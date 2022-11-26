發生商譽的利空消息 投資達人：要馬上停損

我建議的「中長期投資」，是以財務報表等公開資訊，找出今後也能繼續成長的個股。

所謂投資，是把資金投入不確定的將來，因此可能成功，當然也可能失敗，雖然只想投資會成長的個股，但世事不可能盡如人意。直到今時今日，我也還是會失敗，不過在剛開始投資的時候，則以「不曉得該投資什麼股票才好」的失敗占多數。

不過，投資成長股愈早體驗失敗愈好；資產增加後再歷經失敗的話，因為投資金額變大了，可能一跌倒就爬不起來。在那之前，也就是資金還不多的階段先經歷某種程度的失敗，之後才不會受重傷；這麼一想的話，應該能稍微減輕對投資股票的恐懼吧！

投資相中的股票時，如果因為太害怕而猶豫著不敢買，可能會眼睜睜地看著機會從手中溜走。另一方面，買進後如果股價下跌，可能也會因為害怕而抱不住，選擇賣出。

與其這樣，還不如一開始就做好「投資有賺有賠，賠錢乃兵家常事，正因為失敗過，才能參透獲利的投資手法」的心理準備，別讓投資心態太保守。

我自己也是經歷過無數次的失敗、虧損，才找到現在的手法。

不再受到信任的公司， 不會再獲利！

一定會有讀者想問，「可以分享具體的失敗案例嗎？」

停利之後、馬不停蹄地立刻換股操作，結果把好不容易賺到的利益又吐回去，就是司空見慣的失敗案例。

某支個股獲利了結後，心情好得不得了，一心只想著「好，再來一把！」沒怎麼認真選股，就在勢頭上買進下一支股票的話，通常都會陷入苦戰。古有明訓：「勝利後要更加警惕」，但是正在獲利的時候，很難以更加警惕的心情迎接下一場戰役（下一支個股）。這時候請務必讓腦袋冷靜下來，先放下戰勝（獲利）的興奮，再開始準備面對下一場戰役。

其他的失敗還有像是看好將來的成長性而買進的個股，明明已經失去成長動能，卻還抱著股票不放，因此蒙受損失。

在成長不如當初預期的那個時間點，那支股票就已經不再是「成長股」了，這時應該馬上乾脆地撤退卻又不撤退，所以操作失敗。

以下就是我過往的經驗中，投資成長股失利的實際例子：不動產投資公司「TATERU（現為Robot Home）」（1435）。這家公司鬧出的醜聞，被轟動地報導出來，想必很多人都聽說過。

我看上TATERU時，該公司正打著「用IOT改變不動產投資」的口號，販賣設計型投資用不動產給上班族。當時在電視上拚命打廣告，給人最新商業模式的印象。

當時我對投資不動產也有興趣，因此索取了資料，想知道該公司實際上到底有哪些優勢。結果業務負責人馬上打電話給我，於是我們約好見面詳談。

過程的細節就略過不表，直接見面，聽對方說明該公司的商業模式後，發現賣方非常有自信，感覺「既然如此，肯定會有一定數量的顧客願意購買」。我自己沒有買房子，但是對TATERU這家公司本身很有興趣，確認過每年業績都有成長的數據後，認為是一支成長股，買進該公司的股票。

然而，當我買進TATERU的股票又過了一陣子，發生了從根本上衝擊該公司商業模式的意外。

道德有瑕疵的企業股票，沒人想持有！

該公司的業務負責人，偽造了預定購買投資物件的顧客收入及銀行帳戶的資料，當時新聞鬧得很大，大家都擔心「該不會整家公司都在從事違法交易吧」，股價跌停好幾天，原本在2000圓附近波動的股價，轉眼間就跌破800圓。

再也沒有比想賣也賣不掉、只能無可奈何地看著股價下跌的投資人更悲慘的心理狀態了。無論心理素質再強大，也無法承受這種煎熬，只能茫然地自怨自艾。

這時，我又犯下第二個錯誤。明明應該在跌停的階段（800圓的地方）賣掉，卻還期待股價漲回來，「總有一天會漲回來吧？畢竟鬧出這麼大的新聞還是反彈了」。

只可惜，我想得太天真了，因為根本沒有人想留著職業道德有瑕疵的企業股票。

投資組合裡有TATERU的法人鋪天蓋地地倒貨，股價一瀉千里地繼續往下探底。

後來TATERU出事後的財務報表出現鉅額的虧損，雖然不至於下市，但股價跌到100圓至200圓間，與過去的2000圓比起來，只剩下不到10分之1，現在也還在200圓上下（至2021年6月）盤整。（註：在2021年曾漲到290圓，但至2022年8月，已經跌破200圓）結果我被迫在200圓的價位停損，賠了50萬圓，對TATERU的投資以失敗告終。

失敗、看走眼的教訓，是「獲利」經驗值的累積

現在回想起來，TATERU的利空消息並非一時的，社會對於與職業操守有關的問題非常嚴苛，可能會影響到企業本身的生死存亡。

失去社會的信賴，商業模式已經完全受到破壞。這時早就不再是「成長股」了，應該用最快的速度停損才對。

由此可見，既然要投資成長股，就難免有一定的機率抽到鬼牌。

起初以為是王牌，買進後才不小心變成鬼牌，也就是所謂的看走眼、失去成長性。這時千萬不要猶豫，應該立刻踢出投資組合（賣掉）。

重點在於就算有損失也能順利停損，這次的教訓將會成為下次投資的動力。

沒有人不經過失敗就能變成投資達人，橫豎都要失敗，不如早點失敗。

當然也沒有人一開始就想著會失敗還投資，可以的話最好還是不要失敗，但投資是個經驗重於一切的世界。既然如此，失敗也是很重要的經驗。

只要能適當地面對、處理失敗，就能確實地將失敗的經驗運用在下一次投資。

RIZAP集團（2928）也曾經讓我踢到鐵板。

在該公司拚命打廣告，提高知名度的時候開始投資，後來如我所料，市場對該公司積極的併購戰略給予好評，股價開始急速上漲。

一度漲到比我買進的價格高出10倍，變成一支「10倍雪球股」，但就如同各位所知道的，後來經營狀況惡化、業績急遽下滑。股價當然也隨著急轉直下，就像坐雲霄飛車似地直線降落。

幸好賣在高於成本的價位，還是有賺到一點錢，但與曾經漲到10倍時簡直是天差地別。

「唉，早知道當初就先賣掉一半⋯⋯」，不過再後悔也無濟於事。

我還記得因為賺得太少了，感覺就像賠錢一樣，不甘心地掉了幾滴眼淚。

投資成長股的關鍵在於，一旦失去將來的成長性，就要果斷賣出；倘若與自己的預測不同，就要毫不遲疑地停損；與其死抱著帳面虧損不放，不如直接承認自己看走眼、投資失敗，當機立斷地處理還比較痛快。

投資股票的過程中，不是所有的交易都能成功。當投資經驗變多，漸漸地會發現「投資股票的重點，在於盡量減少失敗」。

失敗也無妨，透過失敗的經驗學到東西，投資人才會成長，像這樣把所有的經歷內化成自己的投資手法，總有一天能派上用場。失敗的經驗，也能幫助你切換成「獲利腦」。

（本文摘自長田淳司著《投資高手的獲利思維：從賠光一切到累積近億資產！專為月薪族打造、比本金和技術更重要的「贏家心態」養成指南》，幸福文化提供）

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