2023年台股運勢 陶文：財富重新分配年

如果說，2023年是財富重新分配年，你會相信嗎？你會想要參加嗎？

打開投資新聞，充斥都是哀鴻遍野的訊息，有人在問「2萬點在哪？」因為截至陶文撰稿當下，2022年的年線下跌了4,624點，跌幅25.48％，低點一度見到13,273點，這是2020年11月中的低點。也難怪投資人不開心，因為這樣算起來應該是白忙了兩年。在經濟利空消息不斷，地緣政治問題也如火如荼之際，台股到底何去何從？2023年真的如此不堪嗎？2023年真的是財富重新分配年嗎？且讓我們用「易經占卜」、「天星現象」、「太歲氣勢」和「元運風水」角度解讀。

癸卯年太歲的結構是屬於清新出發的特質，十分符合後疫情時代的重新調整和新事業的出發，相信這是老天爺給的禮物，只不過可惜的是，老天爺只提供開創的部份，至於如何將辛苦之後的成就積累收集就要看如何運用了。對於個人而言，讓自己進入「進可攻，退可守」的最佳境界，就是先做好生涯規劃，成就自己的基礎本事與能量，一是健康，二是家庭，三是團隊，四才是事業和財富，而學習是開啟這些元素的關鍵策略。對於企業而言，轉變與轉型是延續企業生命的必須，經過了疫情的洗禮，通膨升息的激勵和原物料短缺等因素的影響，企業公司的經營模式都已經進行了新的改變，許多商店寧可放棄實體進入虛擬，因為盈收不減反增。

前述是癸卯太歲五行架構的現象，事實上天星也出現了20年一次的大轉變，冥王星將會進入寶瓶座待上20年，屆時寶瓶座的革命特質將會獲得凸顯，大者未必恆大，龍頭的位置也將會出現轉變，因為冥王星的霸氣無法敵擋。而轉變最大的產業將會是與科技有關的事業，以及和健康息息相關的生技業，而這些將會成為未來財富重新分配的標的，重點在你危機入市了嗎？很有意思吧！當市場充滿負面氣氛的時候，陶文撰寫「股市黃曆」反而採取正向思考，難道是瘋了嗎？當然不是，只因為2023年的台股趨勢卦象占得了【山天大畜卦】，這一卦說的是畜養能量，可以預計的是，嚴重的通膨有機會在這一年獲得舒緩，然而並不能直接確定，原因是卦象氣數排列中造成投資市場無法馬上回神的經濟策略繼續進行。

【山天大畜卦】曾經在2021年出現過，那個時候陶文對於卦象的解讀是「一山還有一山高」，這一年的年線大漲了3,486點，漲幅23.66％，延續前一年的漲勢從8,523低點算起，一共上漲了近萬點。

不過2023年的【山天大畜卦】並不相同，可以預計的是盤勢不會像市場擔憂的那麼不堪，指數還是容易出現下跌，盤勢發展容易在年初見到反彈。第二季底、第三季初之後再度回檔，投資機會容易在第四季浮現，這個時候值得逐步布局，第四季有機會營造一波財利。不過值得提醒的是，由於卦象中的多空架構並不理想，因此2023是個典型的整理年，大跌不易，大漲也沒有條件，預計指數容易出現在12,000點上下1,000點左右發展，關鍵數字為3、2、1。就卦象而言，高點容易出現在第一季，低點則容易落在第三季。資金的管理最好採取三七法則為宜，持股三成，現金七成，低接的標的宜以小型股先試水溫，科技股值得著墨，資料處理、雲端、高速運算、網通、生技、伺服器、電動車概念股是理想標的。

至於其他科技股，少數受惠的產業如資料中心、高速運算、網通相關次產業族群，如PCB、連接器、組裝等零組件供應商，股價有機會相對抗跌。還有後疫情時代的受益股，消費復甦的通路股，疫情期間受盡委屈的飯店、餐飲、觀光等概念股將會危機入市的低接標的。

（本文摘自陶文著《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版提供）

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