Netflix徵才第一條文化準則：只招成年人

美國著名公司網飛（Netflix）第一條文化準則是：我們只招成年人。

一個人真正的成熟，是從學生思維轉變為成年人思維的突破式成長。這種成長，既不是20歲的大學畢業典禮，也不是25歲婚姻的一紙約束，它甚至不是任何一個具體的時刻或者時間段。而是當你擁有了獨立思考的能力和責任感的那一刻，你才算得上是一個合格的「成年人」。

擁有獨立思考的能力

大學階段，幾乎很少有人知道自己到底想幹什麼，看到別人考證照，自己也去考。看到別人去實習，自己也忙不迭地找了一份實習工作。看到別人考研究所，自己就去報了考研究所輔導班。等你做完這些之後，卻發現自己對未來毫無規畫，只是盲目跟著身邊人走罷了，既浪費了時間，也浪費了金錢。

你可以照搬別人的提升方式，卻無法照抄對方的人生目標。扔掉學生思維，走向獨立人格的第一步就是擁有獨立思考的能力。在這個資訊大爆炸的時代，我們周圍充斥著各式各樣的資訊，你不能人云亦云，想要培養獨立思考能力，必須以兩個態度為前提：

● 不要輕易受到別人觀點和態度的影響。

● 不要尋找所謂的標準答案。

小時候曾聽過〈小馬過河〉的故事：牛伯伯告訴小馬水很淺，小松鼠卻說河水深， 但只有當小馬親自下河去才明白，河水既沒有牛伯伯說的那麼淺，也沒有小松鼠說的那麼深。

同樣，很多時候我們缺乏對客觀世界的實踐感知，試圖尋找一條捷徑來得到真相，但不同的人對待同一事物或事件，往往有著不同的認識和感覺。比如我們在畢業後，面臨著人生一個重要的抉擇—該選擇一份穩定工作，還是放手一搏去大城市闖一闖？你身邊的親人可能會告訴你：「留在老家安穩一點比較好」，你遠方的朋友又會跟你說： 「沒關係，大城市很包容的」。

這些資訊是真是假，是不是有用，只有你親身去實踐、去研究、去探究，你才知道，別人說的到底是不是真理。人生和學校考試不一樣，從來就不存在標準答案。它不是非黑即白，非對即錯，恰恰相反，人生在黑白之間，在對錯之間還可以加以斡旋和操作。你可以在30歲之前，多去經歷、多去試錯，不要害怕失敗，多實踐、多總結，慢慢找到自己的核心優勢，一旦找到之後，你就知道該如何選擇，你內心深處真正感到有意義的事是什麼。

就像《心靈地圖I》（The Road Less Traveled）中有一句話：我們也許要花一輩子的時間，才能做一個獨立思考的自由人。這條自由之路上充滿了迷信和阻礙，其中之一就是，一旦成年了，我們就無法再改變。

擁有承擔責任的意識

看一個人是否長大，就看他是否能夠獨立承擔起責任。在法律上，成年人與未成年人的一個巨大分水嶺，就是滿16歲，就具備完全刑事責任能力；滿18歲，就具備完全民事行為能力（按：臺灣已於2020年底通過《民法》部分條文修正案，將現行成年年齡從20歲下修至18歲，預計2023年正式實施，屆時不分《民法》、《刑法》成年年齡均為18歲），也就是說，從那一天以後，你的父母不再幫你收拾「爛攤子」，你必須為自己所做的事情獨立承擔起責任。

在學生時代，我們大部分人都是循規蹈矩的，對責任的認識也都比較淺薄。直到我們走上社會，才會意識到從此之後，我們不僅要為自己的選擇負責，而且在未來，你還要承擔起父母的責任，親人的責任。

我記得在剛進國營企業半年後，常年重體力勞動，身體一直不太好的父親，有一天被緊急送往醫院。當我趕到醫院時，他已經做完手術，被送到加護病房。那是我人生當中最害怕的一次經歷，即便現在回想起依然會感到害怕。

幸好那一次病情沒有太嚴重，醫療費尚在我們的承受範圍之內。但隨著年歲的增長，父母都上歲數了，他們的健康狀況每日俱下，如果突然出現更嚴重的病，緊急需要100萬元的醫療費，我還拿得出來嗎？面對父親的生命和100萬元，我又該做何選擇？

我的父母都是普通的工人、農民，家裡的子女又比較多。為了培養我們幾個兄弟姊妹讀大學，他們幾乎是用盡了全身的力氣。

曾看過最揪心的一句話：如果長大後父母依舊辛苦，那我們長大還有什麼意義？而那時候的我，只是國營企業裡一個普通的小職員，滿足基本溫飽尚有些勉強，就更別提保障家人的生活，甚至是自己想要的自由人生。我並不指望這一生可以過得一帆風順， 但我希望遇到人生挑戰時，至少自己可以是它的對手。所以，那一刻我選擇積極改變， 去爭取自己想要的人生。

在年輕時，我們可以逃進「繭房」，比如藝術、遊戲、虛無的世界。但如果你繼續不斷的逃避，就將一輩子在原地打轉。只有做一個負責任的人，認知到哪些責任是我們應該承擔的，去發現那些我們一直在逃避的責任，包括事業和家庭。你才有機會給自己的生命一個新的起點，讓它在未來發出更閃亮璀璨的光芒。

沒辦法，這就是成年人，你必須永遠對生活做最壞的打算，但同時也要保留著對生活最真切的希望。

最後，我想把美劇《六人行》（Friends）中的大姊大莫妮卡（Monica E. Geller）對逃婚的小公主瑞秋（Rachel Karen Green）說的一句話，送給每個初出社會的年輕人：

Welcome to the real world ,it sucks, but you are gonna love it.

親愛的，歡迎來到現實世界，它糟糕得要命，但妳會愛上它的。

刻意成長指南

1.三種常見的學生思維：

● 習慣性的被動。

● 把社會當成考場。

● 過於玻璃心。

2.成年人思維：

● 擁有獨立思考的能力。

● 擁有承擔責任的意識。

（本文摘自郭小玲（Elaine）著《大學不知道：別讓大學放榜那一天，成為你人生最高峰。那些畢業後海放同學的人，都怎麼成長？》，任性出版提供）

延伸閱讀

人生算法 決定不一樣的人生軌跡

成功經驗可以複製嗎？英特爾、蘋果、阿里巴巴的S型曲線

再也不煩惱周一要上班？ 你需要賺「好錢」框架