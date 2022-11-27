股利優於資本利得？存股族請注意股利3大迷思

在研究該投資哪些股票時，有許多事常被誤解，本章中你將會學到一些最常被誤解的事。主流投資界會把其中很多迷思當成建議來販售，當你看到這些建議都不正確時，很可能會感到訝異。因此在閱讀本章時請不要預設立場，自己評估我們的論點是否正確。

股利的三大迷思

股利是好東西，這點我們不否認；但有不少投資書籍把股利說得跟神一樣，這就有待商榷了。股利投資人宣稱光是有發股利就值得投資，因為這表示該股票本身有很多優點。其中一個主要的論點指出，股利能確保經營團隊不會魯莽行事，因為他們知道必須支付股利，所以通常不會冒太大的風險，是以能保障安全穩定的收入金流。我們先從這個說法來看看一些所謂的優勢，並確認這種說法是否合理。

迷思一：股利確保穩定性

配發股利的確可以確保穩定性；但只能到某個程度。事實是，經營團隊例行性維持股利支付，是因為擔心對股價造成負面影響。有些投資人相信這是好事，因為能迫使經營團隊顧及股東的利益；不過會有這樣的想法是因為投資人無法評估公司管理的效率。

不良的經營團隊也有能力支付股利，並維持經營良好的假象。假設一個不良的經營團隊接手某間公司，並執行一些不怎麼有前景的專案導致營收下滑；但管理團隊知道，只要他們繼續支付股利，股價就會維持穩定。這是因為許多投資人太過偏好股利了。但實際上，因為營收正在下滑，股利就會占公司盈利較大的比例。當這個比例（ 又稱為股利發放率， payoutratio） 提升，能分配用於其他專案以確保公司維持競爭力的資金就會變少，形成惡性循環。

簡而言之，股利會導致經營團隊不再展望未來，只專注於現在，而這正是優秀的經營團隊不會做的事。 請注意，股利是把雙面刃。在好的經營團隊管理下，這是好事；但如果碰上了不好的經營團隊，就會是場災難。因此，把股利當成衡量穩定性的量表並不正確。 企業是個多面向的實體，只用一個要素就想評估穩定性是錯誤的。但別誤會，不要因此以為這表示不好的經營團隊支付的股利占盈利的比例，比好的經營團隊支付的股利還要高，重點還是公司本身。有些企業不需要太多投資，因此 90% 的股利發放率很合理，例如不動產投資信託（ REITs）就是這樣。而有些企業需要很多錢再投資，以這種企業來說，支付10% 的股利就已經很多了，而且這顯示這間公司管理良善。

另一個論點認為，穩定產業中的企業會支付股利，某個程度上這是真的；但此論點忽略了不穩定的產業未必就是不好的投資。 如果你有機會在二○○四年投資谷歌，或投資二○○一年的亞馬遜、二○一四年的臉書呢？你今天會不會把握機會？這些公司都不支付股利，而且可能永遠也不會支付，這不代表它們是不好的投資或是公司不穩定。舉例來說，自從巴菲特在一九六四年買下波克夏．海瑟威以來，從沒發過股利。他以每股 11.50 美元收購這間公司，目前的股價是每股 34 萬美元。我們很肯定，波克夏的投資人都對它的績效感到很滿意。

迷思二：股利代表對投資人友善

「對投資人友善」這個詞被曲解成很多不同的意義，現在支付股利就會讓經營團隊自動貼上「對投資人友善」的標籤。從前面提供的案例來看，你還會認為不良的經營團隊維持股利也是對投資人友善嗎？當然，比較好的方式是暫時停止支付股利，並吸收短期的衝擊。只要長期投資展望佳，誰管短期內股價會如何。股東若是重視公司並了解這個決定會產生的長期結果，就會覺得這麼做比根據媒體的意見來投資要好得多。

迷思三：股利優於資本利得

與股利投資有關的另一個特別有問題的態度是，股利比資本利得更重要。許多喜歡股利的投資人沒注意到一件事：資本利得占投資報酬率的比重，永遠會比股利大得多，平均股利支付約占股價的 2% 到 3%。股價即使每年漲 4%，資本利得也比股利獲利要來得高。長期的資本利得來源為何？當然是盈利。這也是股利的來源，至少是穩定的股利來源。 重點是，你需要注意股票的獲利展望，不要只看股利。

（本文摘自佛里曼投資顧問團隊著《無痛致富：巴菲特測試金律幫你找出鑽石級股票，每年穩穩獲利超過10％，更運用價值投資的「複利雪球效應」把錢滾成巨大財富》，方言文化提供）

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