轉機股高風險 選擇生技新藥股掌握3要點

談到生技股投資，許多投資人都望而卻步，特別是生技新藥公司，除了專業技術太艱澀難懂、「不親民」之外，缺乏損益數字、公司營運狀況的透明度不高，再加上浩鼎（4174）、基亞（3176）、杏國（4192）解盲失敗，甚至連成功完成3期臨床、取得藥證的寶齡富錦（1760）、中裕（4147）、智擎（4162）等公司，股價似乎也只是曇花一現，著實讓不少投資人受傷，鍛羽而歸。

不否認這些都是確實存在的事實，但是換個角度來看，生技新藥股卻是在轉機股屬性的公司中「最公平」的族群，除此之外，在上市櫃公司家數排名裡，生技族群僅次於電子股，很可能成為國家政策發展的另一個兆元產業，其中也必然存在不少具轉機條件的公司。

其實每個產業都存在著資訊不對稱的現象，尤其是半導體產業，能夠掌握到資訊優勢的人確實有利可圖。但是這個現象在生技新藥股上反而不成問題，因為新藥的開發曠日廢時，主事者都是「真的」信心滿滿，相信自己會成功，反而是投資人有選擇買不買單的權力。

而影響股價最重要的幾個關鍵，比如臨床解盲的時間、新藥的市場規模、現有競爭者的狀態等資料，公司內部人員與用功的投資人可以取得的資訊落差極為有限，而且解盲是否成功，沒有人可以提前得知結果，都必須等主管機關正式公告，例如：美國食品藥物管理局（FDA）、臺灣衛生福利部食品藥物管理署、歐洲藥品管理局（EMA）等，等到一公布解盲結果，股價馬上翻兩瞪眼，猶如抽樂透一般難以作弊。

選擇生技新藥股3要點

如何選擇生技新藥公司作為投資標的，有幾個步驟可以做為參考：

首先，研究公司的信譽及背後支持者。最好要有集團的奧援，畢竟新藥開發的時程很長，若是剩最後一哩路卻銀彈燒盡，功虧一簣就很可惜。不過現在有很多新藥公司是新成立的，此時就要看主事者過去有沒有研發成功的經驗。

其次是，建議選擇已經進入3期臨床，並且收案完成一段時間的公司，最好在1年之內有機會解盲。畢竟時間就是金錢，而且隨著時間延宕，開發過程燒得錢更多，承受風險也更大。

最後是考量買進的價格，這不僅是未來期望報酬率的關鍵，更是持有風險控管的關鍵。有3個角度去衡量買進價格：第一是蒐集該新藥市場規模有多大，可以分5年至7年，先以最終取得10％的份額為假設基準，然後用DCF（Discounted Cash Flow自由現金折現）法計算價值多少；第二是看公司累計投入多少資金研發該藥，作為未來可能授權的權利金金額，來換算成公司的市值；最後是，買進價格最好預估在可能目標價的一半，也就是預期解盲成功後，第一波目標價能有1倍的報酬率。

比如在2021年10月解盲失敗的杏國，我就是採行上述的策略，在賺取1倍的報酬後獲利了結。在這次投資中，我先從公開資訊得知，公司預計在2021年下半年3期解盲，所以從2020年底便開始關注股價與訊息，半年來的價格也都維持在50元上下整理。另外，杏國於2008年成立後，平均每年都會得到母公司杏輝投注3億元至4億元，進行胰臟癌新藥開發，估計約累計投入60億元，換言之，該藥一旦成功，預期公司授權金開價，必然是從回收全部投入資金起算，且至少會要求再高1倍，畢竟研發過程承擔了極大風險。而解盲成功後的初步目標價，應該會百元之上，因此我將買入價格設定在均價不超過50元為原則。

由於杏國2期解盲獲得很大的成功，市場寄予厚望，在2021年8月傳出公司即將進入3期解盲，股價就開始飆漲，連日漲停直奔百元，最終停在90元至100元附近整理。此時我便賣出一半持股，收回原始全部投入的資金，之後公司確定正式申請解盲，股價再次往上，我再順勢出清持股。

會這樣分兩階段出清持股，前者是基於風險考量，在獲利1倍時即收回全部投入的資金，已經立於不敗之地；後者則是以風險報酬比的角度衡量，在不考慮超漲的情況下，若能達到100元價位的話，風險報酬比已經達到百分之百，就算再漲到150元也只是充分滿足，風險報酬比是一樣的，但若是失敗恐怕會回到起漲點40元，因此最大報酬段已過，接下來的風險已高於期望報酬率，所以出清，但也因此成功避開解盲失敗，並挾帶1倍報酬率退場。

算準風險報酬率，找到飆漲 5 倍好股

投資轉機股本來就是高風險，如果期望報酬率不夠高（應該要用 100％起算），在與風險相較後便不值得去冒這個險。

我在 2021 年 9 月前後投資生技股王藥華藥（6446），也是運用類似的思維。首先，該公司最大股東為行政院開發基金，等同於有政府策略性支持，公司發展方向與技術應該沒有太大偏誤；其次，股價在 100 元附近整理了很長一段時間，當時公司已經拿到歐洲藥證，但是治療 PV（真性紅血球增多症）的孤兒藥（即是罕見疾病用藥）最大市場在美國，這是一個只要取得10％市占率，就可以達到 20 億美元營收的市場，但由於新冠肺炎疫情影響，延宕了美國 FDA 來臺視察的時間（必須通過視察才能核發藥證），因此還缺最後一哩路。

但由於歐洲藥證已經到手，再通過美國 FDA 核准的機率很大，所以我決定切入買進。至於目標價設定，當時藥華藥的股價在 100 元上下，若是用預估可達到 20 億美元營收來概估，10 億美元的獲利就是新臺幣 300 億元，換算公司 28.5 億股本，即是每股盈餘達百元之上，若是換算公司未來 5 年的淨值，估計也會達到 300 元之上，可見 100 元的股價是因為當時有歐洲合作夥伴 AOP 公司的官司纏身，才被低估，縱使公司最後被判決須賠償 48 億元，以未來年獲利動輒百億的盈餘來看，影響很有限。

果不其然，2021 年底藥華藥取得美國 FDA 藥證後，股價直奔至 422 元才停下來，之後官司定讞，藥華藥勝訴，櫃買中心也解除了公司全額交割股的處分，股價又再度走強達到 622 元，成為生技股王。

臺灣新藥股的方向—罕病用藥

生技新藥研發公司的經營難處，在於縱使通過3期臨床，在取得藥證前，通常會與國外藥廠合作授權，畢竟聲請藥證的難度很高、成功機會低，而授權可以收取豐厚的權利金。但這個運行模式，就無法從每個月的營收或每季的損益探知後續，新藥賣得好不好、何時可以收取階段性授權金等，再加上進入銷售階段後，就必須與市面上原有的藥競爭，影響變數很多，也不易分析，都讓投資人難以評估、決定買股策略。

反倒是國內新藥研發公司，投入孤兒藥領域具有利基，一者國外少有競爭者，再者又享有高藥價及獨賣權，反而可以獲取最大利益，公司也較有能力採取「一條龍」的營運模式，即是全面整合研發、生產及銷售，以賺取最大利益。畢竟罕見疾病病患數少，病患反而有集中現象（會互相聯繫、共享資源），對於傳統醫療通路的仰賴度較低，排除原有的弱勢，我國生技新藥公司如果可以朝罕見疾病方向發展，會是值得專注的地方。

（本文摘自黃嘉斌著《台股大循環操作術： 我在台股實踐景氣循環理論，不管牛市或熊市，順勢挖出大漲5倍股！》，大是文化提供）

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