績效團隊建立與管理》，商周出版提供）

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