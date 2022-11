Netflix徵才第一條文化準則：只招成年人

美國著名公司網飛(Netflix)第一條文化準則是:我們只招成年人。

一個人真正的成熟,是從學生思維轉變為成年人思維的突破式成長。這種成長,既不是20歲的大學畢業典禮,也不是25歲婚姻的一紙約束,它甚至不是任何一個具體的時刻或者時間段。而是當你擁有了獨立思考的能力和責任感的那一刻,你才算得上是一個合格的「成年人」。

擁有獨立思考的能力

大學階段,幾乎很少有人知道自己到底想幹什麼,看到別人考證照,自己也去考。看到別人去實習,自己也忙不迭地找了一份實習工作。看到別人考研究所,自己就去報了考研究所輔導班。等你做完這些之後,卻發現自己對未來毫無規畫,只是盲目跟著身邊人走罷了,既浪費了時間,也浪費了金錢。

你可以照搬別人的提升方式,卻無法照抄對方的人生目標。扔掉學生思維,走向獨立人格的第一步就是擁有獨立思考的能力。在這個資訊大爆炸的時代,我們周圍充斥著各式各樣的資訊,你不能人云亦云,想要培養獨立思考能力,必須以兩個態度為前提:

● 不要輕易受到別人觀點和態度的影響。

● 不要尋找所謂的標準答案。

小時候曾聽過〈小馬過河〉的故事:牛伯伯告訴小馬水很淺,小松鼠卻說河水深, 但只有當小馬親自下河去才明白,河水既沒有牛伯伯說的那麼淺,也沒有小松鼠說的那麼深。

同樣,很多時候我們缺乏對客觀世界的實踐感知,試圖尋找一條捷徑來得到真相,但不同的人對待同一事物或事件,往往有著不同的認識和感覺。比如我們在畢業後,面臨著人生一個重要的抉擇—該選擇一份穩定工作,還是放手一搏去大城市闖一闖?你身邊的親人可能會告訴你:「留在老家安穩一點比較好」,你遠方的朋友又會跟你說: 「沒關係,大城市很包容的」。

這些資訊是真是假,是不是有用,只有你親身去實踐、去研究、去探究,你才知道,別人說的到底是不是真理。人生和學校考試不一樣,從來就不存在標準答案。它不是非黑即白,非對即錯,恰恰相反,人生在黑白之間,在對錯之間還可以加以斡旋和操作。你可以在30歲之前,多去經歷、多去試錯,不要害怕失敗,多實踐、多總結,慢慢找到自己的核心優勢,一旦找到之後,你就知道該如何選擇,你內心深處真正感到有意義的事是什麼。

就像《心靈地圖I》(The Road Less Traveled)中有一句話:我們也許要花一輩子的時間,才能做一個獨立思考的自由人。這條自由之路上充滿了迷信和阻礙,其中之一就是,一旦成年了,我們就無法再改變。

擁有承擔責任的意識

看一個人是否長大,就看他是否能夠獨立承擔起責任。在法律上,成年人與未成年人的一個巨大分水嶺,就是滿16歲,就具備完全刑事責任能力;滿18歲,就具備完全民事行為能力(按:臺灣已於2020年底通過《民法》部分條文修正案,將現行成年年齡從20歲下修至18歲,預計2023年正式實施,屆時不分《民法》、《刑法》成年年齡均為18歲),也就是說,從那一天以後,你的父母不再幫你收拾「爛攤子」,你必須為自己所做的事情獨立承擔起責任。

在學生時代,我們大部分人都是循規蹈矩的,對責任的認識也都比較淺薄。直到我們走上社會,才會意識到從此之後,我們不僅要為自己的選擇負責,而且在未來,你還要承擔起父母的責任,親人的責任。

我記得在剛進國營企業半年後,常年重體力勞動,身體一直不太好的父親,有一天被緊急送往醫院。當我趕到醫院時,他已經做完手術,被送到加護病房。那是我人生當中最害怕的一次經歷,即便現在回想起依然會感到害怕。

幸好那一次病情沒有太嚴重,醫療費尚在我們的承受範圍之內。但隨著年歲的增長,父母都上歲數了,他們的健康狀況每日俱下,如果突然出現更嚴重的病,緊急需要100萬元的醫療費,我還拿得出來嗎?面對父親的生命和100萬元,我又該做何選擇?

我的父母都是普通的工人、農民,家裡的子女又比較多。為了培養我們幾個兄弟姊妹讀大學,他們幾乎是用盡了全身的力氣。

曾看過最揪心的一句話:如果長大後父母依舊辛苦,那我們長大還有什麼意義?而那時候的我,只是國營企業裡一個普通的小職員,滿足基本溫飽尚有些勉強,就更別提保障家人的生活,甚至是自己想要的自由人生。我並不指望這一生可以過得一帆風順, 但我希望遇到人生挑戰時,至少自己可以是它的對手。所以,那一刻我選擇積極改變, 去爭取自己想要的人生。

在年輕時,我們可以逃進「繭房」,比如藝術、遊戲、虛無的世界。但如果你繼續不斷的逃避,就將一輩子在原地打轉。只有做一個負責任的人,認知到哪些責任是我們應該承擔的,去發現那些我們一直在逃避的責任,包括事業和家庭。你才有機會給自己的生命一個新的起點,讓它在未來發出更閃亮璀璨的光芒。

沒辦法,這就是成年人,你必須永遠對生活做最壞的打算,但同時也要保留著對生活最真切的希望。

最後,我想把美劇《六人行》(Friends)中的大姊大莫妮卡(Monica E. Geller)對逃婚的小公主瑞秋(Rachel Karen Green)說的一句話,送給每個初出社會的年輕人:

Welcome to the real world ,it sucks, but you are gonna love it.

親愛的,歡迎來到現實世界,它糟糕得要命,但妳會愛上它的。

刻意成長指南

1.三種常見的學生思維:

● 習慣性的被動。

● 把社會當成考場。

● 過於玻璃心。

2.成年人思維:

● 擁有獨立思考的能力。

● 擁有承擔責任的意識。

(本文摘自郭小玲(Elaine)著《大學不知道:別讓大學放榜那一天,成為你人生最高峰。那些畢業後海放同學的人,都怎麼成長?》,任性出版提供)

