看懂經營權之爭 公司派與市場派大鬥法

早年我國企業經營權之爭，黑道圍事、火拚的情形時有所聞。例如：84 年，上市公司尚德實業因經營權之爭，即發生台北總公司大門遭來歷不明人士掃射四十多發子彈之事件。

不過，近年來，國內企業經營權之爭已逐漸由律師等專業人士接手，除了拚股權多寡，律師等專業人士間亦以《公司法》、《證券交易法》（簡稱《證交法》）、《企業併購法》等，進行「大鬥法」。

股權布局，經營權之爭的前哨戰

一旦發生經營權爭奪戰，無論公司派還是市場派，經營權爭奪的關鍵戰場，往往是在股東會的董事改選。因此，誰能夠取得股東會的召集權，就享有主場優勢，可掌握股東會的時間流程。

更進一步，如果股東會是經營權之爭的主戰場，那麼股東會之前的股權布局，便可視為前哨戰所在。一般而言，市場派在發動攻勢前，往往必須進行事前部署，例如：增加對目標公司之持股等，並設法取得股東會的主控權。以109年友訊經營權之爭為例，當時友訊股價一直徘徊在10元上下，但友訊帳面資產仍具有相當規模，因此市場派在發動攻勢前，便先默默自市場上買進友訊股票，並綁定通路，再透過策反友訊獨立董事，由獨立董事召集股東會，突襲公司派，拿下公司經營權。

針對市場派這樣的做法，等到公司派察覺有異，打算大舉加碼捍衛經營權，為時已晚。

公司派因應市場派的股權布局，做法不一而足。若公司派本身持股數不高，透過徵求委託書等方式，設法掌握公司多數股權，不失為良策。

以108年的誠美材經營權之爭為例，由董事長與副董事長領軍的兩派人馬，在經過數月的經營權大戰後，決議召開股東臨時會全面改選董事。最後，以董事長為首的公司派便是靠著徵求委託書，成功取得董事會多數席次，讓經營權之爭落幕。

軟硬兼顧，經營權才能更穩定

基本上，股東對公司經營團隊的支持，最主要的原因在於投資回報的經濟利益，或是經營理念、社會效應等非經濟效益。所以，當公司面臨經營權之爭，公司派想要維持經營權就必須靠實力，而股權雖是最直接的硬實力，但若公司派未能掌控公司多數股權，就要靠另一項硬實力——卓越績效，使大多數股東相信，公司經營團隊能充分發揮公司潛能。

原則上，績效愈好，公司派就愈不容易受到挑戰，經營權也就愈穩定；相反地，若公司潛能沒有充分發揮，挑戰者就愈容易提出創造更好績效的改革計畫，也愈容易說服其他股東支持挑戰者。

簡言之，經營權爭奪除了比硬實力，也要比軟實力，包括：溝通協調、人脈關係、社會形象等。而軟實力能影響硬實力，若運作得當，就能四兩撥千斤，以弱勝強。

此外，為使市場派所掌握的股權與委託書不能行使投票權，公司派亦可能採取各種手段，阻擋市場派藉由改選董事取得經營權。

例如：101 年的中石化經營權之爭。

當時，中國石油化學工業開發股份有限公司（簡稱中石化）市場派掌握的股權高達四成，公司派持股不到兩成。於是，在101年6月的股東臨時會，公司派便在股東報到處前，設計了一套前所未有的「迷宮陣」，藉以拖延股東的報到時間，讓早已拿著委託書進入會場的公司派趁機提出變更議程，將原本排在第八案的「改選董監事」提到第一案，並以58％的出席率快速投票通過，讓市場派措手不及。

最後，中石化公司派在爭議之中拿下8席董事、3席監察人，市場派僅拿到1 席董事。

善用輿論力量

在經營權之爭的過程中，各式策略層出不窮，其中不乏透過媒體爭取輿論的支持。

以近年來最經典的大同公司經營權之爭為例，106 年大同市場派提名10位董監名單，遭公司派全數刪除，市場派進而提出假處分及抗告，後遭高院駁回。同年，金管會查出，中資龍峰違法投資大同，要求其出清大同股權；之後，市場派廣邀同業籌資加入戰局，擬依107年新修正的《公司法》第173 條之1，爭取持股超過50％，自行召開股東臨時會，全面改選董事席次。

此時，大同公司派訴求「中資牌」，主張市場派曾向陸資企業借款，持有的大同股份恐涉及中資，要求依法剔除違法中資的股東權。因此，在109年6月的股東會改選董事時，進而剔除市場派股東投票權，公司派因而囊括全數董事席次。此舉招致市場派激烈反應，也引發主管機關的高度關注。

大同市場派主張該次股東常會改選董事無效，於是依《公司法》第173條第4項，向經濟部申請召集股東臨時會，全面改選董事。在獲得經濟部許可下，市場派於同年10月21日召集大同股東臨時會，結果改選的9席董事中，公司派占2席、市場派占7席，市場派因此取得大同經營權。

綜觀國內經營權爭奪，攻守雙方除了必須了解遊戲規則（法律），擁有一定的資力（財務）、輿論的支持，以及策略的運用，都是能否在經營權爭奪戰中勝出的關鍵。因此，如何成功整合這些要素，對於在經營權爭奪戰中的公司派或市場派而言，相當重要。

爭奪經營權是為了誰的利益？

經營權爭奪是為大股東個人利益？還是為公司整體利益？如何界定？

基本上，身為公司經營者，本來就要接受監督，這是現代公司法制的基本原則。

不僅如此，經營權爭奪更可視為公司外部監控機制的重要環節，促使公司經營者願意實現股東利益最大化，並努力強化公司治理；同時，對公司經營理念與發展方向抱持不同看法的團隊，也可以藉由爭取股東投票認同、取得董事席次，掌控公司經營權。

不過，無論公司派或市場派，皆不應背棄公司治理的原則，更不應忘記「任何董事應該爭取的是公司最佳利益，而非自身利益」，這是各國公司法制課予董事受託義務的基本要求。台灣自然也不例外。

《公司法》第23條第1項規定：「公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。」

《企業併購法》第5條第1項規定：「公司進行併購時，董事會應為公司之最大利益行之，並應以善良管理人之注意，處理併購事宜。」換言之，公司負責人對公司負有忠實與注意義務，且董事會在公司進行併購時，必須以公司最大利益為依歸。

然而，公司董事在面臨經營權爭奪或敵意併購時，往往會採取各種防禦措施來阻礙或對抗市場派的挑戰。公司派之所以採取防禦措施，或為公司之利益、或為經營者自身利益，不一而足。目前國內實務對於公司面臨經營權爭奪時，經營者之行為是否違反忠實及注意義務，似乎尚缺乏一套具體的審查標準。

（本文摘自萬國法律事務所著《問鼎：經營權攻防策略》，天下文化提供）

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