退休金不要算得剛剛好！9大必看退休財務重點

退休後財務面最大的擔憂，就是看著退休金水位節節下滑。特別是對我這種早退族來說，要面對漫長的退休歲月，那更是特別的重要。在這一節，我想把受邀進行公益講座的時候聽眾問的問題，還有平日讀者問的問題，做一個整理，也是對本書做一個摘要與總結。

心法1》投資理財第1步就是避開陷阱

績效亮眼的基金可能幾年以後讓人翻了跟斗，跌幅遠超過市場；看了媒體上比我們懂很多的分析師預測某檔個股的股價而買入，往往成了被收割的韭菜。

有些只求業績不講風險的理專，其口中的商品聽起來很適合退休安穩領息，但是天下真的沒有和定存一樣幾乎沒風險，利息卻高很多的東西。像是配息高達20%以上的南非幣新興市場債、非投資等級債基金，不但要承擔很高的匯率風險，而且可能相當大比例的配息是來自你自己的本金（詳見圖1）。退休理財的第1步就是要避開像這樣可能讓你累積退休金變慢，甚至走一步又倒退三步的陷阱。

在我幾次受公益團體邀請去開講的講座後，都會有人來跟我說，上面的陷阱真的有踩中幾個，那要怎麼辦？不要懊惱，我會講得很入味，是因為我這金融專業人士也曾犯過幾個錯。在指數化投資法的經典大作《投資金律》書中，作者建議一次性把失敗的投資轉入跟著市場大盤走的指數化投資，至少之後市場反彈的時候確定你可以參與到。

我在新冠肺炎（COVID-19）股災中就曾認賠錯誤投資的股票，轉入元大台灣50（0050），在之後的市場反彈不但讓我收復失土，還小賺一筆。但我知道多數人會猶豫下不了手，因為要先執行賣出虧損的投資，等於是承認損失；不過那時候通常市場也在跌，等於是同步低價買入市場指數的時機。如果真的下不了手，也可以分幾次執行。

心法2》退休後現金流來源是含價格增值的總報酬

只重壓高配息產品，往往是犧牲總報酬，這麼做的話，退休前你的退休金累積速度會比較慢。而若是退休後，要注意比較低的報酬率再扣掉通貨膨脹率之後，實際的報酬率可能很低。

我覺得配息達到基本需求之後，可以混搭指數化投資，每年的再平衡也是落袋為安並取得現金流的時機。我自己就說服兒子從大三開始，由零用錢中省下一些去定期定額投入0050。其實我更建議他投入全球股票ETF，不過因為他開的證券戶沒有開放複委託的定期定額，也還是小小資，只能等之後再建議他更上一層樓。而我自己因為剛退休時的背景因素，退休到了第5年的時候，的確也還偏重股息，但是我計畫分3年逐漸增加指數化投資的比重，目標是50%。

心法3》避免個股投資，並注意分散性

我自己投資個股，但是不常談論我的個股投資，因為只能說原則，無法像指數化資法那樣複製。

你不會想要在2021年7月一片看好聲中，激情買入233元最高點的長榮（2603）海運，然後經歷一路下滑到90元以下，壞了你的退休計畫。

個股投資還是以市值前50大公司、產業龍頭股和政府持股多的官股為主；並且不要重壓，盡量分散投資，也分散投資的時間點，盡量在本益比低的時候投入，這樣即便對閱讀財報不在行，也可以相對安心領息過日子。

心法4》更簡單且長期總報酬更高的指數化投資

如果還在退休金準備的累積期，那麼應該沒有現金流的需求，風險更分散、總報酬更高的指數化投資是首選；雖然中短期震盪難免，只要能長期持有10年、20年，獲得報酬的機率遠勝於虧錢的機率。

我兒子開始定期定額投入0050之後，市場一路下滑；經過我不斷地洗腦教育之後，他雖然是跟我抱怨，但其實是笑著說的，他說害他的零用錢有虧損。我還是跟他說，投資不能看短期，你的人生還很長。包括我這退休人士，也會繼續按計畫投入全球股票型ETF。

心法5》穩定的資產配置、長期投資

選對標的，長期持有，1年執行1次資產配置比例的再平衡，長期來說，財富就能慢慢累積。如果我在2020年COVID-19股災的時候執行停損，那麼我後來就會作壁上觀，就像2008年金融海嘯的時候一樣，好一段時間不敢進場。而經過退休後這幾年的長期投資，扣除掉我的消費，在經過2022年截至9月中大跌後，我的資產相對於2017年退休時還有成長。

心法6》風險的控制優先於追求報酬

像是在3-5中曾說明關於要採取定期定額投資或單筆投資，我知道根據一些過去歷史資料回測，單筆投入、盡早參與市場，那樣在10年、20年後的長期看起來，報酬會優於資金不是一開始就全數參與市場的定期定額。

事後回想起來，如果我在2017年第3季退休的時候，趁著台股大約1萬點的時候一步到位，那時候0050才80幾元，到了2022年初股市1萬8,000多點，0050曾經高達150幾元以上，如果我是女股神，資產就有翻倍的成長。但是萬一我是在0050高達150幾元的時候退休並全數投入，到寫這篇文章的2022年9月底，0050跌到110元以下，雖然期待市場長期向上，內心一定不好受。

年輕人可以快，因為能夠復原的時間還很多；但對於接近退休或是已退休人士來說，要確保安全的方式之一，就是慢慢來。

心法7》注意無意中給金融機構的費用

基金會從淨值中默默扣除高比例的管理費，而如果把基金連結到投資型保單上，那就會有再多一層給保險公司的費用。以台灣的指數化投資來說，在本書中大部分舉例是用最知名的0050，但是以歷史費用率來說，富邦台50（006208）是更好的選擇。當然更不用說為數不少的高股息等話題式ETF，其實都有更高的收費。

心法8》退休金不要算得太剛好就貿然退休

在這本書中我盡量多提醒了退休之後會有的意外和風險。你想要的應該是一個有合理生活水平的退休生活，而不是某天開始得勒緊褲帶的人生，而這是我看過的真實案例，也是我屢屢會勸來諮詢我意見的讀者對於退休決定再三思的原因。

就算沒有什麼意料之外的費用發生，也得準備晚年的時候也許對於投資會變得保守，無法再有太多複利的效果，說不定到時候你全部都只想放定存。

心法9》消費控制、量入為出，才能讓複利發酵

我在退休後資產能夠成長，除了投資之外，我還會歸功於生活費用的控制。不管是運用4%法則或3%法則，退休前幾年的費用控制特別重要，因為你需要從投資報酬中保留一點空間維持投資，這樣即便在退休後資產也有複利的效果。

由於你可能會在不同時間投入資金，一般人也不容易精算報酬率，那該怎麼從投資報酬率去評估可拿多少錢再投資及消費？分享我的個人經驗，我是看去年有多少股利和債券配息，加上再平衡的時候獲得的價差，那麼次年就控制消費只能是它的60%∼70%；這當然不是一個經過驗證的鐵則，不過我這麼做也就可以有再投資複利的效果。而遇到熊市就是盡量節省，例如當年度不依通貨膨脹率提高生活消費—記得我們在3-4中所示範的，控制消費的效果比準備更多的退休金可能更有幫助。相信可以提高退休金不至於到老用光的機率。

在2022年折磨人的熊市當中，提早退休的熱潮瞬間降溫，在令人失望的投資市場，別忘了3-6提過的，提高儲蓄率就能彌補報酬率的不足，同樣能讓你達成財務自由的目標。

（本文摘自嫺人著《提早退休說明書：定時程、估預算、存夠錢，登出職場前該做的全方位計畫》，Smart智富提供）

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