設計強國的另一面 芬蘭和你想像的北歐不同

芬蘭設計以現代主義（Modernism）1為核心，阿爾瓦．阿爾托和凱．弗蘭克（Kaj Franck）2分別為最具代表性的兩大巨匠。二戰終止後的一九五○年代，隨著量產模式普及，芬蘭設計的現代主義逐漸席捲歐洲，使芬蘭躋身「設計強國」之列。芬蘭特有的直率及大膽的風格，再結合功能性與簡潔美，開創出了芬蘭設計獨有的世界，直到現在都廣受世界各地的關注和喜愛。若純粹從設計的角度來看，芬蘭彷彿就是「優雅」和「洗鍊」的象徵。

以前看電視，總有節目搭配優美的古典樂展現歐洲人悠閒的日常生活──浪漫而激昂的旋律中，有人躺在草坪上享受正午，周圍是古色古香的石砌建築與小天使吹著號角的噴水池；有人沿著港口的堤岸慢跑，沿途可見停泊遊艇的桅桿隨著起伏的潮水輕輕搖擺。每次看到那種節目都會不自禁地認為，經常包辦「全球最宜居、最幸福國家」的北歐人，似乎出生後就擁有了一切，彷彿是另一個世界的人。

實際看見的赫爾辛基卻和我想像的北歐相當不同──很平凡、很平淡，難以感受到人們以為歐洲會有的古色古香、雄偉和浪漫。我並不是希望路上要有閃亮亮的霓虹燈和熱鬧的人群，畢竟我在韓國就是個喜歡待在家的宅女和就算有機會也不知道怎麼玩的乖乖牌。但，無論哪裡，赫爾辛基整個城市都散發一種平淡、平凡的氛圍，讓我頗為驚訝。

平淡、悠閒，正是赫爾辛基的魅力。圖／時報出版提供

最先引起我注意的自然是芬蘭人。我想像的北歐，每個人都很幹練、從容，享受著豐富的生活；然而，我在路上看見的芬蘭人相當樸素、簡約，甚至有些隨興，很難看見韓國路上經常出現的名牌包和衣服。不過，這也許是無論去哪個國家都會發生的現象──「紐約人、巴黎人，彷彿個個都是藝人或藝術家」是媒體和人們的期待造就出來的幻想。事實上，生活在那些城市的多數人每天不過是重複著極其平凡的日常。

芬蘭人無論到哪，通常都安靜寡言、面無表情，不太主動關心他人，也不太在乎旁人的目光。但，身為一個深受韓國思維影響的人──無論做什麼，最終都會思考和強調「我們」──處於芬蘭這種瀰漫個人主義的氛圍裡，不免深感彆扭。直到今天，我依然記得十四年前看見的情景──一位穿著西裝套裝、腳著運動鞋、背著大而精實的黑色後背包、頭髮綁著雙馬尾的女子，專心地騎著自行車在市區呼嘯而過。那一刻讓我驚訝地意識到──自己過去是多麼不必要地被定型化的外貌及行為標準所綁架，以此審視和評判自己及他人。

在學校遇見其他學生的經驗同樣令我印象深刻。某次，我看見走在我前方的學生的襪子破了洞，這讓後方的我苦惱了很久究竟該不該提醒他。幸好，我最終沒有走上前。但在猶豫時我一度輕率地想：他若發現破洞，一定很害羞，而且會感謝我告訴他，然而，就算有人連續幾天都穿同樣的衣服、有人完全不化妝或化很濃的妝，那都不會是芬蘭人對話的主題。我並不是特別懂得穿衣服或很了解時尚趨勢的人，可是過去住在不斷強調最近流行什麼、把對於「美」的高標準全數套用在所有人身上的韓國，現在到了芬蘭生活，這突然降臨的「自由」讓我好不習慣，路上任何人事物都能讓我陷入天人交戰。

赫爾辛基的街道同樣平凡無奇。雖然比起十多年前，城市人口增加了，商店和餐廳也變多了，但那些屋齡已經很久的房子在經年累月的風吹日晒之下，外觀已變得老舊，街上也沒有首爾常見的亮麗招牌、繽紛的電子廣告，或是穿透大門傳到室外的音樂。許多來北歐旅行的韓國人認為赫爾辛基「沒什麼可看」，通常只停留半天、最多兩天就離開。他們會這樣認為或許情有可原，畢竟相較於斯德哥爾摩、哥本哈根，赫爾辛基的歷史短得多，缺少所謂「人們想參觀的歷史建築」；再加上人口少，城市規模小，真的沒有想像中那麼商業化。然而，雖然對短暫停留的遊客而言赫爾辛基可能是一座乏味的城市，但對於每天生活在當地的人來說，赫爾辛基是一座很快就能適應且令人感到舒適的城市──這是我在這裡生活了十四年的體悟。而且，我開始重新思考，什麼才是北歐人的「從容」。

以前的我認為，「從容」與「經濟能力」息息相關。就某種程度而言，這樣的想法當然沒錯，在資本主義社會中，很多事物只有掏錢後才能享有，具備一定程度的經濟能力當然有助於達成「從容」。但芬蘭社會卻存在著某些東西，無法單憑個人財力達成。包含芬蘭在內的北歐國家，公共財都十分完善；不僅從幼兒園到大學的學費免費，醫療服務同樣免費；人均享有的公共圖書館和博物館的數量為全球最多，設施水準亦高；城市裡設有許多形同居民自家前院的公園，自然環境也保護得很好。人們彼此信任的基礎之上，政府尊重每個人的生活，也徹底保障人人皆享有私人時間與家庭時間。行政機關的目標在於將重要資訊有效率、有條理地傳遞出去，同時提供各式各樣的福利措施以符合每個人的需求。無論收入多少、是否有財產，每個國民都能獲得適合自己的保護措施和優惠方案。這樣的社會安全網，讓人人都能擁有無法以金錢換算而來的「從容」。

我在芬蘭生產、育兒，過程中接觸到了學生時期未曾接觸的諸多社會福利措施；在國家補助下，孕婦的定期產檢和超音波檢查皆免費；負責孕婦生產照護的國立醫院也免費提供所有準父母生產教育課程及醫院設施簡介；大約預產期的一百天前，每個孕婦都會收到一大箱將近八公斤、裝滿產後照護與育兒用品的「育兒箱」（Äitiyspakkaus）3。無論本國人或外國人，只要在芬蘭福利局（Kela）有登記，都有權申請育兒箱。若不需要，也可改領一百四十五歐元現金。育兒箱裡通常有嬰兒連身衣、內衣、T恤、褲子、禦寒衣等備用衣物，以及帽子、襪子、指甲剪、溫度計、毛巾、牙刷、乳液、圍兜和故事書等，並且定期透過問卷調查檢討和調整內容物，以符合時代變遷和社會需求。嬰兒衣服採用中性設計，男孩女孩都能毫無顧忌地穿；小孩出生後，父母皆享有帶薪育嬰假，以鼓勵父母雙方都參與育兒；小孩上小學前，所有定期檢查與十八歲前的牙科診療都免費。除了少數人，大部分人都上公立幼兒園，學費根據各家庭的收入而有所不同。

生養孩子實在不是一件容易的事。但是，國家歡迎新生兒、認可並保護有孩子的家庭、優待正在養孩子的父母的社會氛圍，給沒有經驗的父母帶來了很大的安全感。那一點一滴的關懷逐漸累積起來，人民不僅能享有精神上的從容，對生活的態度也會產生很大的變化。

育兒箱具有「歡迎新生兒」與「尊重父母」的意義。圖／時報出版提供

平民的國家

芬蘭有著和韓國頗為相似的歷史命運。芬蘭人擁有的盡是大片的岩盤地、因冰河侵蝕而出現的湖泊，以及綿延不盡的森林，可耕種面積十分稀少。歷史上，芬蘭長期夾在俄羅斯與瑞典兩大強國之間，兩國都將芬蘭視為可用來牽制對方的戰略要地。約十三世紀起，經過漫長演變，芬蘭逐漸以西岸城市為中心，緩緩構築出國家雛形，也開始希望能被視為一獨立國家。芬蘭人原本期待在瑞典的統治下自然而然獨立，一八○九年卻開始被俄羅斯統治。一九一七年，芬蘭趁著國際局勢混亂之際宣布獨立，但此後很長一段時間內情況並未好轉。內戰、全球性的二次世界大戰，以及與蘇聯之間的國土紛爭，都讓甫獨立的芬蘭陷入了一蹶不振的泥淖。戰爭結束後，在工業化和機械化的浪潮下，芬蘭人開始重建傾頹的城市，締造出令人矚目的經濟成長，似乎終於過上了夢寐以求的穩定生活。然而，美夢沒有持續太久，由於嚴重的經濟蕭條，一九九○年代初，芬蘭全國一度實施食物配給，讓人不敢相信芬蘭人直到幾十年前都還過著那麼艱苦的日子，與一般人腦海中對於北歐國家豐衣足食的印象相差甚遠。

此外，芬蘭擁有和其他北歐國家不太一樣的歷史背景。語言相近的瑞典、丹麥、挪威從很久以前就有皇室，其國內某些具有悠久傳統和歷史的著名工藝品品牌甚至會冠上「皇家」（Royal）字樣，彰顯該品牌曾為皇室貴族御用之物，現在也依然被視為高價的高級品牌。反之，向來是狩獵採集社會的芬蘭並沒有皇室。芬蘭設計現今受到全世界喜愛，但都是一般生活用品，並不存在其他歐洲國家那種價格高得令人難以負擔的奢侈品牌。芬蘭是一個由平民建立的國家，而芬蘭的二手物品文化正反映了一般人的日常生活。芬蘭人自然而然地買賣他們生活中的用品，使芬蘭發展出發達且豐富的二手物品文化。

雖然芬蘭人口不多，理應能快速適應變化並做出改變，但不知是否因為身處惡劣的氣候及貧瘠的地理條件之中，絕大多數芬蘭人似乎很早就意識到資源的重要性。他們經常思考該怎麼做才能過得更好，為了追求更好的結果也從不吝於做出改變，而且這樣的性格至今依然。芬蘭人的天性巧妙融合了在貧瘠環境中開創出家國而產生的自豪，以及自認只是區區邊陲小國的自卑，總是散發著某種特有的直爽和樸素。時不時，我會想起芬蘭朋友經常發自內心問我「瑞典有更多可以看的東西，你當初為什麼不去瑞典，決定來芬蘭？」的表情。

然而，並不是每個芬蘭人都喜歡二手物品文化。我在訪問過程中得知，經歷過二十世紀中期苦日子的人，也有不少人一聽到「二手」就搖頭。當年由於物資短缺，只有少數人有福氣買新的，一般來說用別人用過的東西更理所當然，並不是每個人都有機會擁有符合自己喜好的物品。

那麼，走過了那段困苦的歲月，芬蘭如今物資充裕，為何年輕一代依然毫無忌諱地享受二手物品的文化？街上為何開了那麼多二手商店？我開始好奇。

注釋

¹ 現代主義是一股興起於歐洲且於歐洲盛行的思潮，體現於哲學、文學、藝術、科學等多重領域，為人類的生活帶來了深遠影響。十九世紀末至二十世紀初，為了重建歷經世界大戰而崩毀的城鎮並追求成長，人們亟欲擺脫傳統與權威，現代主義遂逐漸興起。其中，在建築及設計領域，現代主義主張去除裝飾、以功能為導向並追求簡潔，以創造出符合從工業革命後就開始變化的時代新形態。

² 凱．弗蘭克（1911-1989）為一九四○至一九八○年代芬蘭設計代表人物，擔任芬蘭陶瓷品牌 Arabia 藝術總監多年，留下許多作品。其中，代表作 Teema 系列和 Kartio 系列至今仍於 Arabia 及 Iittala 持續販售，深受人們喜愛。

³ 育兒箱裡不僅有育兒用品，還有產婦所需的防溢乳墊、產褥墊，以及防止短期內再孕的保險套，總共超過三十種物品，空箱子則可做為嬰兒床。內容物中的床墊、床單、被子等，可以使用到孩子長到一定歲數為止。芬蘭人更因此發展出家家戶戶都會將箱子裝飾得漂漂亮亮的文化。

包括「育兒箱」在內的芬蘭新生兒及孕婦福利措施於一九三七年制定並開始實施。當時，芬蘭是全球出生率倒數的國家，嬰幼兒及孕婦的死亡率也很高，因此亟需制定相關政策。起初只援助收入較低的家庭，一九四九年則擴展至所有母親。

（本文摘自朴炫宣著《二手芬蘭：從跳蚤市集到二手商店，來自家具設計師的參與式觀察報告》，時報出版提供）

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