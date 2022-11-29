《21世紀的21堂課》別再填鴨了 4C才是王道

想跟上2050年的世界，人類不只需要發明新的想法和產品，最重要的是得一次又一次重塑自己。

未來勢必大為不同

讓我們回到一千年前的1018年，當時的人對未來懂得不多，但十分相信人類社會的基本特徵，在未來不會有什麼太大的不同。如果1018年你住在中國，你應該會認為：到了1050年，大宋的國力大概就會耗盡了，契丹人可能再度從北方入侵，中原也可能爆發瘟疫，讓幾百萬人喪命。但你也很清楚，就算到了1050年，大多數人的工作仍然是農民或織工，皇帝還是要靠人類來組成軍隊和朝廷，男人的地位還是比女人高，預期壽命還是大約只有四十歲，而且人體構造也絕不會有什麼不同。所以，在1018年的時候，大宋的貧窮人家會教小孩如何種稻或編織，有錢人家則是教男孩讀經寫字、騎馬射箭，教女孩三從四德、當個好妻子。畢竟毫無疑問，這些技能到了1050年還是很重要。

相較之下，我們對於中國或世界其他地方到了2050年，會是什麼樣子，實在一無所知。我們不知道到時候人類如何謀生，不知道軍隊或政府會如何運作，也不知道兩性關係會是什麼模樣。有些人到時候的壽命可能會比今天長得多，而且因為有了生物工程和直接的腦機介面，就連人體本身也可能有前所未見的改變。所以，現在孩子學的各種科目技能，絕大多數到了2050年可能再也沒有用途。目前有太多學校的教學重點仍然在於填鴨。這在過去說得通，是因為過去資訊量本來就不高，而且就連那一點資訊，也不斷受到各種審查制度的阻絕。舉例來說，如果你住在1800年墨西哥的某個小鎮，就很難知道外面的世界到底是怎樣。畢竟，當時既沒有收音機、電視機，也沒有報紙或公共圖書館。就算你能夠識字、也能進入某家私人圖書館，架上多半也只有小說和傳道小冊，因為西班牙帝國嚴格審查當地印刷的所有文本，而且也只允許極少數通過審查的出版品由外界輸入。

如果你當時住在俄羅斯、或印度、土耳其、或是中國的小鎮，情況大致上也是如此。等到現代學校出現，開始讓所有孩子都能學到讀寫技能，瞭解地理、歷史和生物的基本事實，其實是個極大的進步。

相對的，二十一世紀的情況是我們被大量的資訊淹沒，而審查制度並沒有去阻絕資訊的打算，反而是忙於散布錯誤的資訊，或是用不重要的事情來分散我們的注意力。如果你現在住在墨西哥的小鎮，有一支智慧型手機，光是看維基百科、TED演講、免費的線上課程，就可以花掉你大把的時間。現在沒有任何政府，有能力隱藏所有他們不喜歡的資訊；但另一方面，現在如果想用各種互相矛盾的報導、無關緊要的話題，來淹沒大眾，卻是簡單到令人心驚。

舉例來說，全球民眾現在如果想知道，敘利亞北部大城阿勒頗（Aleppo）遭轟炸的狀況、或是南極冰帽融化的最新情形，只要上網點一下，就能得到資訊—然而網路上眾說紛紜，實在難以判斷何者可信。除此之外，也因為只要點一下，就能得到無數其他資訊，也就令人難以專心；如果政治或科學看起來太複雜，我們很容易就會想轉去看些可愛的狗狗貓貓、名人八卦、或是色情影片。

別再填鴨了，4C才是王道

在這樣的世界裡，老師最不需要教給學生的，就是更多資訊。學生手上已經有太多資訊，他們需要的是能夠理解資訊、判斷哪些資訊才重要，而且最重要的是：能夠結合這點點滴滴的資訊，組成一個整體的世界觀。

事實上，西方自由主義教育的理想，在幾百年來一直是如此；但在今日之前，甚至許多西方學校也從未認真加以實現。教師只是把資料硬塞給學生，再鼓勵學生「自己思考」。出於對威權主義的恐懼，自由主義的學校反而特別害怕教學生大敘事（grand narrative）的本領，而認為只要給學生提供大量資料、加上一點自由，學生就會創造出自己的世界觀；就算這一代學生還沒辦法消化一切、打造出一個有頭有尾有意義的故事，未來也總有時間，讓我們好好消化這一切。

但我們已經沒有時間了。我們在未來這幾十年所做的決定，將會影響「生命」本身的未來，而我們只能依據自己目前的世界觀，來做出這些決定。如果我們這一代無法對宇宙有整體的認識，人類的未來就等於只能依賴隨機的決定。

除了太強調提供資訊，大多數學校也太強調讓學生學習一套既有的技能，例如解微分方程式、用C++寫電腦程式、判斷試管中的化學物質、或是要外國人學講中文。然而，由於我們並不知道2050年的世界和就業市場會是什麼模樣，所以我們也不會知道人類需要哪些特定的技能。我們可能投入大量的精力，教孩子如何用C++、怎麼說中國話，但可能到了2050年，AI比人類更會寫程式，谷歌翻譯程式也能讓外國人就算只會說「Ni hao」（你好），也能近乎完美的用國語、粵語或客家話來交談。

所以，我們該教什麼呢？許多教育專家認為，學校現在該教的就是4C：批判性思考（critical thinking）、溝通（communication）、合作（collaboration）、創意（creativity）。更廣泛的說，學校應該別再太看重特定的工作技能，而要強調通用的生活技能。最重要的是能夠臨機應變、學習新事物，在不熟悉的情況下，仍然保持心理平衡。想跟上2050年的世界，人類不只需要發明新的想法和產品，最重要的是得一次又一次重塑自己。

這麼做的原因在於：隨著改變的腳步加速，除了經濟將會大改變，就連「做為一個人」的意義也可能不同。早在1848年，《共產黨宣言》就聲言「一切堅固的事物都煙消雲散」，只不過，馬克思和恩格斯當時講的主要是社會和經濟結構。而到了2048年，或許智人的身體構造和認知構造也會煙消雲散，或是散成一片雲端的資料位元。

1848年，幾百萬人失去了鄉間農場的工作，遷移到大城市，改到工廠裡上班。但他們到了大城市之後，大概性別並不會改變，也不會忽然多個第六感。而且只要在某間紡織廠找到工作，就能在這個行業待上一輩子。

然而到了2048年，人類可能要面臨的就是遷移到網路空間、流動的性別認同、以及電腦植入裝置所帶來的新感官體驗。就算你找到了一份有意義的新工作，譬如為3D虛擬現實遊戲設計最新的時尚流行，但可能只要短短十年，不但是這項工作、甚至是所有需要類似藝術創意的工作，都會被AI取代。所以你在二十五歲的時候，交友網站上的自我介紹可能是「二十五歲的異女，住在倫敦，時尚業」。但到了三十五歲，就變成「年齡調整中，非特定性別，新皮質活動主要在『新宇宙』虛擬世界，人生使命是要前往其他時尚設計師未曾踏足的境界。」再到了四十五歲，就連約會和自我定義，都成了過時的概念，只要等待演算法幫你找到（或是創造）完美的另一半就行了。還想要從時尚設計找到人生意義嗎？現在演算法的作品已經比你強太多了，如果再去回顧你在十年前最滿意的作品，只會讓你覺得丟臉到無地自容，再也沒有半點自豪的感受。而且你也才四十五歲，後面還有好幾個十年，等待你一再大大改變。

上面這個例子當然只是假設。沒有人真正知道未來的變化將是如何，而且任何的假設都可能與真正的未來，相去甚遠。如果某個人向你描述二十一世紀中葉的世界，聽起來像是一部科幻小說，他很可能是錯的。但如果某個人向你描述二十一世紀中葉的世界，聽起來一點都不像是科幻小說，那他肯定是錯的。雖然我們還無法確定細節，但唯一能確定的就是：一切將會改變！

（本文摘自哈拉瑞著《21世紀的21堂課》，天下文化提供）

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