《結構之書》生活中處處充滿結構

他們向東遷移的時候，在示拿地找到一片平原，就住在那裡。他們彼此商量說：「來，讓我們來做磚，把磚燒透了。」他們就拿磚當石頭，又拿柏油當泥漿。他們說：「來，讓我們建造一座城和一座塔，塔頂通天。我們要為自己立名，免得我們分散在全地面上。」耶和華降臨，要看世人所建造的城和塔。耶和華說：「看哪，他們成了同一個民族，都有一樣的語言。這只是他們開始做的事，現在他們想要做的任何事，就沒有什麼可攔阻他們了。來，我們下去，在那裡變亂他們的語言，使他們彼此語言不通。」於是耶和華使他們從那裡分散在全地面上；他們就停止建造那城了。因為耶和華在那裡變亂了全地的語言，把人從那裡分散在全地面上，所以那城名叫巴別。〈創世紀〉第十一章，第二—九節（聖經和合本修訂版）

「結構」一詞，有人定義為「任何以承載為目標的材料組合」；結構相關的研究是傳統的科學學門之一。工程結構假如損壞，可能會有人因此而死，所以工程師會竭盡所能，謹慎地研究各種結構的反應。但是，工程師和其他人談到他們的研究主題時，問題就大了，因為他們使用的語言十分怪異，導致有些人深信一件事：結構相關的研究，以及結構會怎麼承載，都是無法理解、無關緊要，又無趣至極的事。

不過，結構處處和我們的生活相關，實在不容我們忽視；畢竟，所有的動植物，以及幾乎所有的人造物，多多少少都需要承受一定程度的力（mechanical force）而不損壞，也因此幾乎所有的東西都是一種結構。談到結構，我們問的問題不只有建築和橋梁為什麼會倒，或是機械和飛機為什麼有時候會解體而已；我們還要問：蚯蚓為什麼會長成那個形狀？蝙蝠怎麼有辦法飛進一叢玫瑰裡，翅膀卻不會被撕裂？我們的肌腱是怎麼運作的？我們為什麼會腰痛？翼手龍的重量怎麼會那麼輕？鳥類為什麼會有羽毛？我們的動脈是怎麼運作的？我們能怎麼幫助身障兒童？帆船的帆為什麼會做成那樣？奧德修斯（Odysseus）的弓為什麼會那麼難裝弦？古人為什麼到了晚上會把戰車的輪子拆下來？古希臘的投石機是怎麼運作的？蘆葦為什麼會隨風飄逸？雅典的帕德嫩神廟（Parthenon）為什麼那麼美？工程師能不能從自然結構獲得靈感？醫生、生物學家、藝術家和考古學家又能從工程師身上獲得什麼靈感？

事實上，我們一直試著追根究柢去理解各種結構的運作原理，和東西為什麼會解體損壞，但這個過程比預期艱困得多，也耗時得多。我們一直到最近才有辦法補足知識上的空缺，讓我們能回答一些這方面的問題，而且答得有用、有智慧。拼圖組得愈完整，整體的樣貌當然也愈清楚：這漸漸從專家才會研究的狹窄學門，轉變成一般人也會覺得有收穫，還能廣泛應用到各種領域的研究主題。

這本書談論的是自然、科技和日常生活裡的結構。我們會探討這些生物和設備（包括人類）是怎麼演進的，讓它們強韌到足以承受一定的荷載。

活的結構

早在人造結構出現之前，生物結構就已經存在。在地球出現生命之前，世界上沒有任何具有特地目的的結構，只有高山和成堆的砂土岩石。生命就算再怎麼簡單、原始，都是一種恰好平衡又能自我延續的化學反應，必須和無生命之物區隔開來並受到保護。大自然創造出生命（和個體性）之後，就必須要創造出某種保存生命的容器。在力學上，這種膜衣至少需要一定的強度，一面將生物體包覆在內，一面讓生物體受到一定的保護。

最早的生命形式可能是漂在水中的滴狀形體；假如是這個樣子，這樣的生命體只需要非常單薄、簡單的屏障即可，光是不同液體界面（interface）的表面張力可能就夠了。生物愈來愈多之後，彼此之間的競爭也愈來愈強，單薄、球狀、無法行動的動物便處於劣勢。動物因此漸漸有了更強韌的表皮，也演化出各種不同的行動方式。大型多細胞動物出現了，牠們除了會咬其他東西外，還能快速游動。生存之道看的是誰被誰追、誰被誰吃。亞里士多德稱此為「互噬」（allelophagia），達爾文則稱之為「天擇」。無論如何，更強韌的生物材料，和更巧妙的活體結構出現之後，演化才得以進展。

早期比較原始的動物大多柔軟，因為柔軟的身形讓生物體更容易用各種方式蠕動和拉伸，而且柔軟的組織通常有韌性（以下會再詳述），但骨頭等堅固的組織卻常常易碎。另外，動物如果用堅固的生物材料來構成，成長和繁殖會有各種困難之處。女人都會知道，分娩的過程需要極大的應變（strain）和大幅的撓度（deflection）。不過，脊椎動物的胚胎從受精以後的發展和大多數的自然結構一樣，某方面來說是由柔軟到堅硬，而且嬰兒出生之後，變堅硬的過程還會持續。

（本文摘自詹姆斯•愛德華•戈登著《結構之書：從自然物到人造物，萬物成形與屹立不搖的永恆祕密》，臉譜出版提供）

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