投資藝術基金 像是跳進一個黑洞？

2008年股市崩盤前後，炒得正熱的藝術市場引起了很多關於藝術投資的討論和夸夸其談，這些討論也尤其關注藝術品投資基金。2011年，Artvest公司計算出全球藝術基金產業的市值約為十億美元。而大約在同一時期，中國的藝術基金和藝術品交易所等其他藝術投資工具，提升了藝術市場的能見度，銀行界也紛紛投入推動該產業的發展。投資者對藝術基金的興趣似乎在2012年達到高峰，當時檯面上約有九十支藝術基金；而到了2014年，基金則下降至不到六十支，但仍努力吸引投資者的興趣。時至今日，藝術基金仍佔全球綜合藝術品交易一小部分，根據估計，2019年全球綜合藝術品貿易的價值約為六百四十一億，這也凸顯藝術基金不見得適合所有人投資，當然也包括大多數的藏家。實際上，投資藝術基金就像是「跳進一個黑洞。」

但究竟什麼是藝術基金？藝術基金是私人投資基金，通常是以私募股權基金的方式建立。藝術基金的概念是由一群投資人匯集固定金額的投資資本，通常是十萬至二十五萬美元，並購買一個投資組合，藝術基金的投資組合由藝術品組成，並在投資期間內支付費用。在基金的有效期限內，投資組合中的藝術作品通常會出借給美術館展覽，目的是提高相關資產的價值，同時減少儲存和保險的費用（通常是由借展方承擔）。藝術品會在固定的投資期後出售，通常是五到十年的時間，可能會延長一、兩年，並由投資者分配所得收益。這就跟私募股權基金一樣，藝術基金通常有個投資經理，並收取管理費，管理費通常在總資本的1.5%到2%之間，有時候基金結束投資時還會有額外的報酬。同樣的，這和股權基金一樣，美國的藝術基金通常被列為有限夥伴，並且通常註冊在海外，例如英屬維京群島，以避繳資本得利稅。藝術基金和私募股權基金的區別在於基礎資產以及衍生的相關複雜問題。

幾世紀以來，人們早已認定藝術品的投資價值，儘管最近受到的許多關注，藝術基金的概念並不新穎。全球最早的藝術基金始於1904年成立於巴黎的熊皮藝術俱樂部（Peau de l’Ours ）也是相當受歡迎且成功的例子。俱樂部會員共同購買了一百多件的現代藝術作品，十年後在德魯奧拍賣中心（the Hôtel Drouot）進行拍賣，獲利是當初投資金額的倍翻。1970年代成立於英國的英國鐵路退休基金（The British Rail Pension Fund）是第一個成功運作的大型藝術基金，在目前藝術基金的討論中，仍時常提出做為案例參考。

英國鐵路退休基金也在1973年用來作對沖當年石油危機通貨膨脹的工具，並在二十五年內獲得11.9%的利潤。

今日的藝術品投資基金有不同於過往的策略，通常會是針對特定族群。有些基金追求的是印度當代藝術這類的重點區域，有的則投資跨不同市場的多樣化商品，有項基金則是以其創辦者的私人藝術品收藏為起點。美術基金（The Fine Art Fund）由執行長菲利普．霍夫曼（Philip Hoffman）於2001年成立於倫敦，或許就是最強而有力的例子。據說，這項基金有四十位藝術及金融專業人士操刀，並在倫敦、紐約、瑞士、香港和杜拜都有代表人（儘管目前該基金服務相當多樣化，包括獨立的藝術諮詢業務以及2016年開始營運的藝術貸款基金，這些業務統稱為美術集團）。

一個內部的專家團隊帶頭尋找欲收購的藝術品，由外部專家提供諮詢服務及購買建議，最後才是由顧問和基金管理階層共同審核。其前身為「FAF I」的美術基金，主要聚焦購買五個市場領域的藝術作品，包含古典大師、印象派、現代藝術、戰後藝術和當代藝術。該產品在2005年就不開放新客戶投資，所受資產的年平均收益為14%。美術基金隨後推出其他的投資工具，例如中東藝術基金和中國藝術基金。

美術基金網站內容詳細也廣為人知，所以和大多數基金形成鮮明的對比，其他基金缺少廣告，投資者也對其知之甚少。另外一個引人注目的是於2008年成立由哈維爾（Javier Lumbreras）領軍的The Artemundi Global Fund基金，一直到2015年都有許多圈外投資者積極投入資金。不管藝術品投資基金在大眾前的表現如何，目標都大同小異，也就是在當今的藝術市場中尋找具價值的藝術作品，並將其轉化為實質利潤，不管其策略是鎖定尚未成熟的市場，或是關注出現在拍賣會上的不良資產或被低估的藝術作品。

藝術基金對收藏家的利與弊

1.益處

這些基金最明顯的吸引力，尤其在牛市中，就是他們能讓私人收藏家買下原先買不起的藝術作品。更大的投資資本又能在購買作品時提供更大的議價能力，儘管正派的藝術經紀人通常不願客戶出於投機目的購買作品。此外，有些基金允許個人投資戶在投資期間持有藝術作品，並放在家中作為欣賞之用，投資者必須負擔相關運輸、展示和維護費用。

一般情況下，通常要支付租金才能實際持有藝術作品，租金將用於基金的營運成本。理論上，這類投資者能夠用相對小額的金額獲得等同於藏家的無形利益。 另外，正如本書一再強調的，維護藝術品收藏是項成本高昂的志業。由於基金營運成本（包含基金收藏品的交易及維護費用等）是由所有投資者共同承擔，每個人攤提下來的收藏品維護壓力就相對減輕許多。

2.不利條件

對於正派收藏家來說，藝術基金投資最致命的缺點是最終必須要出售藝術品。儘管私人藏家、投資者有時候會向基金購買作品，例如美術基金在投資期結束後，開放投資者購買其投資的藝術作品，但這有違當初投資的意義。一般來說，投資藝術基金並不是熱愛藝術的藏家能夠享有其收藏的方法。不動真情才是投資藝術基金的遊戲規則。

投資藝術基金還有其他重大缺點和顯而易見的風險。首先是藝術基金行為和相關資產本身的性質，也就是說，藝術品投資基金是不受監管的。沒有任何申報要求，投資活動也不受美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）等管理機構的監督。由於藝術市場本身就是出了名的不透明，甚至沒有其他資產的交易可以用這麼不透明的方式運作，所以這些投資可能格外有風險。

所以，這某種程度上也解釋了藝術基金的成功率（也就是能長期經營並持續獲利）據說大概只有五成的機率而已。菲恩伍德藝術投資基金（Fernwood Art Investments）在2003年推出時，受到廣大的關注，當時也打著一群藝術顧問的招牌，但在未能籌措足夠資金以及受到利益衝突的影響後便宣告倒閉。該基金創辦人布魯斯．陶博（Bruce Taub）為前美林證券集團高階主管，後來其他投資人把陶博告上法庭，後來法院裁定為詐欺罪。這項基金最後的貢獻是成為哈佛大學商學院研究藝術基金錯誤樣態的案例研究。

藝術品估價的挑戰是另一個難題。和其他投資工具不同，藝術基金相關資產的真正價值很難確定，甚至無法確定藝術品的價值。如同第三章所強調，任何藝術品估價都非常主觀，往往也存在很大的差異。即便幾個不同的鑑價師對作品價值達成共識，但在出售藝術品時，藝術市場不見得會反應相同的價格。

藝術市場並不是個流動的市場，這個現實也暴露了另一個不容忽視的風險。藝術品和證券不同，無法瞬間成交；藝術品銷售需要時間、知識和大量的專業能力。因此，藝術基金投資者幾乎沒有退場的彈性，而市場受制於不可控制的週期和品味變化，所以又更加複雜。雖然印象派和現代藝術在二十世紀是拍賣界的顯學，但戰後藝術和當代藝術則是當前的主流品味。私募股權基金五到十年的周期可能不符合藝術品鑑賞週期，若是在基金期間又發生像2008年金融海嘯的話，那更加不理想。

最後，和股票或債券等傳統投資方法相比，持有藝術品需要花費金錢維持。基金（也就是投資者）必須負擔藝術品保險、儲存、運輸和鑑價費用，以及相關諮詢專家的費用。除了基金經理外，大多數藝術基金還會聘請藝術品專家學者、策展人和藝術顧問等，為藝術品購買和處置提供建議。聘請這些專家不僅費用高昂，往往還有利益衝突的問題，因為他們也可能以個人或專業身分購買和基金類似的藝術品。

根據基金條款，可能需要事先投入這些費用，或在三、四年後透過出資請求（capital calls）定期評估，如果投資者恰巧現金短缺而無法出資，那就會面臨罰款。藏家也應該注意，由於維持藝術基金的特殊成本，基金公布的獲利可能無法反映投資人實際的獲利。另外，獲利僅反映售出作品的利潤，也就是較為市場喜愛的藝術品。無法反映尚未售出的藝術品，這些作品可能較不受青睞或甚至已經貶值，這通常占基金的大宗。投資人在考量投資藝術基金時，需要特別注意這種差異。

投資藝術基金需要藏家認真進行盡職調查，考慮此類投資組合的藏家都應該尋求在費用結構和投資方法上完全透明的基金。所有的基金條款也都應包含在提供文件中，投資者在作出承諾前也應該仔細檢查。還應該調查所有受聘專家的背景，了解他們是否確實在特定領域具有公認的專業知識。

在參與藝術品投資前，投資人還應考量對賦稅的影響，最好尋求合法專業人士的建議。例如，在美國，儘管藝術基金的結構為金融資產，但根據所得情況，需以28%的聯邦稅率徵收，這比其他長期投資的15%稅率還要高出許多。

和其他資產類別相比，藝術基金產業是相對新興的投資組合。全球市場持續的不穩定狀況和其他投資項目的低報酬率為藝術基金開出一條生路，隨著第二及第三代基金趨於成熟穩定（如藝術基金集團），也更容易籌措資金。值得重申的是，重要的藝術基金仍然屈指可數，這些基金的長期獲利能力及其相關風險、可能引發的問題，以及對一般藏家的潛在加值，都有待觀察。

（本文摘自瑪麗．羅澤爾著《藝術收藏家手冊：從購藏及持有藝術品的權威指南》，典藏藝術家庭提供）

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