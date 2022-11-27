為什麼單筆比定期定額好？股利再投資有哪些優缺點？

把錢投資到市場裡，有兩個方法可以這麼做。第一個是把手上的錢全部一次投入，另一個是把最初的投資分成較小的部分。第一個方法又稱為單筆投入（ lump-sum investing，LS）， 第二個稱為「平均成本法」（dollar-cost averaging，DCA， 又稱為「定期定額法」）。 我們要直接說：單筆投資法永遠比較好；但投資人有很多辦法可以將投資過程變得複雜，最後把單筆投資當成定期定額。 以下就先來說清楚，單筆投資與定期定額是怎麼進行的吧。

單筆為何比定期定額好？

假設你有 1 萬美元想投資，應該要一次全部投入，還是分成十個月，每個月投資 1,000 美元？前者是單筆投資，後者是定期定額。但定期定額不是這樣：假設你每個月會固定收到一筆錢，扣除生活開銷後還有 1,000 美元的現金，然後便每個月定期把這 1,000 美元投資到市場裡。這不是定期定額；事實上這是單筆投資。我們想要強調這點，因為很多人常把這誤以為是定期定額。

單筆投資與定期定額的主要差別在於，定期定額並不是把所有錢全部投資在市場裡，而是要保留隨時有一部分的現金。這麼做背後的原因是，把你的投資分成較小的部分，並將風險分散到較長的期間。舉例來說，如果在前一個例子中，市場在第二和第六個月下跌，你的 1,000 美元投資就會讓你以較低的價格買進股票。如此一來，平均買進價格就會降低，因此當股價上漲時就能提高潛在的資本利得。

這麼做理論上是有用的；但忽略了投資的兩個實際層面。

第一，這假設進行單筆投資的人永遠不會再把錢投入市場中。第二，這假設市場短期內會下跌，而投資人可以精確預測會跌多久。換句話說，如果你一次就投資 1 萬元，這也不會是你一輩子唯一的一筆股票投資。誰說當你決定再次進場時，股價不會更低呢？這是無法預測的。定期定額假設的是，長時間進行較小金額的投資就能降低風險。但分散投資適當的時間是何時？你應該在一年間投資 1 萬美元嗎？還是兩年？十年？這同樣也無法預測，不過這些都比不上定期定額真正的缺點，那就是機會成本。

小心錯失漲勢

假設你把 1 萬全部一次投入市場，股市長期下來的平均漲勢是 7%，再假設投資期間是 20 年。到了這段期間結束時，你的投資將會成長至 38,696 美元。那再假設你進行另一種極端的定期定額投資，把 1 萬美元分成同等分的錢，分散在 20 年每年投入，一年投資 500 美元。我們不必計算也能證明這是必輸的策略。 因為投入的錢愈少，你不只會錯失資金的長期增值，還有被通膨侵蝕的風險，這是定期定額非常不好的一點。

你可能會說，我們利用了假設的 7% 報酬率，而且沒有考慮到這 20 年間平均的市場跌勢。某個研究使用一九六○到二○一九年的資料，比較單筆與定期定額的結果是，在這段期間，定期定額的績效 80% 會落後單筆投資。我們必須說清楚，在市場下跌期間，定期定額的績效會超越單筆投資，你可能也是這麼認為。但當市場恢復漲勢時，單筆投資將開始大幅超越定期定額，而且績效的差異會非常快消弭。 這一切的意思是，投資時不要問哪種方法比較好。專注於盡可能把所有能投資的錢都拿來投資，報酬就是這樣賺到的，也才能獲得更高的複利效果。你也知道，複利的時間愈長效果愈好。

因此，如果你現在有一大筆錢要投資，請把所有錢都投入在價格合理的公司。在此必須強調，這並不表示你該把所有的錢都拿來買同一間公司。你必須分散投資，並利用指數型基金ETF，有必要的話也可以使用共同基金，只要有空就專心投資任何你能投資的標的。如果你有固定的現金流能定期把錢投資在市場中，那就這麼做吧。把錢放在一旁動也不動，是你所能做的最糟的事。

股利再投資計畫（DRIP）

股利再投資計畫(註1)是把投資自動化的好方法，利用股利的力量提升報酬。幾乎所有支付股利的個股都能這麼做，而且最好大部分的時候都選擇把股利拿來再投資。股利再投資是這麼做的：當收到股利時，你可以選擇收取現金或把這筆錢再用來買更多股票。當選擇了股利再投資計畫時，有些券商會自動幫你買進等值的股數，你的持股就會增加。因此最後不僅增加了持股，還進一步提升了會收到的股利。

舉例來說，假設你持有某檔股票的一股，成本價為 100 美元。這檔個股支付了 2 美元的股利，而你選擇股利再投資。券商會幫你買進價值相當於 2 美元的股數，你的總股數就會增至1.02 股。想要買不到一股的碎股就只能透過股利再投資計畫，如果收到的是現金股利，想用 2 美元的現金買進股價 100 美元的股票是不可能的。現在你的持股是 1.02 股了，所以股利又會再略高一點。假設股票還是每股支付 2 美元，你之後就會收到2.04 美元。如果又把錢拿來再投資，現在就有 1.04 股（ 之前是1.02 股） ，你的股利以及持股數就又增加了。

股利再投資最好的一點是，買這些不到一股的零股沒有手續費，所以你的每一塊錢投資報酬都會更高。多虧了複利效應，降低成本對整體報酬率來說有很大的影響。當你沒有成本時，就會有更多錢去滾複利，因此獲得更多成長。股利再投資計畫另一個好處是，有些公司提供透過股利再投資計畫購股的優惠，通常可以預期高達 10% 折扣。長期下來會大幅提高資本利得與股利金額，因為你可以買的股數更多了。在前面的例子中，多的 0.02 股看起來可能很少；但這是假設價格維持穩定。如果股價下跌，你就能買進更多股。當股價上漲時，你的獲利也會隨著比例增加。此外，股利再投資計畫長期下來的成果最好，完全符合本書之前說明的投資原則。

關於股利再投資計畫，有幾個缺點必須知道。第一個就是你無法完全掌控這筆錢。只要選擇股利再投資，帳戶就不會收到現金股利，錢會自動轉去買股，有些人不太喜歡這樣。但如果你想投資並忘了你的投資策略，那這就是最好的選擇。另一個最大的缺點就是稅金；但即使如此也沒想像中那麼糟。由於錢不會進入你的帳戶，所以可能會以為不必繳稅；但事實上還是得為股利的金額繳稅，而不知道這點的人到了報稅季時，就會發現這個令人不悅的意外。只要記住，就算是自動將所有的錢再投資，你還是得為股利收入繳稅。

註1：股利再投資計畫（DRIP）是美國券商特有的功能（台股沒有），可以幫投資人以全自動、免手續費的方式再買入原來的股票，也能買進小數點單位的股票。

（本文摘自佛里曼投資顧問團隊著《無痛致富：巴菲特測試金律幫你找出鑽石級股票，每年穩穩獲利超過10％，更運用價值投資的「複利雪球效應」把錢滾成巨大財富》，方言文化提供）

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