藝術品保險是最便宜險種之一？和一般保險有什麼差別？

一般的財產保險（例如房屋保險）涵蓋屋內藝術作品的損失或損壞，對一些藏家來說，這樣的理賠範圍已經足夠。但和大多數家庭用品不同的是，藝術作品都是獨一無二，往往很難或無法被取代。因此，諸如安盛藝術品保險（AXA ART）這樣的公司開始在1960年代發展專業的藝術品保險（順帶一提，這家公司也收藏藝術作品），因為他們認為一般的重置價值保險對藝術品或其他珍貴收藏品並不足夠。藝術品保險自此發產為一項全球性的產業，除了安盛藝術品保險之外，主要的藝術品承保公司還包括安達保險（Chubb Personal Risk Services）、美國國際集團個人金融部門（AIG Private Client Group）和西斯考克（Hiscox）等，以及其他大大小小的綜合保險公司也開始提供專門的藝術品保險。

那麼，藝術品保險和一般保險有什麼差別呢？首先，一般的房屋保險保單不會理賠超過一定金額的損失（美國的限制是二十萬美元），而保戶通常需要支付自付額或免賠額。第二點則是活躍藏家需考量的關鍵，那就是房屋險只理賠收藏在房屋中的藝術作品。顧名思義，放在倉儲、外借給美術館或在修復室中的作品皆不在房屋險的理賠範圍內。在運輸途中的藝術品也未涵蓋在內，但偏偏大多數的作品都是在運輸過程中受損。

相較之下，除了一些例外狀況，藝術品保險和藝術品是合為一體的，通常購藏新作品時，作品還沒進家門保險就會自動生效。在這種專門的藝術品保單中，一旦作品的所有權轉讓給保戶時，保險立即生效，並保留四十五至九十天的等待期，讓藏家在期限內正式將其納入保險清單中。然而，這種「新置財產」條款一般將承保不超過該類型列入規劃的財產保險金額的百分之二十五，這就代表，若現有保單的保險內容為藝術品時，保險公司不會自動將新購置的珠寶或葡萄酒納入保單中。這裡需要注意的是，藏家或其藏品管理者必須在購買日將作品加入保單中。如果保戶僅持有部分所有權的情況下，例如作品已被運送給買主，並以分期付款方式支付款項時，最好的做法是在買主支付所有費用後（並明確獲得作品所有權），再根據保單內容擔負作品的保險責任。雖然藝術品經紀人有時候會負責安排作品運送事宜，並承擔保險責任，但仍有一部分的藏家更願意使用他們現有的保單來承保。不管是採用哪一種作法，最重要的是釐清作品承保方以及保險期間。

而藝術品保險和一般保險另一個區別是，雖然後者會支付損壞作品的修復費用，但不會針對價值上的損失進行理賠，也就是作品受損前和作品完成修復後的市場價值差異。如當史提夫．韋恩（拉斯維加斯賭場大老）不小心將手肘穿過他收藏的1932年畢卡索畫作《夢》時，保險公司勞合社（Lloyd’s of London）支付了九萬美元的修復費用以及三千五百萬美元的價值損失賠償。由於大多數的藝術品保險理賠涉及價值損失的鑑定，並且相當複雜，因此由具有藝術世界知識的專業人士來進行出險索賠將會是很大的優勢，並可以減少糾紛發生的可能。

當涉及到觀念藝術這種棘手的領域時，這種知識就格外重要。因為在這樣的領域中，並沒有處理非傳統材料的標準，或是在世藝術家或許同意或不同意在作品受損的情況下重新製作一件作品。藝術保險公司內部皆會編制藝術品專家，他們知道如何駕馭複雜的藝術世界，並對相關資產的特殊性質有相當深入且精細的理解。對重要的藏品來說，這種差異更是萬別千差。

此外，由於保戶的作品是否得到保護對保險公司來說，攸關利益，保險公司有可能會提供藏品管理服務，許多都是免費的服務，包括庫存清點協助、布展安裝指導、以紅外線檢測作品安裝環境是否有漏水或牆後是否有管道、緊急疏散計畫，並會提供保護藝術品免受陽光、水分、灰塵和隔壁建築的震動（包括撞錘）影響的建議。另外，大多數的藝術品保險部門亦可轉介全球經審核的藝術收藏專家。

雖然不見得所有的藏家都需要為其藏品投保，但根據經驗法則，若藏品的總價值達五至十萬美元時，最好考慮為藏品投保專門的藝術品產險。

就藝術品保險而言，「藝術品」代表什麼？

藝術品保險並不僅限於一般認知的藝術作品，保險範圍涵蓋大多數可以在二級市場或拍賣會上出售的收藏品，包含珠寶、皮草、葡萄酒、銀器、稀有古幣、當代設計，以及各種稀奇古怪的物品，包含誘捕野獸的假鴨子、玩具士兵、帆船、古董汽車、礦物收藏、瓷器甚至是捕熊夾的收藏。有個案例是一位藏家為了他的個人土地購買了價值二十五萬美元的樹，保險公司甚至同意承保該樹木。

保費

保險公司皆表示，藝術品保險是最便宜的險種之一。但是每間公司都有不同的評等準則和考量的變因。若是個人自藏，典型的保險年費為藝術品價值的百分之零點零七至零點二五。舉例來說，若保費費率為百分之零點零八美元，那麼一件收藏在有管理員大樓、非易損壞材質的私人收藏品每年的保費可能約為四萬美元。和其他險種一樣，買愈多保險，保費費率就愈低。在上述相同條件下，價值一億美元的藏品，每年保費可能約為七萬美元；同樣地，多重變因會影響費率計算的方法，所以這裡舉例的金額僅供參考。實際費率將取決各種條件，例如作品尺寸、媒材、保全系統、收藏位置、倉庫環境、出借狀況以及災難危險的可能性。

確實有這些降低成本的策略，藏家也可以和保險經紀人研究可行的保險組合。舉例來說，由於珠寶和銀器因為可攜帶性和失竊率高，投保一般房屋險的話，保費通常會很高。但若投保藝術品或貴重物品產險的話，可以用較低或相近的費率得到更大的保障。存在銀行保險庫中的高級珠寶的保費，也比儲放在梳妝台收納盒中的珠寶保費還低。雖然大多數的保單不包含藝術品或珠寶的自付額，但選擇含自付額方案的保單則可以降低保費。

（本文摘自瑪麗．羅澤爾著《藝術收藏家手冊：從購藏及持有藝術品的權威指南》，典藏藝術家庭提供）

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