一文看懂通用記憶體的運作方式

前面我們介紹了DRAM、SRAM以及快閃記憶體。

快閃記憶體為非揮發性，也就是具有切斷電源後仍可保留資訊這個優異特點。如果將身為揮發性記憶體的DRAM換成快閃記憶體，那麼在切斷電源後，仍可保留記憶體的內容，因此使用上十分便利，同一個記憶體可以有2種用途，相當方便。

然而，快閃記憶體的運作速度較慢，沒辦法像DRAM一樣當做主記憶體使用。所以目前研究人員正在開發像DRAM那樣可以快速動作卻不會揮發的記憶體。

次世代記憶體中，以磁阻記憶體（Magnetoresistive-RAM）、相變化記憶體（Phase change-RAM）、可變電阻記憶體（Resistive-RAM）、鐵電記憶體（Ferroelectric-RAM）為代表。

簡單來說，磁阻記憶體是依照磁場方向（自旋）所產生的電阻變化來記錄資訊。相變化記憶體是利用記憶層的結晶狀態變化所產生的電阻變化來記錄資訊。可變電阻記憶體是對記憶層施加電壓脈衝使其改變狀態，再透過它的電阻變化來記錄資訊。鐵電記憶體則是透過強介電質的電容量變化來記錄資訊。

這些記憶體都屬於非揮發性記憶體，就像快閃記憶體一樣，即使切斷電源，也能記錄資訊。

各種記憶體的特徵整理如表4－1。但要特別留意的是，這張表列出的只是大致上的特徵，依照用途與開發情況，各項屬性的評價仍有變化。

次世代記憶體的目標是取代DRAM或快閃記憶體，不過要在聚積度上贏過它們並不容易。另外，雖然表中沒有列出，不過某些產品需要用到新材料或新製程，這會花上許多成本，然而目前新產品的優勢還不足以抵得過這些成本。

以下將介紹次世代記憶體的代表之一磁阻記憶體的結構。

MRAM的記憶元件稱為MTJ（Magnetic Tunnel Junction）元件，如圖4－19所示。記憶元件由3層結構組成，包括記錄層、穿隧層、固定層。其中，固定層會預先由強磁性體朝特定方向磁化。記錄層可由外界改變磁化方向。穿隧層則隔開了記錄層與固定層。

如果記錄層與固定層的磁化方向相同，電流便會大量通過；如果磁化方向相反，通過的電流就比較小。因此，只要控制記錄層的磁化方向，就可以當成記憶體使用。

控制記錄層磁化的方法有數種，包括使電流通過字元線或位元線，再運用其外部磁場控制磁化，或者透過自旋的極性引發電子流等等。

將MTJ元件與MOSFET以圖4－20的方式連接，就可以當做記憶體使用。MTJ元件不僅具備非揮發性，可高速運作，且有運作時耗電量低的優點，未來可望商業化。

就目前而言，不管是哪種次世代記憶體，都無法完全解決技術、成本上的問題。而且DRAM與快閃記憶體的高聚積化、低耗電化、高速化也進展迅速，使次世代記憶體難以取代既有產品。

不過，如果出現技術上的突破，就有可能一口氣取代掉所有既有記憶體，所以仍需持續關注。

（本文摘自井上伸雄、藏本貴文著《圖解半導體：從設計、製程、應用一窺產業現況與展望》，台灣東販提供）

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