All IN 元宇宙！臉書更名Meta的野心

「為了反映我們是誰以及我們希望建立什麼，我們決定重塑我們的品牌。隨著時間的推移，我希望未來我們不再只是一個社群平臺，而是被視為一家元宇宙公司。」——馬克．祖克柏。

2021年10月28日，臉書正式改名為Meta，聚焦元宇宙的建設與發展，邁入一個新的發展階段。

隨著網路紅利被挖掘殆盡，網路公司巨頭想要繼續成長、發展，則必須拓展新的盈利管道，尋找第二成長曲線。臉書的更名、轉型，為網路行業開闢了一個新的發展方向，也為資本提供了一個新的投資方向。臉書的更名轉型，從側面反映出網路企業面臨的困境，在使用者增長困難的當下，抓住元宇宙這個新風口，成為了必然之舉。除此之外，對於臉書來說，率先揭起元宇宙的大旗，也有利於先一步占領用戶心智。

對於大多數人來說，他們關心的不是臉書改名事件，而是改名之後，臉書會如何調整自己的發展戰略。

All IN 元宇宙：臉書的硬體規畫

元宇宙被視為網路發展的下一個階段，受到各行各業的關注。在所有布局元宇宙的企業中，臉書應該是最激進的一個。當然，臉書這種孤注一擲，也讓人們看到了其決心。

在祖克柏的規畫中，臉書成長為元宇宙公司需要五年時間，且可能要歷經幾個發展階段，第一個階段就是硬體設備。臉書在元宇宙硬體方面的部署，可以追溯至2014 年，他們收購了Oculus，這是一家致力於研發虛擬實境設備的公司。

2014年3月，臉書瞄準了虛擬實境領域，並花費20億美元收購VR設備商Oculus。在臉書的支持下，Oculus推出了一系列廣受使用者追捧的VR 產品；2015年，Oculus Studios專案廣泛撒網，向二十多個Rift（VR頭戴式顯示器）專有遊戲提供全額資助，

Oculus VR 也進行部分小型投資，收購專注於3D 重建和混合現實的英國初創公司Surreal Vision。

2016年，Oculus Studios 繼續進行投資式補給，保持一年30款以上VR 內容更新。此外，Oculus 發布了集合VR顯示器、定位音訊和紅外線追蹤系統的Oculus Rift CVl；2017年年底，在Oculus 全平臺，近40部作品收入超過100萬美元，頂級作品收入超過1,000萬美元；2018 年，負責Oculus Go中國版硬體設計，和軟體系統最佳化的小米生態鏈公司臨奇科技透露，臉書旗下的Oculus Go出貨量已經高達數百萬臺，且有超過50％是之前沒有Rift或者Gear VR設備的新手使用者。

2019年，OculusVR 平臺上內容總銷售額已經超過1億美元，其中2,000萬美元來自Quest 生態平臺。Oculus Rift 團隊負責人奈特．米歇爾（Nate Mitchell，目前已離開團隊）表示：2019年，Oculus 對於內容生態的大力投入，讓這一年成為醞釀優良VR作品陣容的重要一年；2020年，Oculus發布售價為299美元的Oculus Quest 2，該產品以流暢的畫質，以及非常輕微的眩暈感為賣點，獲得消費者好評，進而朝著消費者市場攻進。

在臉書的幫助下，Oculus在VR設備市場的市占率遠超其他公司。在市場調查公司Counterpoint Research發布的「2021第一季全球VR設備品牌市占率」排行榜上，Oculus VR以75％的絕對優勢名列第一，遠超第二名的大朋VR（6％）和第三名的索尼VR（5％）。

臉書更名為Meta 之後，VR顯示器產品線也將隨之調整，Oculus App更名為Meta Quest；Facebook Portal 影像設備也將更名為Meta Portal。除了VR顯示器之外，臉書還與雷朋（RAYBAN）合作研發了Ray-Ban Stories智慧型眼鏡。這款眼鏡採用觸控方式操作，搭載雙500萬像素攝影鏡頭、內置揚聲器和麥克風，功能非常強大，包括拍照、攝影、聽音樂、語音通話等，是臉書在元宇宙硬體領域的一個重要進展。

打造內容生態，聚焦遊戲＋社交

硬體設備是建構元宇宙的基礎，決定了使用者數量，內容則是吸引用戶參與的關鍵。在內容層面，臉書規畫了兩個著眼點，分別是VR遊戲與社交體驗。

其中，臉書將把已經發展得比較成熟的VR遊戲放在第一位。在未來很長一段時間，VR遊戲都將在臉書的業務體系中占據重要位置。為了填補遊戲內容的空白，臉書將採用投資收購的方式，引進更多新內容。

2017年，臉書投資倫敦360度影像，與VR內容製作平臺Blend Media，臉書可藉由訪問Blend Media的高級內容資料庫，推動平臺上360度影像數量的增長。2019年，臉書收購VR遊戲《節奏光劍》開發商Beat Games，根據2019年索尼公布的10月PSN（PlayStation Network）美服銷量榜，《節奏光劍》在PSVR銷量榜單中居首位。同年，臉書繼續收購雲端遊戲公司PlayGiga，此次收購擴大了其在全球範圍內VR遊戲產業的影響力。

2020年，臉書繼續在遊戲上加碼押注，它收購美國影像遊戲開發公司Sanzaru Games，與美國電子遊戲開發商Ready At Dawn。此次收購使得臉書在構建VR遊戲生態體系方面獲得更大的助力。2021年，臉書收購遊戲《Onward》開發商DownpourInteractive，和大逃殺遊戲《Population：One》開發商BigBox，進一步拓展在VR遊戲領域的部署。

臉書也在社交體驗方面做了很多嘗試，例如以社交平臺為基礎拓展娛樂內容。臉書主站中的新聞版塊支援使用者透過VR硬體設備，觀看3D全景影像；而在Messenger，預計到2023年，用戶可以借助Quest 設備，與Messenger 好友聊天互動。此外，2021年8月，臉書推出遠端辦公應用軟體Horizon，支援使用者借助VR設備召開虛擬實境會議。

雖然臉書在元宇宙內容方面做了很多努力，但僅憑遊戲與社交，無法打造一個完整的內容生態體系。元宇宙作為一個產品，想要實現推廣應用，必須讓每個人沉浸其中，這需要仰賴一個更完整、更豐富的內容生態體系才能實現。

人們對元宇宙有許多設想，真正能落實的僅占很小一部分。對於臉書來說，要增強人對元宇宙的體驗感，讓人與元宇宙互動，還有很多問題需要解決。

臉書想要成為一家元宇宙公司，打造屬於自己的元宇宙帝國，更名只是一個開始。當然，在更名的同時，臉書也更新了自己的商標，無窮的符號就像莫比烏斯帶，告訴人們也警示自己：探索元宇宙的道路沒有終點，唯有持之以恆、不懈探索。

（本文摘自黃安明、晏少峰著《元宇宙，懂這些就夠：大白話說明，元宇宙如何改變你的吃喝玩樂、上班、創作與賺錢模式，早習慣早過好日子》，大是文化提供）

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