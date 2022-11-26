萬八微笑曲線存股能財富自由？不可不知的ETF風險

相信市場上，很多投資達人鼓吹，以微笑曲線存股，愈跌愈要買，低點買足，漲回來後加倍賺，乍聽之下，這句話相當有道理，但是你買的位階，決定你的一生！

圖4-1 三十年南柯一夢。圖／境好出版提供

圖4-1顯示，1990年2月12日台股創下12,682點，此後三十年間，從沒再回過12,682點，相信老一輩的股民，或許曾經懷疑過，自己有生之年，是否還能再看到台股上12,682點的榮耀，等了三十年，終於在2020年7月27日，又看到台股再度站上12,686 點。

當年如果有ETF，多少人能始終如一的持續存股，足足存三十年。而且，存股在歷史高點，未來會跌多深不可預知！

圖4-2 存愈高，底愈深。圖／境好出版提供

圖4-2 是台股在2022年1月5日創下18,619點，這歷史高點，就如本書第一章所提到的，是史無前例的量化寬鬆、史上最強大的資金水位，造就台股再創歷史新高。預估這波資金水位，將在美國通膨居高不下，美國聯準會將會以史無前例的速度收回資金。

在萬八、萬七存股、存ETF 的投資人，該擔心的是如果要存股下去，到底存（沉）有多深之後，才可再快樂起來？簡單說，台股何時再次回到18,619點？十年、二十年或是三十年？投資人過去或現在存股的ETF，能夠等得到下次台股再次突破歷史高點嗎？我相信這是一件不容易做到的事。

圖4-3 在低點存股的思維。圖／境好出版提供

圖4-3 就是我不斷提倡的，存股、存ETF，要在相對低位階存。比如，你在萬八存股，跟在一萬點存股，相對來說谷底少了8,619點，投資的壓力上也較為輕鬆，當然此時存股，快樂多一些，痛苦少一些，累積財富將會多很多，就可安心好好過退休生活。

圖4-4 存股族的人生勝利組。圖／境好出版提供

在金融海嘯過後，存股族可說是人生勝利組，存在3,955點的相對低點，不管是單筆大量資金進場買進存股，或是定期定額買進存股的投資人，存股不是微笑曲線，而是以陡峭的方式，往上直衝達到人生高點，是這十四年來的大多頭，讓他們笑呵呵！

存股的思維重不重要？重要！要快樂的存股，就要學會「等待」在接近相對低點時，開始存股，不用懷疑，那人生勝利組就屬於你。如何判斷接近相對低點，這也是本書前面持續強調，看懂「利率」與「匯率」指標，再加上「等待」。

（本文摘自鄭廳宜著《40歲開始子彈存股翻倍賺：億元教授教你看準趨勢，跟著升息循環買賣，快速實現財富自由》， 境好出版提供）

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