2023國際股市卦象 道瓊〈風水渙〉上證〈火山旅〉

美國➡短線上順勢而為，急漲與急跌是賺錢的訊息

【天澤履卦】是2023年美國經濟走勢卦象。這一卦說的是戰戰兢兢，亦步亦趨，而這也正巧是美國政府的心境。雖然所有的專家都指向2023年美國經濟會出現大衰退、大崩盤，但聯準會還是執意要執行壓制通膨的任務，此種現象就如卦象中的「乾金」一樣，給予卦象的就是權威式的執著。

就卦象中的氣數排列觀察，發覺正向能量雖然不明顯，不過卻出現了負面壓力轉化的現象，那是一種轉機的寫照。雖然聯準會的焦點擺放在壓制通膨上，經濟與勞動市場則擺在兩旁，不過從卦象中的微妙轉化看來，美國經濟有機會在8月之後出現暖象，而真正讓市場感受到不再那麼鷹派的時間，則容易落在年底。

【風水渙】是美國道瓊2023年走勢卦象。這一卦說的是渙散，同時也在說渙散之後的匯聚，對於陶文執筆當下的美股而言，【風水渙】又多了一種風雨飄搖的感覺。雖然如此，【風水渙】最初的設定是吉利的，也是詩情畫意的，那是一種微風吹拂在湖面上的意境。

對於股市投資求財而言，雖然沒有詩情畫意，卻是誠實呈現出變數的卦象訊息，而此種現象就要用卦象中的多空架構角度觀察了。這一卦「風水渙」，就看見了消息面影響市場的情形，雖然本卦的空方主導趨勢，不過由於卦象中的多方氣勢明顯，因此所有的委屈只會是暫時的情形，由此可知市場財經專家眼中的大崩盤是不會出現的。

儘管如此，盤勢的修正現象依舊存在，究其緣由自然就是漲多回檔了，正巧又遇到了嚴厲的通膨問題，於是腰斬式的將會屬於正常的現象。就卦象而言，美股的多方氣勢將會在8月後復甦，而出現暖象的時間點將會在7月。在這之前的運作，還是會以短線上的順勢而為，急漲與急跌都是賺錢的訊息。值得深入研究的是，美股比較令人擔心的變數將會出現在2024年，2023如果說是前菜似乎太慘忍，不過2023的發展肯定不會像市場所說的那麼不堪。

歐洲➡寸步難行，很困難的一年

【坎為水】是2023年歐洲經濟走勢卦象。這是「四大難卦」之一，代表著困難。雖然《易經》對於「坎為水卦」的解釋並不會太負面，只因為凡事都具有一體兩面的現象，因此《易經》才會用「習坎」來形容，說的是在困難中學習獲得養分。換個角度來說，那就是壞到不能再壞了，慢慢就習慣了。

「坎為水」的說法也許很不禮貌，不客氣，不過對應歐洲央行總裁拉加德(ChristineLagarde)的警告，恐怕就是寫實多了。拉加德說，歐洲經濟寒冬即將來臨，只因烏克蘭戰爭讓食品及能源價格飆升，民眾消費能力遭到銷蝕，商業活動也將大幅放緩，歐元地區經濟將負成長，2023年將是「很困難」的一年。「坎為水」是「困難」，而歐洲央行總裁拉加德則說「很困難」，難卦的占得不會是巧合。

就卦象中的氣數排列角度觀察，發覺這一卦是難卦中的極品，那就是寸步難行。雖然卦象中的政府想盡辦法照顧底層百姓，避免一般民眾的消費能力受到強大的打擊，不過從卦象看來即便正義法案上場，也是杯水車薪。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢並不明顯，而多方的力爭上游則努力不懈。整體而言，歐洲經濟在2023年的第一與第二季無須過於擔心，反而是進入秋季之後的市場將會是需要更多的政策呵護經濟。

中國➡絕處逢生，重新調整後再出發

【山風蠱】是2023年中國經濟走勢卦象。這一卦說的是「腐敗」，一般來說，對於事務的執行而言，會注重在整理和修正，不過真正的研究學者會明白，其實【山風蠱卦】的重要意涵在於，調整與修正後的再出發，有一種絕處逢生的意義。

對於經濟市場來說，也是如此。雖然經濟是一種循環式的運轉，不過在疫情肆虐下，全世界的運作都失去了原有的節奏。世界上的已開發或開發中國家幾乎都會選擇施打疫苗與病毒共存的策略，不過中國領導人選擇的是「堅持動態清零」，即便經濟受到了影響也在所不惜。只因為中國領導人說「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」，因此堅持「動態清零」防疫總方針，但同時要求官員促進經濟成長。這個世上沒有絕對的對與錯，每一種選擇都應該被尊重，或許因此才會出現【山風蠱卦】，重新調整後再出發。

就卦象中的市場多空架構角度觀察，發覺政府相關單位依舊站在堅持的位置，不過將會出現相當程度的放寬，不過已然積累下來的不確定性，正在促使一些外資公司重新考慮投資計畫。另外值得注意的是，經濟重新開放後的反彈延遲後遺症，正造成房地產持續下滑及外部需求走弱的情形，因此許多經濟關鍵數據都遭到下調。不過就卦象而言，第三季之後的氣數變化讓整體經濟起了良性復甦的變化，預計第四季容易出現期望中的重新出發如期順利上路。

【火山旅】是2023年中國上證指數走勢卦象。這一卦說的是「即便困難，即便充滿挑戰，即便辛苦，還是要勇往直前，因為還有許多值得期待的事物正在陸續發生」，「旅卦」描述的是旅行的意境，一旦選擇了旅遊的目的地，也決定的旅遊的方式和交通工具，就義無反顧地往前邁進。雖然一直以來【火山旅】都是被認為是備嘗辛苦的卦象，不過只要方法與策略對了，【火山旅】卻也是一種享受不同世界意境的卦象。就目前疫情來說，中國應該是唯一堅持清零的國家，雖然選擇的是「動態清零」，不過還是相當程度地影響了整體經濟。正所謂任何一件事情，只要堅持一個原則，到了最後就是最正確的選擇。不論你認不認同，中國就是這樣，並且堅持走出自己的路子。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的股市主導權依舊在特定的能量上，整體來說這個卦象的氣數流動已然受到了一定程度的規範，因此市場上的任何漲跌與多空一點關係都沒有，即便國際市場持續不理想，而中國經濟也受到了疫情政策的擠壓，但中國股市還是能走出自己的路子。就卦象而言，靈活才是最好的策略。

整體而言，卦象中的投資脈動值得掌握，那就是第一季值得進場布局，夏天大盤即便表現不佳，卻是逐步進場的時間點，第三季容易出現復甦訊息，而獲利點則將會出現在第四季中。指數容易在3,000點上下500點震盪。

（本文摘自陶文著《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版提供）

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