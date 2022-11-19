區塊鏈技術 可解決電商哪些問題？

網路電商的出現，改變了傳統面對面的交易方式，使處在不同空間的買賣雙方，可以遠端達成交易協定。買方先付款，賣方後出貨，但因為資金的流動速度與商品的流動速度不一致，為了避免買家收到帳款後不出貨的情況發生，電子商務平臺推出了第三方信用擔保服務。

電子商務平臺的核心優勢主要是便利，其能夠承載大量產品展示與海量交易資料。但隨著行業不斷發展，電子商務平臺也面臨一系列問題，主要表現在供應鏈管理、資料安全、市場透明度等方面。區塊鏈的出現則為這些問題提供了解決途徑，具體分析如下。

優化支付方式

目前，國際電子商務支付仍以美元作為主要貨幣，手續費比較高，轉帳時間比較長。即便採用PayPal和Skrill等付款方案，也仍有一些問題亟待解決。在目前使用的付款方案中，第三方支付平臺將對每筆交易收取2％到 3％的服務費，而且會暫留帳款。

去中心化的區塊鏈就是要取代第三方支付平臺的作用。以區塊鏈技術為基礎，構建新型網路金融體系，支援買賣雙方直接交易，利用密碼學技術保證交易安全。只要買賣雙方達成意見一致，就可以直接交易，無須第三方平臺參與，為買賣雙方節省了大筆費用。簡言之，在支付層面，區塊鏈技術可以降低交易成本，提高安全標準，提供一個令買賣雙方都滿意的交易方案。

改善供應鏈體系

供應鏈問題已經成為制約電子商務發展的核心問題。電商供應鏈由物流、資訊流、資金流組成，串聯了供應商、製造商、經銷商、使用者等多個主體。改善供應鏈，是區塊鏈在電商領域的重要應用之一；作為一個大規模協同工具，憑藉資料不可更改、不可破壞的特點，非常適合用於管理供應鏈。

在電商供應鏈中，可以經區塊鏈傳輸的資料有很多，具體包括保險、發票、託運、運輸以及提貨單。區塊鏈可以提高供應鏈的透明度，讓消費者看到產品的運輸流程，以增強其消費信心。

數據安全與隱私保護

資料存儲是電子商務平臺一個非常重要的問題。買賣雙方想要透過電子商務平臺開展交易活動，首先要提供一些基本資訊，例如姓名、身分證字號、性別、年齡、電話等。此外，在交易過程中，支付資料也要在平臺流通。這樣一來，電商平臺就獲取了大量資料，並將這些數據存儲在中央伺服器中。但如果中央伺服器的安全性不佳，就非常容易受到攻擊，導致使用者資料洩露。若利用區塊鏈，可以打造一個去中心化的電商平臺，平臺便無須存儲使用者資訊。在這個去中心化的系統中，使用者自己掌握自己的資料，大幅降低了資料外洩風險。

提高交易透明度

目前，電商平臺面臨的最大問題，就是交易過程不透明。區塊鏈技術可以解決這一問題，提高交易的透明度，增強買賣雙方的互信。在區塊鏈技術的支援下，每筆交易都可以記錄在共用分類帳本中，無法被修改，相關資料非常安全、高度透明，而且可追溯。

總而言之，區塊鏈技術可以解決電商行業的許多問題。因此，阿里巴巴、亞馬遜等電商巨頭，紛紛開始在區塊鏈領域布局，並與科技公司聯合開發區塊鏈專案。未來，在區塊鏈技術的賦能下，電商行業將實現轉型升級，邁入全新的發展階段。

（本文摘自黃安明、晏少峰著《元宇宙，懂這些就夠：大白話說明，元宇宙如何改變你的吃喝玩樂、上班、創作與賺錢模式，早習慣早過好日子》，大是文化提供）

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