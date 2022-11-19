LINE積極搶進NFT 建立內容買賣經濟圈

Yahoo!拍賣也能交易NFT內容

目前NFT商業正朝哪個方向發展呢？我們來看看幾個具體實例，亦即稍微跑在前頭的幾家企業吧。

另一個和Dapper Labs一樣以垂直整合為目標的公司就是LINE。LINE建立了自己的區塊鏈，並開發自己的加密貨幣LINK。此外LINE也開發了自家的錢包（保管NFT或加密貨幣用的電子「錢包」）LINE BITMAX Wallet，更公開了即使不是區塊鏈工程師也能製作區塊鏈遊戲的開發工具。不僅如此，2021年6月LINE還在LINE BITMAX Wallet內開設了名為NFT Market β（2022年4月起改名為LINE NFT）的市集。另外，日本「Yahoo!拍賣」也宣布將推出可交易的NFT。

LINE的目的是建立一個進行內容買賣的經濟圈。

另一方面，也有公司嘗試利用NFT替既有的商品增加附加價值。古典音樂綜合情報誌《BRAVO》的發行者BRAVO Holdings的子公司Royalty Bank的NFT紀念品事業就是一個例子。

這是一種可將化妝品贈品或雜誌附錄等鑄造成NFT，以數位內容販售的功能。這項技術可將大量的數位內容一口氣鑄造成NFT，研發出該技術的公司已提出專利申請。只要在實體商品附上一張印有QR Code的卡片，就能讓消費者獲得NFT。

「LINE」在2022年春天開始營運的服務

NFT綜合市集「LINE NFT」

整合NFT 3層結構的服務。可在既有的LINE App內輕鬆轉移NFT這點，具有很高的附加價值。

Royalty Bank的四大NFT事業

從事版稅交易仲介業務的「Royalty Bank」推出了四大NFT服務：使用NFT技術「證明內容、作品的出處」、「保證其價值」、「適當管理」、「擔保價值」。

複製畫事業 「MasterDig」

・用NFT證明作品獨一無二的特性。

・在NFT中寫入交易條件，可在同公司經營的二手市場（DaVinci）轉賣。轉賣時會支付部分金額給創作者。

紀念品事業

・把大量鑄造出來的NFT附到紀念品上，提高商品價值，使其變成「獨一無二的紀念品」（申請專利中）。

・可以提高與持有NFT的使用者的交流。

虛擬博物館事業

・為展示在虛擬美術館中的藝術品鑄造NFT，並加以管理、販賣。

・藝術家可自由展示作品。使用者可在其中欣賞，也能購買作品。

拍賣事業 「DaVinci」

・在拍賣會上販賣鑄造成NFT的藝術作品。

・亦可當成複製畫事業和虛擬博物館的二手市場使用。



（本文摘自森川ミユキ著《超解析NFT新商機：Web3浪潮來襲，掌握最新NFT技術應用與商業模式》，台灣東販提供）

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