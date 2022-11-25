股價不動如山 長期投資最重要的心態是忍耐

投資股票的獲利，是「忍耐」的報酬

剛開始投資股票的新手，很容易犯的一個錯誤是在持股不漲時忍不住輕舉妄動（賣掉持股）。

購買股票很容易陷入「買了之後，股價立刻就會上漲」的迷思，但股票的漲跌很難盡如人意。實際上，投資股票時，一買就進入箱型整理或下跌的情況多不勝數。

並不是因為你買的時間、挑的個股不對，而是投資股票本來就是這麼回事。

股價這種東西，大概有七∼八成的期間都在一定的價格區間波動。

還以為好不容易從1000圓漲到1500圓，一下子又跌回1000圓，然後再漲到1500圓⋯⋯諸如此類，其實只有最後兩成左右的期間才會擺脫盤整區。而擺脫盤整區、股價一飛沖天的瞬間，基本上只占了整段投資期間的一成左右。

換句話說，投資股票時，股價在盤整區內箱形盤整的期間是壓倒性的漫長，想必有很多人都撐不過這段期間，忍不住賣出好不容易找到的成長性個股吧！

接受股價常常在不動如山的「靜止狀態」

「話雖如此，但動也不動的股票再抱下去也沒有意義。」

「想更有效率地投資。」

會這麼想的人，大概是想採取當股價一飛沖天時、也就是算準那「一成」來臨的瞬間換股操作的投資法。

然而，對於包括我在內，由上班族兼任的二流投資人而言，要陸續更換股價會立刻上漲的個股來操作絕非易事，因為一般的投資人無法預測「何時是上漲的時機」。

股價上漲需要契機，通常是出現業績向上修正、研發出新產品、股票分割、增加配股配息⋯⋯等某種利多消息，股價才開始上漲。

要是能事先掌握開始上漲的時機，確實很容易換成股價會立刻上漲的個股來操作，但遺憾的是，一般散戶投資人不可能事先知道那些利多消息。

通常都要等到公司公布IR情報才會知道，這時消息靈通的機構投資人等「專業人士」早就買進了，一般散戶投資人只能買在股價已經漲一波的時間點。

也就是說，這時候的股價已經反應利多消息，在這個時機買進股票，別說上漲了，股價反而下跌的悲劇不勝枚舉。股票市場流傳著一句話，「人多的地方不要去」，如果想短期獲利，無論如何都必須背負相當大的風險。

由此可知，沒有特殊消息來源的一般投資人可以做的就只有抱著股票，靜待上漲的時機來臨。

GMO Payment Gateway（3769）是我持股中上漲最多的個股之一，我剛開始買進這支個股是2014年，當時的股價為1000圓上下。在我持有這支股票的過程中，股價有一年以上的時間動也不動。儘管如此，我仍相信公司的業績會成長，抱著沒賣掉的結果，終於守得雲開見月明，透過股價的上漲獲取巨大的利益。這也是耐著性子撐過八成股價不動的期間，捕捉到股價一飛沖天那一成瞬間的成功案例。

投資股票很重要的一點，是要了解股價沒什麼事基本上不太會動，也就是處於所謂的「靜止狀態」，同時接受這個事實。

股價不動的時候絕不能沉不住氣，自亂陣腳。只要是業績可望成長的成長股，總有一天會迎來股價不鳴則已、一鳴驚人的瞬間，二流投資人能做的就只有耐心等待持股飆漲的時刻。

兼職投資人不靠股票吃飯，因此可以從容不迫地面對靜止狀態而不為所動。因此最怕市場變成一灘死水的專業投資人會放出各式各樣的風聲，但他們說的話聽聽就好了，不必當真，千萬不要被「雜音」所惑。

「持股上漲也好，盤整甚至下跌也沒關係。」只要能堅定地保持這種平常心，就沒什麼好慌張的。

「投資股票的獲利，是忍耐的報酬」，請再一次仔細地思考這句話的意思。

唯有接受絕大部分的時間，行情都不會照自己的劇本走，才能以泰然自若的心情投資股票。

長期投資，最重要的心態是「忍耐」！

股價有8成以上的時間都不會動

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撐過「靜止狀態」，放長線釣大魚

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「投資股票的獲利，是忍耐的報酬」

結論

接受買了股票後，股價不會馬上就漲的事實。

（本文摘自長田淳司著《投資高手的獲利思維：從賠光一切到累積近億資產！專為月薪族打造、比本金和技術更重要的「贏家心態」養成指南》，幸福文化提供）

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