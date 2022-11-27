2023兔年運勢 雨揚老師：運用這點讓好運加倍暢旺

「喜兔迎福春光暖，鴻兔大展吉兆顯。」告別了福虎生豐的壬寅虎年，二○二三年由喜兔接棒，迎來了福祿滿盈的癸卯兔年。今年恰逢桃花年，處處繁花盛開，生機蓬勃，使貴人與良緣如花朵般綻放，也象徵幸福戀情即將來訪，可把握良機拓展人脈、締結善緣，讓我們時刻沐浴在甜蜜美滿的氛圍中，幸福溢於言表。

古云：「靜如處子，動若脫兔」，兔子擁有敏銳的聽覺與視覺，一對順風長耳能耳聽八方，廣納各方消息，掌握勝利先機；廣大的視覺範圍，可助長廣闊見識，眺望遠大目標。其善於奔跑與跳躍，在面對重重困難時，總能鼓起勇氣，將難關一躍而過，奮力躍奔前程；而兔更諧音「途」，承載著前途似錦的美好祝願，可庇佑我們在癸卯年揚眉吐氣，大展鴻圖！

二○二三癸卯年為水兔年，從天干地支來看，癸為水，卯為木，水木相生，生生不息，加上桃花年的加持，可活絡人緣財富，令貴人雲集，為功名事業增光添彩、替仕途增添強旺助力，全方位提升事業運程，助事業高昇，飛黃騰達！

兔子無畏艱難的精神，賦予我們在癸卯年源源不絕的勇氣，讓我們得以用堅定的信念，跨越低潮不安、令困難迎刃而解，並將所體悟的經驗，化為灌溉自身的養分，在使自己成長茁壯之餘，也能將這份正向的力量，傳遞給世間大眾，期盼眾人一同攜手向前，彼此互助友愛、心懷善念、時時感恩，如此一來，便能在無形中積累福報，收穫無窮富貴福澤，共享每刻幸福時光。

開運提點

在癸卯年的開運祕法上，癸屬陰水，為雨露之水，滋養萬物；卯屬陰木，如同矮小之樹韌性堅強。今年是水木相生之年，舉凡跟水能量相應的事物，如穿戴藍色的衣物或配件，或掛上以流水或瀑布為主題的風水畫來裝飾空間，皆能活絡財水，同時強化木行能量，讓好運加倍暢旺！

除了運用色彩的能量來開運，每天早上的五點至七點為卯時，也是桃花時辰，不妨試著靜坐冥想，搭配柔和的音樂，透過意念與宇宙的能量相互呼應，有助召喚桃花能量，提升靈性，開啟桃花好運。

此外，桃花年最重要的就是散發正向磁場來暢旺人緣，達成事業財富成就，可在家中擺上鮮花，讓花香圍繞左右，令財神歡喜，貴人臨門；多使用木質調的香氛，如雪松、檀香、檜木等，可提升能量及氣場，進而帶來好財運！

最後，不論您是否犯太歲，都應多做煙供布施，有助消災解厄。平時也可使用艾草皂清潔身體，可洗去穢氣，轉換好磁場，使財路暢通、行事順遂、諸事圓滿。

立春開運法：以陽氣提振好運

二十四節氣以「立春」為首，代表著一個新的循環展開了，雖然大多數人都以農曆過年為主，但立春是二十四節氣中的第一個節氣，決定著癸卯一整年的運勢，想要擺脫不順，迎接好運，就必須把握立春開運時機，才能搶得先機，開創嶄新局面！

今年於國曆二○二三年二月四日早上十點四十二分交立春節氣，正式揭開萬物復甦的春天序幕，同時也是生肖的分界點，過了此時出生的寶寶生肖即屬兔。

當日的開運吉時為早上十一點至下午一點，若天氣晴朗，不妨走出戶外踏青，與大自然接觸，吸收木行能量，可帶來積極向上的動力，倘若遇到雨天，可點燃香氛蠟燭或酥油燈，亦可照亮前程，將有助提升運勢、逢凶化吉喔！

（本文摘自雨揚老師著《2023開運大預言＆喜兔年開運農民曆》，時報出版提供）

延伸閱讀

2023年上半年財運 保守投資是關鍵

聽說拜神明要拜對水果 真的如此嗎？

該如何拜財神爺才會有錢？拜財神爺時又該說什麼呢？