跟著聯準會走 看懂量化寬鬆貨幣政策

如果把投資市場中房地產、黃金及股市等金融資產資金的多寡比喻為一個大水缸裡的水，注入與放出水缸的水有水龍頭與大水管兩種工具。

當美國聯準會調降聯邦基金利率，可視為利用水龍頭放水進入水缸，金融資產隨著挹注進來的資金水變多而往上漲，但畢竟水龍頭的速度與量有限，為了推升水位，這時候就得出動大水管，金融資產才能漲得更快更猛，而這個大水管就是聯準會所實施的「量化寬鬆貨幣政策」。

2008金融海嘯之後美國聯邦基金利率從5.25％降至趨近於零，在無法以傳統貨幣政策改善經濟問題，美國聯準會開始推出量化寬鬆貨幣政策（QE政策），從聯準會的資產負債表來看，視為擴表。

簡單說，QE政策就是聯準會印鈔票購買長期債券。如此一來美國長債價格往上漲，長期債券殖利率往下降，降低利率將可釋出大量資金到市場上，等同於利用水龍頭與大水管挹注水進入大水缸。

2020年COVID-19疫情肆虐，美國聯準會以處理2008年金融海嘯類似的方法祭出了「零利率＋量化寬鬆」的貨幣政策，而且這次的量化寬鬆貨幣政策規模更大，等同於使用了更大的大水管來注水，如此豐沛的資金水量，導致黃金、房地產、美股及台股都大漲且創下史上新高。

這也就是為什麼從2008年起，美股與台股是走大多頭趨勢的原因。投資人必須清楚了解。

圖1-11 美國聯準會利用水龍頭與大水管挹注資金。圖／境好出版提供

接下來，投資人更須明白，2022年3月美國聯準會調升聯邦基金利率1碼，並在5月調升聯邦基金利率2碼，7月與9月分別調升聯邦基金利率調升各3碼，為二十二年首見，這告訴投資人水龍頭已經開始轉向，美國聯準會開始要吸走水缸裡的水了。美國兩年期公債殖利率也在2022年9月21日站上4％，這再次說明聯邦基金利率與美國兩年期公債殖利率是亦步亦趨的走勢。

圖1-12 美國聯準會用水龍頭與大水管吸走了缸裡的水。圖／境好出版提供

接下來聯準會從6月開始，以每個月475億美元的速度縮表，收回資金，9月份開始就上升到950億，大幅度賣債的情況，就會讓十年公債價格往下，相對殖利率就會往上，9月20日美國十年公債殖利率站上3.5％。

聯準會將用水龍頭與大水管吸走了水缸裡的水，水缸裡承載的房地產、黃金及股市等金融資產，將隨著水位的下降而價格大幅度往下調整。

從圖1-12可以看出，在2008年前，美國只要遇到經濟大衰退，都以降低聯邦基金利率，釋出資金刺激經濟。2000年全球發生科技泡沫，美國聯準會將聯邦基金利率從6.5％調降至1％，2008年後不但調降聯邦基金利率調降至零之外，且配合量化寬鬆政策。

（本文摘自鄭廳宜著《40歲開始子彈存股翻倍賺：億元教授教你看準趨勢，跟著升息循環買賣，快速實現財富自由》， 境好出版提供）

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