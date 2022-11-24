《結構之書》論效率和功能主義

門徒看見就很不高興，說：「何必這樣浪費呢！這香膏可以賣許多錢，救濟窮人。」

〈馬太福音〉第二十六章，第八—九節

我們指責現代工程師粗鄙無品味，也許確實言之有理，但在這個什麼事都能寬容的時代裡，工程師幾乎都堅守某些非常重要，但現在已經不流行的價值，其中最主要的是客觀性與責任感。工程師需要面對的，不只是有各種怪癖和弱點的人類，還需要面對具體的事實。我們也許還能和人爭論，而且騙人不是太難的事情。但面對具體的事實，再怎麼爭論都沒用，我們不可能霸凌它、賄賂它、立法禁止它、假裝事實是另一回事，或假裝這件事從沒發生過。一般人和政客可以自創幻想，但如果是工程師，「齒輪能不能嚙合，開關能不能到定位，都是他們的事。」簡而言之，他們做出來的東西必須有辦法運作，而且運作不僅要安全、具經濟性，還得一直持續運作。工程師的職責也許是要指出國王沒穿衣服，但不論這個事實有多麼讓人難堪，我們需要有更多像這樣的人，不是更少。

工程師為了在職業上追求客觀，發展出一些可以用來描述實際情況的概念，其中一個是「效率」。當我們把燃料注入引擎裡，我們會需要知道昂貴的能源有多少能轉換成有用的能量。能源轉換效率可以用簡單的分數或百分比來表示，而這個數字可以讓我們知道引擎實際運作時的一部分樣貌。同理，我們也要有辦法比較不同結構的重量、成本，和荷載能力。如第十四章所述，有好幾種方法能將這些化為數值，以便進行比較。

但是，「效率」這個概念太有用，在經濟學上的威力有時也太大，因此有可能被它沖昏了頭。如果我們把這個概念套用到某個狀況的整體，這樣多半要假設我們有全知的能力，知道關於這一切的所有事實，但區區人類實在不可能如此。我們在談論引擎的效率時，可以講耗油量、輸出功率等細節。但假如我們只講「引擎的效率」這麼一個東西，就不免太狂妄了。舉例來說，我們沒有想到引擎產生的噪音和臭味，或者負責啟動引擎的人可能會心臟病發作，或者引擎的外表看起來是否賞心悅目。

就算我們有辦法知道任何一項科技的所有實情（這是不可能的），我們還是無法權衡孰輕孰重，或是將它們量化，因為有許多事實無法化為數字來比較。不久之前，輿論為了埃塞克斯郡（Essex）沿海的一項機場興建提案吵得沸沸揚揚。泰晤士河出海口附近潮濕、帶狀的沙地是海鷗飛翔和吵鬧的地方，

但這項計畫打算在沙地上丟一大堆怵目驚心的混凝土、建築和機械。政客、行政官員、經濟學家，和工程師紛紛拿著一大堆的數據資料，說這座機場有必要興建。但經濟學家和規畫人員宣稱的事情是海鷗的權利和沙地之美，不可能化為數字來進行比較。我個人亳無疑問站在海鷗這一邊。光是想到那綿延數英里的沙地和泥巴，我內心就愉快不已，而且沙地和泥巴本身完全沒有用處、沒有產值，這點又讓我更高興。到目前為止，海鷗和沙地好像占了上風。

我想，如果想知道一座機場的「效率」，我們可以看它能承載的飛機與乘客流量，再拿這些數字去對照機場的資本和營運成本。就算這些數字和海鷗、沙地毫無關係，也還有一些實用價值。但對許多事情而言，「效率」這概念根本無關緊要：用「效率」來評斷一件家具或一座教堂完全沒有意義。雖然如此，工程師還是死守著同樣的想法，認為差不多所有的事物都「應該」有辦法測出「效率」。這完全是鬼扯。

「好吧，」工程師說：「但東西總要有功能才行，科技之美在於它的功能性。」假如他所謂的「功能性」指的是東西必須有辦法正確運作，那麼他只是在講大家都知道的事而已。但如果要把功能性當作一項美學指標，我們可能就會碰到大麻煩。有些像是橋梁的結構其功能非常簡單明瞭，只需看一眼就知道。這一類的結構有不少相當美觀，但也有一些看起來不美。另外，有一些非常昂貴的人造物品，像是協和號客機和勞斯萊斯汽車確實看起來很漂亮；但我們看它們的時候，欣賞的難道是不計一切代價，只為追求完美的工藝本領嗎？我們評斷一個東西的功能性時，應該也要把成本納入考量吧？

一輛福特汽車的售價可能是勞斯萊斯的十分之一，現實世界裡的人必須花錢來買東西，因此許多人會覺得和勞斯萊斯相比，福特的「功能」比較強。但福特汽車的外表和內部運作的元件幾乎沒有關聯。我們看到的只是製造和設計車體的人用個金屬盒子包住機械元件。現代量產汽車的機械，換句話說，就是有功能的部分一點都不好看，盡是一些金屬絲和彎曲的金屬板，就算它們再怎麼有用，也實在不會覺得賞心悅目。

同理，收音機等電器如果只看裸露的狀態，多半只會看到一堆可怕的電線，我們非得用黑色、灰色，或木紋狀的盒子把它們包起來才行。整體來看，我們可以說現代科技的功能愈來愈強，同時也愈來愈不耐看。

可是，大自然不是有許多美好的例子嗎？一個人或一隻動物的外表可能很美，但裡面通常讓人作嘔。我們會欣賞大自然，但我們是選擇性地欣賞。我們會欣賞某些生長階段（小羊很美，但羊胎不美）；看到東西腐爛、長蟲，我們多半會覺得恐怖。但是，腐爛和成長一樣有必要，也一樣有功能。

就功能主義和「效率」而言，大自然好像有點幽默感，或者也許只是懂得什麼時候適可而止。舉例來說，植物的莖非常節省代謝能量，簡直是高效率結構的奇蹟。但是，莖完工以後，大自然又會在上面放一朵巨大無比的花——而且看起來只為好玩，不為任何其他原因。同理，孔雀的尾巴、女生的頭髮，嚴格來說沒有真正的功能。如果有某個無趣的人說，這些東西的作用是為了促進繁殖，這樣並沒有完全解釋這個問題——即使是如此，這些裝飾又何必讓人覺得有性吸引力，或有任何其他方面的吸引力？

許多工程會認為，功能上的「效率」必須與外表密切相關，甚至幾乎把這個想法當作教規來看，但我個人不太相信。當然，效率極差的結構會讓人覺得難看，而且我們也應該要覺得難看才對。但我不太相信，當科技的效能日益精進之時，外表的樣貌是否也會跟著明顯變好。我們看到的情況往往剛好相反：為了擠出最後一點點的效能，外表就會變得乏善可陳，現代遊艇便是一例。我個人堅信一件事：一個人造物品帶給一個人的美學感受，有一部分來自物品製造者的人格特質，另一部分是製造者所屬時代的主流價值。走在街上，將眼睛和心胸打開，你就能自行評斷以上兩點。

打從文藝復興以來，「科學」飽受諸多戰線的攻擊。這些攻擊多半只是胡說八道。但有一件事我覺得奇怪，那就是很少有人講到一種真正可以批判科學的論點，或者最起碼很少有人直接提起。這個論點是科學教我們以徹底功能主義的方式來評斷，也因此在暗中導致我們扭曲的價值觀。現代人會問：「這個人或這個東西是做什麼用的？」而不是：「這個人或這個東西是什麼？」許多現代的弊病想必由此而生。與此相對，美學的評斷方式就算有所不足，也會要我們思考更廣義，也更有意義的問題。在這個時代裡，我們的主觀認知往往會和科學，或者說，欠缺品味的評斷相互衝突，此時如果我們對美學視而不見，我們得自負後果。

當然，一個物體可以看起來美觀，同時也有效率。我的重點是，數學家會稱這兩個為「獨立變數」。我想到傳說中愛爾蘭帆艇水手說的話：「一艘醜陋的船就算再怎麼快，也和醜陋的女人一樣亳無吸引力。」

（本文摘自詹姆斯•愛德華•戈登著《結構之書：從自然物到人造物，萬物成形與屹立不搖的永恆祕密》，臉譜出版提供）

延伸閱讀

注意！專屬授權 幾乎等同賣斷權利

簡單至上有感設計 可追溯美國海軍60年代KISS原則

這間博物館最厲害的是「頭髮」