5分鐘快速搞懂 NFT

NFT是什麼？

NFT是Non–Fungible Token（非同質化代幣）的縮寫，這是一種利用區塊鏈技術的新認證方式（數位資料）。針對原本能任意複製的數位內容，此技術有其獨一無二的價值，並因而受到關注。

區塊鏈是什麼？

所謂的區塊鏈，簡單來說就是位於網路上的某個資料庫（數位帳本）。不同於一般的資料庫，區塊鏈的最大特徵在於沒有管理者、屬於分散式系統，無法輕易變更或竄改（非常困難）。

Token（代幣）是什麼？

加密貨幣也是一種代幣，而NFT也是。在資訊科技領域，代幣一詞沒有很明確的定義，但在這裡可以粗略理解為「某種印記」的意思。

NFT裡面都記錄了哪些東西？

持有人的資訊、資料的儲存位置、權利關係等等。

NFT和加密貨幣有什麼不同？

以比特幣為代表的加密貨幣（虛擬貨幣）是可替代（fungible）的，而NFT是不可替代（non-fungible）的，這是兩者最大的不同。

NFT藝術品（內容）是什麼？

因NFT而具有獨一無二之價值的作品。在過去，由於數位資料可以自由複製，因此要賦予作品價值很困難；但藉由NFT，數位作品也有機會像實體畫作或雕刻一般，具有獨一無二的價值。

NFT藝術品（內容）包括哪些？

例如照片、插畫等數位藝術品，交換卡及遊戲等所使用的卡片、電玩遊戲的角色等等，此外還可以用來代表電子書籍或是雜誌的會員權，被認為有很多樣的應用方法。

NFT藝術品不能被複製嗎？

若作品本身仍是數位資料，那還是能被複製，但可藉由加附證書（NFT化）來確保原始作品的稀少性。而NFT是不可竄改或複製的（非常困難）。

該怎麼買賣NFT？

NFT大多是在俗稱NFT市集的網站上進行買賣。只要註冊成為該市集的會員就能交易。

買了NFT後，內容會保存在哪裡？

購買NFT並不等於（有各種情況）就此取得實際的內容（作品），所以可能不會讓人產生實質上的擁有感。NFT作品大多保存在不易竄改的檔案系統中。

交易NFT會連帶轉移著作權嗎？

在一般的NFT市集，買賣NFT並不會轉讓著作權。實際情況要看創作者和購買者之間的買賣契約，以及市集平台的使用規定，不過通常只會釋出使用權。

「Gas Fee（礦工費）」是什麼？

也就是加密貨幣（以太幣）交易中的交易手續費。

NFT市集可以使用哪些貨幣交易？

每個交易所（NFT市集）都不太一樣，大多是使用加密貨幣中的以太幣、比特幣、Polygon（Matic）、Klaytn（KLAY）等等。最常見的是以太幣。有的交易所也接受用法幣支付。

買賣NFT會提高收益嗎？

不一定。如果你是製作者，若有人購買你的作品，那你或許會獲得一筆可觀的收入。即便不是創作者，有時也能靠轉賣作品來獲利。但相反地當然也有面臨損失的風險，在交易時請務必記住。

以太幣是什麼？

以太幣是目前總市值次於比特幣的第二大加密貨幣（虛擬貨幣）。以太坊是使用平台的名稱，在這平台所用的虛擬貨幣名稱是以太幣（ETH）。在日本國內，此網路平台和其使用的虛擬貨幣都叫做「以太坊」。而大部分的NFT都在以太坊發行。



為什麼NFT的主要平台是以太坊？

因為以太坊擁有智能合約的功能。智能合約是一種特殊協議，利用智能合約可以實現交易自動化，防止偽造或竄改。

智能合約是什麼？

智能合約就是使合約自動化的協議。此概念最早由法學家兼密碼學家尼克．薩博（Nick Szabo）提出，並由維塔利克．布特林（Vitalik Buterin，程式設計師）在以太坊的基礎上開發出來後，提供給大眾使用。

（本文摘自森川ミユキ著《超解析NFT新商機：Web3浪潮來襲，掌握最新NFT技術應用與商業模式》，台灣東販提供）

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