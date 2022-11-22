經營權攻防策略 防止政變的4大對應策略

養兵千日，用在一時，一旦公司派受到市場派的挑戰，要如何利用這些事前布局手段？或是還有其他搭配的處理方式？

一、審慎留意《公司法》規定

以股東協議來說，締約股東間可能透過損害賠償約定或違約金等擔保條款，要求他方股東必須履行股東協議，否則即依約賠償等；然而，對公司派的股東，即使是簽約股東，也可能透過司法途徑訴求該等協議違反《公司法》規定而無效。

二、把關行使特別股權利的時間

如果公司章程中已經有特別股的設計，則股東可利用手中掌握的各種特別股，於股東會進行表決時，直接在該次股東會中行使特別股所賦予的權利，維持公司派的優勢地位。

值得注意的是，擁有特別股不代表可以在任意時間行使特別股的權利。

依據經濟部的解釋，特別股股東如果要行使表決權或否決權，原則上都必須在股東會當時行使，縱使章程約定否決權可以在股東會後行使，都應該限於合理期間內，才能保障公司業務順利推行，不致延宕。

三、掌握「帝王條款」的誠信原則

擁有特別股的股東，尤其是具有否決權的黃金股股東，還是必須注意《民法》「帝王條款」的「誠信原則」規範；換句話說，特別股股東行使權利，仍然必須按照誠實及信用方法。

在台灣，儘管雙層股權結構即特別股的設計實行時間尚短，部分範圍也不涵蓋公開發行股票公司，因此案例還不多見；然而若參考美國的案例，具備否決權的黃金股股東雖然可以行使否決權以保障自己的利益，但是這種僅因一人反對而違反股東會多數決原則的設計，違背股東會是公司最高意思決定機構的當代潮流，也未必有助於公司業務的健康推展。

正因如此，在美國，以公司是否申請破產為例，即使公司的黃金股股東具有否決權，但法院仍會審查個案事實，判斷該位黃金股股東行使否決權的目的，並依據否決權行使時機、破產公司的清償計畫、該位股東的投資金額及獲利來源等，比較黃金股股東行使否決權所涉及的個人利益及公司整體利益，藉以判斷股東權利行使是否基於誠信。如果擁有否決權的股東是基於惡意行使權利，例如：罔顧公司整體利益、為反對而反對，法院將認定該否決權行使之效力為無效。

四、善用股權優勢解任要政變的董事

除了利用事前布局進行經營權的防禦，公司派發覺市場派有爭奪經營權的企圖時，也常見利用股權優勢解任市場派董事。這是以解任市場派董事的手段，避免在經營權出現爭議前，讓市場派有機會透過董事掌握過多資訊，影響公司派整體的防禦布局。

解任董事主要規定在《公司法》第199條，亦即董事得透過股東會之決議，隨時解任董事。不過，《公司法》對於合法決議解任董事的門檻並不低。

非公開發行股票的公司，原則上需要有代表已發行股份總數2/3以上股東出席，且出席股東表決權過半數同意，才能在股東會決議解任董事。換句話說，要解任市場派董事，公司派必須掌握至少67％以上股數，才可說是有充足解任市場派董事的把握。

如果是公開發行股份公司，因股東人數較多，只要有已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上通過，解任董事案便可成立。不過，這也是相當高的門檻，發動時機需要配合對於公司股權的掌握，並考慮董事所餘任期的多寡，審慎為之。

值得注意的是，《公司法》第199條規定，如果在董事任期中無正當理由解任董事，董事亦得向公司請求賠償因此所受之損害。以110年發生的永大機電公司案為例，時任永大機電獨立董事陳世洋，遭另一獨立董事黃福雄召開股東臨時會解任，便表示他將依據《公司法》第199條規定求償。

這代表的意思是，解任董事可能為公司帶來損害賠償的訴訟。因此建議公司派股東，若要採取藉由股權優勢解任董事的防禦策略，必須將股權掌握及董事所餘任期多寡等因素納入考量。

（本文摘自萬國法律事務所著《問鼎：經營權攻防策略》，天下文化提供）

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